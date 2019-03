Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy legendás Frank Sinatra-dal Koós János-féle feldolgozását osztotta meg.\r

\r

","shortLead":"Egy legendás Frank Sinatra-dal Koós János-féle feldolgozását osztotta meg.\r

\r

","id":"20190304_Igy_bucsuzott_Koos_Reka_edesapjatol_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e51e69-c1b7-4e80-a9e9-e637bcf17637","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Igy_bucsuzott_Koos_Reka_edesapjatol_a_Facebookon","timestamp":"2019. március. 04. 11:29","title":"Így búcsúzott Koós Réka édesapjától a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai rázzák a csípőjüket. Az idei buli fricska volt az LGBTQ-közösséget és a kisebbségeket rendszeresen támadó szélsőjobboldali elnök, Jair Bolsonaro felé. Sokan hangoztatták ugyanis, hogy a szamba és a karnevál egyenlő az ellenállással. ","shortLead":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai...","id":"20190304_Rioi_karneval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcf98b9-f45e-4963-af89-957e8f1ed482","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Rioi_karneval","timestamp":"2019. március. 04. 13:30","title":"A világ legnagyobb bulija idén is a túlzásokról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írja a német hetilap online kiadásán megjelent publicisztikájában Matthias Krupa, hogy a Fidesznek nincs helye az európai konzervatív pártok között.","shortLead":"Azt írja a német hetilap online kiadásán megjelent publicisztikájában Matthias Krupa, hogy a Fidesznek nincs helye...","id":"20190304_Zeit_Orban_nem_antiszemita_hanem_cinikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284deb5e-eea6-47c5-a67d-99d50e696705","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Zeit_Orban_nem_antiszemita_hanem_cinikus","timestamp":"2019. március. 04. 08:58","title":"Zeit: Orbán nem antiszemita, hanem cinikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság segítene tárgyalni, hogy a szomszédos országok ne nagyon válasszanak más időzónát. Az EP illetékes bizottsága is úgy gondolja, hogy 2021-ben el kell törölni az óraátállítást.","shortLead":"Az Európai Bizottság segítene tárgyalni, hogy a szomszédos országok ne nagyon válasszanak más időzónát. Az EP illetékes...","id":"20190304_Fontos_lepessel_kerultunk_kozelebb_az_oraatallitas_eltorlesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c03ab8-1c45-4404-ab63-4840cc0d6339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Fontos_lepessel_kerultunk_kozelebb_az_oraatallitas_eltorlesehez","timestamp":"2019. március. 04. 17:23","title":"Fontos lépéssel kerültünk közelebb az óraátállítás eltörléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"Káncz Csaba","category":"vilag","description":"A természet írja át a külpolitikai stratégiákat, a nagyhatalmak pedig különböző ütemben, de reagálnak is erre. Valóban szép lesz az új világ?","shortLead":"A természet írja át a külpolitikai stratégiákat, a nagyhatalmak pedig különböző ütemben, de reagálnak is erre. Valóban...","id":"20190304_Hogy_lesz_az_okologiai_valsagbol_vilagvalsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cdc2a5-e22f-47fc-a443-f32460e107da","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Hogy_lesz_az_okologiai_valsagbol_vilagvalsag","timestamp":"2019. március. 04. 14:30","title":"Hogy lesz az ökológiai válságból világválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyereket egyszer egy élelmiszerboltban ütötte meg a férfi úgy, hogy a gyerek összeesett. ","shortLead":"A gyereket egyszer egy élelmiszerboltban ütötte meg a férfi úgy, hogy a gyerek összeesett. ","id":"20190304_Felfuggesztettet_kapott_egy_par_egy_ovodas_rendszeres_vereseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0e3981-d65d-468b-9634-f6303f18bca8","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Felfuggesztettet_kapott_egy_par_egy_ovodas_rendszeres_vereseert","timestamp":"2019. március. 04. 17:13","title":"Felfüggesztettet kapott egy pár egy óvodás rendszeres veréséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","shortLead":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","id":"20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b25941-45b9-49c9-9834-15002878ce7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","timestamp":"2019. március. 04. 18:03","title":"30 mp alatt megmondja, mi lesz 30 perc múlva: új tornádóriasztón dolgoznak Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff74dbc-7621-4ce0-8c85-202ecf2a5958","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A római katonák által, több mint 1800 évvel ezelőtt készített \"graffitik\" háromdimenziós dokumentálását kezdték meg a régészek Észak-Angliában, Hadrianus falánál.","shortLead":"A római katonák által, több mint 1800 évvel ezelőtt készített \"graffitik\" háromdimenziós dokumentálását kezdték meg...","id":"20190303_romai_kori_falfelirat_hadrianus_fala_haromdimenzios_dokumentalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eff74dbc-7621-4ce0-8c85-202ecf2a5958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacc066-a9ef-4648-b4aa-3f74672aaa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_romai_kori_falfelirat_hadrianus_fala_haromdimenzios_dokumentalas","timestamp":"2019. március. 03. 16:03","title":"Lézerrel szkennelik be, 3D-ben a Hadrianus falán talált római kori \"graffitiket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]