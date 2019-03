Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c232010-613b-4c24-9d58-8fe499fdb7aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert és Sorost támadó plakátokat.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert és Sorost támadó plakátokat.","id":"20190304_A_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsag_nem_vizsgalta_a_Junckert_tamado_plakatokat_mert_meg_hivatalosan_nincs_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c232010-613b-4c24-9d58-8fe499fdb7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66219a43-26e1-405b-a288-3fda83f02829","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_A_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsag_nem_vizsgalta_a_Junckert_tamado_plakatokat_mert_meg_hivatalosan_nincs_kampany","timestamp":"2019. március. 04. 16:51","title":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert támadó plakátokat, mert még hivatalosan nincs kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ják felé tartott a motoros, aki eddig ismeretlen okból lesodródott az útról.","shortLead":"Ják felé tartott a motoros, aki eddig ismeretlen okból lesodródott az útról.","id":"20190304_motoros_baleset_jak_narai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14fbbba-691b-4597-afa4-7445cb66b289","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_motoros_baleset_jak_narai","timestamp":"2019. március. 04. 08:44","title":"Biciklis talált rá egy árokban fekvő súlyos sérült motorosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország: a nemzetközi nőnap alkalmából budapesti székházán a nőnemet szimbolizáló piktogramra cserélte vállalati logóját. A vállalat egy új célt is kitűzött: 2025-re a legjobb munkahellyé szeretne válni a nők számára.","shortLead":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország...","id":"20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c8e86c-690b-4515-9610-8d351b40b407","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","timestamp":"2019. március. 05. 12:03","title":"Egy hétre lecserélte logóját a Vodafone a budapesti székházon, és tovább is mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból álló adatbázist, de csak 2019 januárjában kezdett el vele foglalkozni az oldal.","shortLead":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból...","id":"20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500fafa7-31ef-4ee8-a4f9-dd7ae4554be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","timestamp":"2019. március. 04. 12:33","title":"Komoly gondok vannak a Facebooknál, van, ahol 3 évet kellett várni az álhírek eltávolítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben a Google által gründolt olcsó laptopoknak is konkurenciát állítanának így.","shortLead":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben...","id":"20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fa6c2-b889-4e36-a1ea-fa3c640c01a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. március. 05. 08:03","title":"Titkos Windowson dolgozik a Microsoft, ami alig terheli le a számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A fogyókúrázók többsége hamar szembesül azzal, hogy bár a súlycsökkenés negatív energiamérleg következménye, a siker mégsem ennek az egyszerű matematikai képletnek a megértésén múlik. Az ételekhez és az evéshez fűződő érzelmeink a legmeghatározóbbak.","shortLead":"A fogyókúrázók többsége hamar szembesül azzal, hogy bár a súlycsökkenés negatív energiamérleg következménye, a siker...","id":"20190304_Eszunk_pedig_nem_is_vagyunk_ehesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04e3ad2-85d4-4f6a-ac27-01f0781199ce","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190304_Eszunk_pedig_nem_is_vagyunk_ehesek","timestamp":"2019. március. 04. 19:30","title":"Eszünk, pedig nem is vagyunk éhesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"Káncz Csaba","category":"vilag","description":"A természet írja át a külpolitikai stratégiákat, a nagyhatalmak pedig különböző ütemben, de reagálnak is erre. Valóban szép lesz az új világ?","shortLead":"A természet írja át a külpolitikai stratégiákat, a nagyhatalmak pedig különböző ütemben, de reagálnak is erre. Valóban...","id":"20190304_Hogy_lesz_az_okologiai_valsagbol_vilagvalsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cdc2a5-e22f-47fc-a443-f32460e107da","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Hogy_lesz_az_okologiai_valsagbol_vilagvalsag","timestamp":"2019. március. 04. 14:30","title":"Hogy lesz az ökológiai válságból világválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A toborzás hivatalosan nyáron indul.","shortLead":"A toborzás hivatalosan nyáron indul.","id":"20190304_300_ezer_forintos_fizetest_igernek_az_epitoipari_munkasoknak_csak_jojjenek_vissza_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e9537-b33b-41e9-89eb-02cba3953110","keywords":null,"link":"/kkv/20190304_300_ezer_forintos_fizetest_igernek_az_epitoipari_munkasoknak_csak_jojjenek_vissza_Magyarorszagra","timestamp":"2019. március. 04. 12:10","title":"300 ezer forintos fizetést ígérnek az építőipari munkásoknak, csak jöjjenek vissza Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]