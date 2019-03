Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten hétfőn és csütörtökön lesz a legmelegebb.","shortLead":"A jövő héten hétfőn és csütörtökön lesz a legmelegebb.","id":"20190303_Ma_meg_eshet_hetfon_akar_20_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0859bd86-8102-458e-832b-060796f0f317","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Ma_meg_eshet_hetfon_akar_20_fok_is_lehet","timestamp":"2019. március. 03. 09:53","title":"Ma még eshet, hétfőn akár 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a43e0a-fe71-4e74-afd9-ad2bd7625acc","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az elutasítás kezelése szinte mindig fontos része az álláskeresésnek, különösen akkor, ha egyben karriert is váltunk. Ha más iparágban fogunk dolgozni, vagy olyan szerepet szeretnénk betölteni, amely nem felel meg a korábbi tapasztalatainknak, akkor fel kell készülnünk néhány ilyen kellemetlen helyzetre.","shortLead":"Az elutasítás kezelése szinte mindig fontos része az álláskeresésnek, különösen akkor, ha egyben karriert is váltunk...","id":"20190228_Karriervaltas_Igy_kezeld_a_visszautasitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a43e0a-fe71-4e74-afd9-ad2bd7625acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b094c1a1-6c6c-442e-a8b3-41caa117adbb","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190228_Karriervaltas_Igy_kezeld_a_visszautasitast","timestamp":"2019. március. 01. 15:00","title":"Karrierváltás: Így kezeld a visszautasítást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós 16 dolgot kért Orbán Viktortól, de csak 15-öt teljesítenek ebből, a tizenhatodik lett volna parkolás egységesítése. A főpolgármester azt is elmondta, Puzsér szerinte végül nem fog elindulni a főpolgármester-választáson. ","shortLead":"Tarlós 16 dolgot kért Orbán Viktortól, de csak 15-öt teljesítenek ebből, a tizenhatodik lett volna parkolás...","id":"20190301_Tarlos_hozzanyult_volna_a_budapesti_parkolashoz_Orban_nem_hagyta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ccb7-15d0-4cfb-868e-5fef63dbb464","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Tarlos_hozzanyult_volna_a_budapesti_parkolashoz_Orban_nem_hagyta","timestamp":"2019. március. 01. 11:59","title":"Tarlós egységesített parkolást akart, Orbán ezt \"nem tudta teljesíteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b22aa1a-c7ac-4a7f-aab8-bcb60c15f80f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dohányzási tilalom hatására jelentősen javult a vendéglátóiparban dolgozó anyák újszülöttjeinek egészsége Magyarországon, többek között nőtt az átlagos születési súlyuk, csökkent a koraszülöttek aránya, továbbá a csecsemőhalálozás esélye is alacsonyabb lett – derült ki az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársainak kutatásából.","shortLead":"A dohányzási tilalom hatására jelentősen javult a vendéglátóiparban dolgozó anyák újszülöttjeinek egészsége...","id":"20190301_dohanyzasi_tilalom_hatasa_vendeglatoiparban_dolgozo_nok_ujszulottjeinek_egeszsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b22aa1a-c7ac-4a7f-aab8-bcb60c15f80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698e53f1-c94f-40f7-85d6-99f5af1b04d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_dohanyzasi_tilalom_hatasa_vendeglatoiparban_dolgozo_nok_ujszulottjeinek_egeszsege","timestamp":"2019. március. 01. 16:03","title":"A magyarországi dohányzási tilalom nagy nyertesei a pincérnők (gyerekei)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egész kutatólabor sodródhat a tengerbe az Antarktiszon, ha a self, amin áll, egy törésvonal mentén elválik a földrésztől. Már csak a gépek működnek benne.



","shortLead":"Egy egész kutatólabor sodródhat a tengerbe az Antarktiszon, ha a self, amin áll, egy törésvonal mentén elválik...","id":"20190301_Tengerbe_szakadhat_ezert_kiuritettek_az_antarktiszi_brit_kutatobazist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d69845-9631-42fb-8fdb-f608f707976f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_Tengerbe_szakadhat_ezert_kiuritettek_az_antarktiszi_brit_kutatobazist","timestamp":"2019. március. 01. 20:43","title":"Tengerbe szakadhat, ezért kiürítették az antarktiszi brit kutatóbázist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92324387-39c6-468e-830a-34f0a5c5e4f5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Máshol szavazna, mint ahol lakna? Mozgóurnát kérne? Választási bizottság tagja lesz? Itt vannak a vonatkozó határidők.","shortLead":"Máshol szavazna, mint ahol lakna? Mozgóurnát kérne? Választási bizottság tagja lesz? Itt vannak a vonatkozó határidők.","id":"20190301_Itt_vannak_az_EPvalasztas_hataridejei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92324387-39c6-468e-830a-34f0a5c5e4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f15e48-a5a5-471b-bbc4-5d194cd02e33","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Itt_vannak_az_EPvalasztas_hataridejei","timestamp":"2019. március. 01. 20:49","title":"Itt vannak az EP-választás határidejei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába ígérték meg, hogy vége, március 15-e után is folytatódik a plakát-kampány, csak az Európai Bizottság elnöke helyett, az alelnökkel riogatnak","shortLead":"Hiába ígérték meg, hogy vége, március 15-e után is folytatódik a plakát-kampány, csak az Európai Bizottság elnöke...","id":"20190302_Orban_Junckert_Timmermansra_cserelik_a_kormanyzati_plakatokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e0246e-41e6-46b8-bf1d-a603ac796352","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Orban_Junckert_Timmermansra_cserelik_a_kormanyzati_plakatokon","timestamp":"2019. március. 02. 20:45","title":"Orbán: Junckert Timmermansra cserélik a kormányzati plakátokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírhedt egykori terroristavezér fia is komoly tisztséget tölt be az Al-Kaidában","shortLead":"A hírhedt egykori terroristavezér fia is komoly tisztséget tölt be az Al-Kaidában","id":"20190301_Egymillio_dollart_ajanlott_Amerika_annak_aki_segit_megtalalni_Bin_Laden_fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa3cd04-e834-4f3c-8600-04a7e9e5d0c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Egymillio_dollart_ajanlott_Amerika_annak_aki_segit_megtalalni_Bin_Laden_fiat","timestamp":"2019. március. 01. 14:04","title":"Egymillió dollárt ajánlott Amerika annak, aki segít megtalálni Bin Laden fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]