Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c498699b-c065-4f7f-aa5f-8fe85ad1c03e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elegük van a horvát újságíróknak, hogy perekkel akarják ellehetetleníteni a munkájukat","shortLead":"Elegük van a horvát újságíróknak, hogy perekkel akarják ellehetetleníteni a munkájukat","id":"20190302_Ujsagirok_tuntetnek_Zagrabban_a_sajtoszabadsagert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c498699b-c065-4f7f-aa5f-8fe85ad1c03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167b9cf2-e3bc-4804-b32c-c3b37dbba0d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Ujsagirok_tuntetnek_Zagrabban_a_sajtoszabadsagert","timestamp":"2019. március. 02. 15:30","title":"Újságírók tüntetnek Zágrábban a sajtószabadságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Törvénymódosítást nyújtanak be a Parlamentnek, a befolyt összegből P+R parkolókat építenének és fejlesztenék a tömegközlekedést. ","shortLead":"Törvénymódosítást nyújtanak be a Parlamentnek, a befolyt összegből P+R parkolókat építenének és fejlesztenék...","id":"20190302_Az_LMP_nekifut_a_budapesti_dugodijnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2928b74c-4956-4d6e-aec0-84648cfca3c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Az_LMP_nekifut_a_budapesti_dugodijnak","timestamp":"2019. március. 02. 11:23","title":"Az LMP nekifut a budapesti dugódíjnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923571b8-69ab-4250-94f6-4fcf342542d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal az Európai Bizottság szóvivőjének kijelentését nem hagyták szó nélkül.","shortLead":"Ezúttal az Európai Bizottság szóvivőjének kijelentését nem hagyták szó nélkül.","id":"20190303_Megy_az_adokkapok_megint_uzent_Brusszelnek_a_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=923571b8-69ab-4250-94f6-4fcf342542d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d162ee24-3d41-4adc-b861-85f36db2301c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Megy_az_adokkapok_megint_uzent_Brusszelnek_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. március. 03. 12:05","title":"Megy az adok-kapok: megint üzent Brüsszelnek a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c1cc58-1081-46a1-893e-16a784c1f426","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az egyik leggyorsabb Opel, de a lehető legrosszabb időpontban látta meg a napvilágot. Kipróbáltuk a néhány év múlva várhatóan a gyűjtők kedvencévé váló legmorcosabb Insigniát.","shortLead":"Ez az egyik leggyorsabb Opel, de a lehető legrosszabb időpontban látta meg a napvilágot. Kipróbáltuk a néhány év múlva...","id":"20190303_elet_a_halal_utan_teszten_a_260_loeros_opel_insignia_gsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c1cc58-1081-46a1-893e-16a784c1f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f5f7c6-a758-408a-a302-b02164898c5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_elet_a_halal_utan_teszten_a_260_loeros_opel_insignia_gsi","timestamp":"2019. március. 03. 16:00","title":"Élet a halál után: teszten a 260 lóerős Opel Insignia GSi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti lelkesedésnek.","shortLead":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti...","id":"201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecbab9-bd6f-4ce6-ba1e-ffe8a8881206","keywords":null,"link":"/itthon/201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","timestamp":"2019. március. 03. 20:00","title":"30 éve popsztárként fogadták a magyarok Habsburg Ottót, szóba jött az is, hogy elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6441c6c3-3a09-4416-801e-e4c2b96a0743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrongálták ismeretlen tettesek azt az emlékművet, amelyet a nácik által 1940-ben lerombolt strasbourgi zsinagóga helyén állítottak fel. Az országban meredeken emelkedik az antiszemita incidensek száma. ","shortLead":"Megrongálták ismeretlen tettesek azt az emlékművet, amelyet a nácik által 1940-ben lerombolt strasbourgi zsinagóga...","id":"20190302_Zsido_emlekhelyet_romboltak_le_Strasbourgban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6441c6c3-3a09-4416-801e-e4c2b96a0743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52eced8a-a184-4ee3-9d8e-daba59324987","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Zsido_emlekhelyet_romboltak_le_Strasbourgban","timestamp":"2019. március. 02. 14:42","title":"Zsidó emlékhelyet romboltak le Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Vajon jót tesz a kormány azzal, ha a technikumot végzett diákok könnyített feltételekkel (vagy ahogy a szöveg fogalmaz, felvételi nélkül) kerülnének be a szakmájukhoz passzoló egyetemekre? Ebben a diákszervezet képviselője, illetve a Rektori Konferencia elnöke sem biztos, ahogy több nyilatkozónk azt mondja, ezzel a jelenleginél is jobban leszűkítik a diákok lehetőségeit. ","shortLead":"Vajon jót tesz a kormány azzal, ha a technikumot végzett diákok könnyített feltételekkel (vagy ahogy a szöveg fogalmaz...","id":"20190304_felveteli_technikum_itm_szakkepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b8610c-47fc-4a15-a797-f076f469103b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_felveteli_technikum_itm_szakkepzes","timestamp":"2019. március. 04. 06:30","title":"Jól hangzik, hogy felvételi nélkül lehet egyetemre menni, de koppanás jöhet a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","shortLead":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","id":"20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52579601-0cf4-4f7d-b2c8-4be7c9dd0091","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","timestamp":"2019. március. 03. 14:33","title":"Csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz Elon Musk Sárkánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]