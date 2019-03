Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5059d59c-8f37-42da-85dc-23171c2300be","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A XX. század történelmi viharait elszenvedő, de mégis túlélő Hábetler család története Fejes Endre kultuszregényében, a Rozsdatemetőben valamikor 1960-ban véget ér. A Katona József Színház új darabjában azonban egészen 2010-ig követhetjük az eseményeket. Tasnádi István vállalkozott arra, hogy továbbírja a család történetét. Hogy néz ki a rendszerváltás, az őszödi beszéd, a tévéostrom alulnézetből? Mit jelent a hábetlerizmus ma? Mi a kisember elvárása a hatalom felé? A XX. század történelmi viharait elszenvedő, de mégis túlélő Hábetler család története Fejes Endre kultuszregényében, a Rozsdatemetőben valamikor 1960-ban véget ér. A Katona József Színház új darabjában azonban egészen 2010-ig követhetjük az eseményeket. Tasnádi István vállalkozott arra, hogy továbbírja a család történetét. Hogy néz ki a rendszerváltás, az őszödi beszéd, a tévéostrom alulnézetből? Mit jelent a hábetlerizmus ma? Mi a kisember elvárása a hatalom felé? Interjú. Mit kezdenek Hábetlerék a 2006-os tévéostrommal? Újraéled a Rozsdatemető Tizenöt ellenzéki képviselő fizetését csökkentheti a Fidesz. Hétfőn folytatja ülését az Országgyűlés. Titkos Windowson dolgozik a Microsoft, ami alig terheli le a számítógépet. A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben a Google által gründolt olcsó laptopoknak is konkurenciát állítanának így. miközben...","id":"20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fa6c2-b889-4e36-a1ea-fa3c640c01a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. március. 05. 08:03","title":"Titkos Windowson dolgozik a Microsoft, ami alig terheli le a számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","shortLead":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben Egyszerre készült a halálra és a fellépésekre Koós János. Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes. 790 ezer forint büntetés is járhat strandpapucsért egy olasz turistacélpontnál. Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás strandpapucsban is. Menő autókat bérel Orbán Ráhel kedvenc divatcége. A közbeszerzési értesítőből csak az derül ki, minek. Nem tudják letenni az emberek, már 50 millióan játszanak az ingyenes Apex Legends-szel. A kiadó legfrissebb jelentése szerint az ingyenes programmal mára 50 millióan játszanak. Ez óriási szám. A kiadó legfrissebb jelentése szerint az ingyenes programmal mára 50 millióan játszanak. Ez óriási szám. ","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy az Apex Legends sikere csak ideig-óráig tartana. 1000 fényévre fotózott el a Hubble, csodás lett a végeredmény. A Hubble űrteleszkóp még közel 30 évnyi működés után is képes lenyűgözni a tudósokat, most épp egy csillag születéséről készült fotóval.