Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból álló adatbázist, de csak 2019 januárjában kezdett el vele foglalkozni az oldal.","shortLead":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból...","id":"20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500fafa7-31ef-4ee8-a4f9-dd7ae4554be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","timestamp":"2019. március. 04. 12:33","title":"Komoly gondok vannak a Facebooknál, van, ahol 3 évet kellett várni az álhírek eltávolítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok régóta próbálják megismételni az eljárást, amely 12 éve egy HIV-fertőzött beteg hosszú távú, teljes tüntetmentességéhez vezetett. Most úgy tűnik, hogy a \"londoni beteg\" néven emlegetett pácienssel sikerült, így bizonyítván, hogy a kezelés sikere reprodukálható. Szakértők szerint a mérföldkő reményt jelent az embereknek: a gyógyulás nem álom, elérhető.","shortLead":"A tudósok régóta próbálják megismételni az eljárást, amely 12 éve egy HIV-fertőzött beteg hosszú távú, teljes...","id":"20190305_masodik_hiv_fertozott_gyogyitas_aids_rak_gyogyulas_remisszio_londoni_beteg_csontvelo_atultetes_ccr5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a77bb-2dfa-4d66-8935-fe18ba3cd0cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_masodik_hiv_fertozott_gyogyitas_aids_rak_gyogyulas_remisszio_londoni_beteg_csontvelo_atultetes_ccr5","timestamp":"2019. március. 05. 06:03","title":"Tudományos áttörés: meggyógyították a második AIDS-es embert, aki rákos is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd4e7eb-4acb-44c1-8a2a-72810f46a744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szovjetunió széthullása óta nem volt olyan rossz Oroszország megítélése az amerikaiak körében, mint most. A legújabb közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 73 százalékának van rossz véleménye Oroszországról, s 32 százalékuk véli úgy, hogy az USA-nak Oroszország a fő ellensége.","shortLead":"A Szovjetunió széthullása óta nem volt olyan rossz Oroszország megítélése az amerikaiak körében, mint most. A legújabb...","id":"20190303_Uj_foellenseget_talaltak_maguknak_az_amerikaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd4e7eb-4acb-44c1-8a2a-72810f46a744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e228718c-cbb0-49a7-8bd2-0854c4fce6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Uj_foellenseget_talaltak_maguknak_az_amerikaiak","timestamp":"2019. március. 03. 11:43","title":"Új főellenséget találtak maguknak az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06419289-651f-4ed0-ab63-2ab8aed24cf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor hamarosan bemutathatja legújabb zászlóshajóját, a Honor 20-at, amiről most kiszivárgott a készülék specifikációja.","shortLead":"A Honor hamarosan bemutathatja legújabb zászlóshajóját, a Honor 20-at, amiről most kiszivárgott a készülék...","id":"20190304_honor_20_okostelefon_kiszivargott_specifikacio_processzor_ram_tarhely_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06419289-651f-4ed0-ab63-2ab8aed24cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cff23c5-d6ba-4275-a8ba-1d7797c22850","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_honor_20_okostelefon_kiszivargott_specifikacio_processzor_ram_tarhely_kamera","timestamp":"2019. március. 04. 11:33","title":"Bivalyerős mobil olcsón: kiszivárgott, milyen lehet a Honor új zászlóshajója, a Honor 20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398d182e-630e-42c6-871d-224875108f8a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190303_Marabu_FekNyuz_Osszefogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398d182e-630e-42c6-871d-224875108f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7d643c-bbc9-4d6b-a19f-798b78f63a01","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Marabu_FekNyuz_Osszefogas","timestamp":"2019. március. 03. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e251f4c5-09cf-4f92-ba4e-5a1bf9deb55f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alternatív pop-rock zenekar történetének második videoklipje a hvg.hu-n debütál.","shortLead":"Az alternatív pop-rock zenekar történetének második videoklipje a hvg.hu-n debütál.","id":"20190304_Ezert_minusz_5_fokban_is_megerte_forgatni__Kelenfld_klippremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e251f4c5-09cf-4f92-ba4e-5a1bf9deb55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0789ccdd-d38e-4e6e-9c8b-2b5fd428b604","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Ezert_minusz_5_fokban_is_megerte_forgatni__Kelenfld_klippremier","timestamp":"2019. március. 04. 15:10","title":"Ezért mínusz 5 fokban is megérte forgatni – Kelenføld klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felújítják az ivóvízrendszert Veszprémben.","shortLead":"Felújítják az ivóvízrendszert Veszprémben.","id":"20190303_Nem_lesz_ihato_viz_az_egyik_videki_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5fcf5b-fe7b-4e06-8836-44f1fa95eb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Nem_lesz_ihato_viz_az_egyik_videki_korhazban","timestamp":"2019. március. 03. 14:04","title":"Nem lesz iható víz az egyik vidéki kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix Behind The Curve című dokumentumfilmjének egyik csúcsjelenete, amikor két laposföld-hívő tudományos módszerrel igyekszik bebizonyítani az igazát.","shortLead":"A Netflix Behind The Curve című dokumentumfilmjének egyik csúcsjelenete, amikor két laposföld-hívő tudományos...","id":"20190304_laposfold_hivok_bizonyitek_bizonyitasi_kiserlet_kudarc_fail_netflix_dokumentumfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782d5780-bafd-46cd-8755-d8c53ef024b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_laposfold_hivok_bizonyitek_bizonyitasi_kiserlet_kudarc_fail_netflix_dokumentumfilm","timestamp":"2019. március. 04. 09:03","title":"A nap videója: Két laposföld-hívő megpróbálta bebizonyítani, hogy a Föld lapos – nagyon kínos lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]