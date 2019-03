Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Csehországban és Németországban van kevesebb munkanélküli, mint itt.","shortLead":"Csak Csehországban és Németországban van kevesebb munkanélküli, mint itt.","id":"20190303_Az_EU_harmadik_legalacsonyabb_munkanelkulisege_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f753fa-43f7-42f8-aca9-0428749e440a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Az_EU_harmadik_legalacsonyabb_munkanelkulisege_a_magyar","timestamp":"2019. március. 03. 19:02","title":"Az EU harmadik legalacsonyabb munkanélkülisége a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5189c31-9ddb-4a8c-be3d-6e889da21694","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több fotót készítenek.","shortLead":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több...","id":"201909__fotodomping_es_memoria__manko_azagynak__kognitiv_kiurules__mire_emlekeztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5189c31-9ddb-4a8c-be3d-6e889da21694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8807f870-e59f-48d0-a5ce-f2f82ed45ea7","keywords":null,"link":"/tudomany/201909__fotodomping_es_memoria__manko_azagynak__kognitiv_kiurules__mire_emlekeztet","timestamp":"2019. március. 03. 10:00","title":"Tudósok állítják: az emlékeit és a személyiségét is torzíthatja, ha sokat fotóz a telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás strandpapucsban is.","shortLead":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás...","id":"20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c7c0bf-1ce1-41e8-8de7-1a21c1c8bc91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","timestamp":"2019. március. 03. 19:24","title":"790 ezer forint büntetés is járhat strandpapucsért egy olasz turistacélpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f30b7d-aa21-4c83-974c-218eb0625893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járdán parkolt, ezért vették elő a rendőrök, amire kicsit túlreagálta a dolgokat. ","shortLead":"A járdán parkolt, ezért vették elő a rendőrök, amire kicsit túlreagálta a dolgokat. ","id":"20190302_ketrecharcos_mma_mercedes_menekules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f30b7d-aa21-4c83-974c-218eb0625893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65887a40-105e-4a85-a7ff-97be46ff6f9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_ketrecharcos_mma_mercedes_menekules","timestamp":"2019. március. 02. 13:43","title":"Aranyozott Merciben, részegen menekült egy orosz ketrecharcos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324251fd-06bf-4ed1-928a-74cd9c362497","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A toulouse-i repülőtéren fél évszázaddal ezelőtt indult első útjára a legendás Concorde.","shortLead":"A toulouse-i repülőtéren fél évszázaddal ezelőtt indult első útjára a legendás Concorde.","id":"20190303_50_eve_szallt_fel_eloszor_a_Concorde__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=324251fd-06bf-4ed1-928a-74cd9c362497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71e5aba-a76e-4495-b87b-d00d9dfa2a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_50_eve_szallt_fel_eloszor_a_Concorde__video","timestamp":"2019. március. 03. 19:50","title":"50 éve szállt fel először a Concorde – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2be800-f5e7-48b0-8d3e-5d45ad635ce0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött személyautót foglaltak le a határon.","shortLead":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött személyautót foglaltak le a határon.","id":"20190303_lopott_auto_mercedes_csanadpatona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2be800-f5e7-48b0-8d3e-5d45ad635ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f94d11-bc16-4107-97a2-ebf9459a8ec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_lopott_auto_mercedes_csanadpatona","timestamp":"2019. március. 03. 12:35","title":"Ebből a luxus Mercedesből, most nem lesz jó állapotú használtautó vagy alkatrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korrupciós elleni harc jegében fogták el a férfit 2017 végén, a kínzások hatására teljesen kikészült ondja a családja. Donald Trump elnök nem szokta nyíltan bírálni szövetségeseit, de legutóbb Észak-Korea vezetőjét is dicsérte.\r

\r

","shortLead":"A korrupciós elleni harc jegében fogták el a férfit 2017 végén, a kínzások hatására teljesen kikészült ondja...","id":"20190304_Egy_eve_bortonben_tartja_es_kinozza_SzaudArabia_a_szaudiamerikai_kettos_allampolgart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ccf40e-7ebb-4afb-bae9-443fdc896b3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Egy_eve_bortonben_tartja_es_kinozza_SzaudArabia_a_szaudiamerikai_kettos_allampolgart","timestamp":"2019. március. 04. 05:15","title":"Egy éve börtönben tartja és kínozza Szaúd-Arábia a szaúdi-amerikai kettős állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efe87a4-ca2b-4d3f-86f7-1ddff93d8311","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kis madarak és a nagy krokodilok valaha békésen együtt éltek: Erdélyben talált tojáskövületek arról tanúskodnak, hogy az őskori madarak nem féltek megosztani a fészket a hüllőkkel.","shortLead":"A kis madarak és a nagy krokodilok valaha békésen együtt éltek: Erdélyben talált tojáskövületek arról tanúskodnak...","id":"20190302_madarak_krokodilok_egyuttelese_kozos_feszek_erdelyi_tojaskovulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5efe87a4-ca2b-4d3f-86f7-1ddff93d8311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409ce4ce-c1ab-4c4a-944c-1790e93c5335","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_madarak_krokodilok_egyuttelese_kozos_feszek_erdelyi_tojaskovulet","timestamp":"2019. március. 02. 18:03","title":"Meglepő felfedezés Erdélyből: a madarak és a krokodilok valaha megosztották egymással fészküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]