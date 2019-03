Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"89 éves volt. ","shortLead":"89 éves volt. ","id":"20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219009f-7f70-4840-b64c-de8840354fd9","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","timestamp":"2019. február. 28. 21:11","title":"Elhunyt André Previn Oscar-díjas zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÉV is leállt. ","shortLead":"A HÉV is leállt. ","id":"20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c031db0d-4f76-4e74-b8dd-8abdcd606f71","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","timestamp":"2019. február. 28. 16:46","title":"Látványos tűz volt a Helsinki úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket, valamint három színpad részletes programját jelentették be a fesztivál szervezői.","shortLead":"Újabb neveket, valamint három színpad részletes programját jelentették be a fesztivál szervezői.","id":"20190301_Steve_Aoki_Modestep_Ofenbach_Strand_Fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813b92f6-720d-466f-8f59-cd79d07b7704","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Steve_Aoki_Modestep_Ofenbach_Strand_Fesztival","timestamp":"2019. március. 01. 11:31","title":"Steve Aoki, a Modestep és az Ofenbach is jön a Strand Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airportba, illetve a MÁV-ba is beleszálltak.","shortLead":"A Budapest Airportba, illetve a MÁV-ba is beleszálltak.","id":"20190301_Uzent_Tarlosnak_a_Magyar_Nemzet_Budapesten_kene_tartani_a_fapadosokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d9008c-a6c5-4c6d-a5b2-53687e5c9edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Uzent_Tarlosnak_a_Magyar_Nemzet_Budapesten_kene_tartani_a_fapadosokat","timestamp":"2019. március. 01. 09:21","title":"Üzent Tarlósnak a Magyar Nemzet: Budapesten kellene tartani a fapadosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművek utasait mentők látják el.\r

\r

","shortLead":"A járművek utasait mentők látják el.\r

\r

","id":"20190301_Lovaskocsi_utkozott_autoval_Kiskunmajsa_es_Tazlar_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4439b85-a9c7-4351-a944-1275026c18b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Lovaskocsi_utkozott_autoval_Kiskunmajsa_es_Tazlar_kozott","timestamp":"2019. március. 01. 18:57","title":"Lovaskocsi ütközött autóval Kiskunmajsa és Tázlár között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több fotót készítenek.","shortLead":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több...","id":"20190228_fenykepezes_emlekezet_szemelyiseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f9a0ba-f700-45d1-9347-5c25f7b30894","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_fenykepezes_emlekezet_szemelyiseg","timestamp":"2019. február. 28. 16:03","title":"Hosszú távon pórul járhat, aki sokat fotózik a mindennapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","shortLead":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","id":"20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5423d9-09f7-40e0-87ba-7812729b831f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","timestamp":"2019. február. 28. 13:21","title":"Villanypóznát döntött, felborult, aztán tovább tarolt az utcán az ittas sofőr – fotókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ legjobbja érdemel ki – egy kis dél-afrikai hely kapta.\r

\r

","shortLead":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ...","id":"20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f130161-2bc2-4726-bfaa-8ba685406dc1","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","timestamp":"2019. február. 28. 17:32","title":"Algák és hínár a világ legjobb éttermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]