Bérfeszültség, megszorítások, a cafeteria átalakítása is rossz irányú folyamatok beindulásához vezetett Zuglóban, 24 óvoda levélben fordult emiatt az önkormányzathoz. A terület már most sem vonzó a fiatal munkavállalóknak, és megindult a távozás is: a jobb megélhetés miatt többen távoznak a pályáról.