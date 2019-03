Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87fe52e6-4a13-4720-b117-d1e275da3b33","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csak Dubajban nyolc tornát nyert már meg.","shortLead":"Csak Dubajban nyolc tornát nyert már meg.","id":"20190302_Megvan_a_szaz_Federer_ujabb_tortenelme_gyozelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fe52e6-4a13-4720-b117-d1e275da3b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd82d45a-1e20-4804-84c4-b10e132a0e00","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Megvan_a_szaz_Federer_ujabb_tortenelme_gyozelme","timestamp":"2019. március. 02. 17:45","title":"Megvan a száz: Federer újabb történelmi győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyerekek is vannak az áldozatok között, a megyei seriff nem emlékszik hasonló pusztításra.\r

\r

","shortLead":"Gyerekek is vannak az áldozatok között, a megyei seriff nem emlékszik hasonló pusztításra.\r

\r

","id":"20190304_Gyilkolt_a_tornado_az_USA_deli_allamaiban_20nal_is_tobb_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cfef85-3a7e-4cef-b03d-8092fd86851d","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Gyilkolt_a_tornado_az_USA_deli_allamaiban_20nal_is_tobb_halott","timestamp":"2019. március. 04. 05:29","title":"Gyilkolt a tornádó az USA déli államaiban, 20-nál is több halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök hanoi csúcstalálkozója.","shortLead":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un...","id":"20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1210eca9-b2f7-4ea1-8696-4bb0966dc2e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","timestamp":"2019. március. 03. 12:48","title":"A Times megírta, pontosan miért zárult kudarccal a Trump-Kim csúcstalálkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három helyett akár 15 igazolható nap az iskolákban - ennyit javasol a Házi Gyermekorvosok Egyesülete.","shortLead":"Három helyett akár 15 igazolható nap az iskolákban - ennyit javasol a Házi Gyermekorvosok Egyesülete.","id":"20190302_3_hetet_igazolhasson_a_szulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10038532-1db7-4263-8b8d-d98501a4d5f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_3_hetet_igazolhasson_a_szulo","timestamp":"2019. március. 02. 19:55","title":"Orvosok kérik: 3 nap helyett 3 hetet igazolhasson a szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923571b8-69ab-4250-94f6-4fcf342542d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal az Európai Bizottság szóvivőjének kijelentését nem hagyták szó nélkül.","shortLead":"Ezúttal az Európai Bizottság szóvivőjének kijelentését nem hagyták szó nélkül.","id":"20190303_Megy_az_adokkapok_megint_uzent_Brusszelnek_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923571b8-69ab-4250-94f6-4fcf342542d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d162ee24-3d41-4adc-b861-85f36db2301c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Megy_az_adokkapok_megint_uzent_Brusszelnek_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. március. 03. 12:05","title":"Megy az adok-kapok: megint üzent Brüsszelnek a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc30ac-54d2-47ae-b647-de35d2a3ca30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elítélt fia és unokája káromkodott és rugdosni kezdte a többi szemtanút. ","shortLead":"Az elítélt fia és unokája káromkodott és rugdosni kezdte a többi szemtanút. ","id":"20190302_Ket_embert_letartoztattak_egy_texasi_kivegzesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23bc30ac-54d2-47ae-b647-de35d2a3ca30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e6b438-ef57-429a-93d0-8660411969e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Ket_embert_letartoztattak_egy_texasi_kivegzesen","timestamp":"2019. március. 02. 11:07","title":"Két embert letartóztattak egy texasi kivégzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","shortLead":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","id":"20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10499bc2-ac64-4769-b07c-8d66b8eaabd0","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","timestamp":"2019. március. 02. 13:50","title":"Felrobbant egy kőolajvezeték Nigériában, 50 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az OTP automatáival kétmillió tranzakciót bonyolítottak le tavaly. ","shortLead":"Csak az OTP automatáival kétmillió tranzakciót bonyolítottak le tavaly. ","id":"20190302_Kezdenek_raszokni_a_magyarok_az_ATMes_penzbefizetesekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70ee8e3-a993-4417-9f9c-a3435695ebe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Kezdenek_raszokni_a_magyarok_az_ATMes_penzbefizetesekre","timestamp":"2019. március. 02. 10:40","title":"Kezdenek rászokni a magyarok az ATM-es pénzbefizetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]