[{"available":true,"c_guid":"8b6a992b-9cf1-475c-bb3b-da78fe07f673","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az idei évben már nemcsak a Vivo, de a OnePlus készülékében is megjelenik majd a gombnyomásra előbújó szelfikamera.","shortLead":"A jelek szerint az idei évben már nemcsak a Vivo, de a OnePlus készülékében is megjelenik majd a gombnyomásra előbújó...","id":"20190304_oneplus_7_okostelefon_kibujo_szelfikamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6a992b-9cf1-475c-bb3b-da78fe07f673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9187b375-9124-4ec7-b175-2025a35932a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_oneplus_7_okostelefon_kibujo_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 04. 09:33","title":"A OnePlus 7 is megkaphatja az egyik legizgalmasabb mobilos újítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bc8959-38de-4606-b62c-ddbe19f6a3c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Termeléscsökkentés és elbocsátások jöhetnek a nagy autógyáraknál.","shortLead":"Termeléscsökkentés és elbocsátások jöhetnek a nagy autógyáraknál.","id":"20190303_Rossz_idok_varnak_a_nemet_autogyartokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5bc8959-38de-4606-b62c-ddbe19f6a3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc5659-8525-4bec-bf09-2d93dd1c6fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Rossz_idok_varnak_a_nemet_autogyartokra","timestamp":"2019. március. 03. 15:04","title":"Rossz idők várnak a német autógyártókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó sorsolásán.","shortLead":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó...","id":"20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39250b1-0f32-4f90-87d1-854c1a58dcdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","timestamp":"2019. március. 03. 17:58","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelnie, hogy multimilliomos legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az év végéig lebontják a Hős utcai gettót, az önkormányzat folyamatosan vásárolja fel az ott lakók lakásait. Birtokunkba került egy értékbecslés, amely még úgy is jóval magasabb árat állapít meg egy ingatlan esetében, hogy azt a szabad piacon nem lehet értékesíteni. Közben egy bírósági döntés értelmében egyelőre mégsem zárhatják le kerítéssel a telepet, a hirtelen meleg és a szemét miatt pedig megjelentek a patkányok is.","shortLead":"Az év végéig lebontják a Hős utcai gettót, az önkormányzat folyamatosan vásárolja fel az ott lakók lakásait...","id":"20190304_Hos_utca_kisajatitas_kobanya_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d7b0c4-74c8-41fd-95bb-626f3373f439","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Hos_utca_kisajatitas_kobanya_onkormanyzat","timestamp":"2019. március. 04. 11:30","title":"Tízmilliónál is többet érhet a Hős utcai lakás, az önkormányzat pármilliót ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós a jelenlevők előtt megfogadta, hogy a jövőben is „a magyar nemzet és a székelység jobbulására és emelkedésére tesz, példásan, mindenben.”","shortLead":"Kásler Miklós a jelenlevők előtt megfogadta, hogy a jövőben is „a magyar nemzet és a székelység jobbulására és...","id":"20190304_Tiszteletbeli_Szekelynek_neveztek_ki_Kasler_Miklost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25504988-c140-4e6e-908d-fdc218947003","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tiszteletbeli_Szekelynek_neveztek_ki_Kasler_Miklost","timestamp":"2019. március. 04. 21:55","title":"Tiszteletbeli Székelynek nevezték ki Kásler Miklóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben érkezett eddig sportfelszerelés.","shortLead":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben...","id":"20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fd6815-bfb4-48e4-8e37-0a4c8666b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","timestamp":"2019. március. 05. 11:17","title":"Pécsre sem érkeztek meg időben Mészáros Lőrinc mezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","shortLead":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","id":"20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3205157a-cc36-4cab-a228-9c53063d8fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","timestamp":"2019. március. 05. 07:54","title":"Magyarosan csengő név is elég lehet az állampolgársághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cfbaa1-3d74-4a82-afdd-bf568de2f908","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"Az író a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja lett, előadására zsúfolásig megtelt az MTA kisterme.","shortLead":"Az író a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja lett, előadására zsúfolásig megtelt az MTA kisterme.","id":"20190304_Tompa_Andrea_Az_orultek_haza_meg_magyar_kezben_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95cfbaa1-3d74-4a82-afdd-bf568de2f908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7f1896-8047-436c-b838-5c83b6dbef05","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Tompa_Andrea_Az_orultek_haza_meg_magyar_kezben_van","timestamp":"2019. március. 04. 20:27","title":"Tompa Andrea: „Az őrültek háza még magyar kézben van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]