Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ac85281-6f55-4a2a-b212-67bcea291036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csibráki halottasházban tapasztalt állapotokat egy elhunyt rokona fedezte fel. ","shortLead":"A csibráki halottasházban tapasztalt állapotokat egy elhunyt rokona fedezte fel. ","id":"20190306_Doglott_rovatok_es_szemethegy_is_volt_egy_magyarorszagi_halottashazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ac85281-6f55-4a2a-b212-67bcea291036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ba5588-6499-4512-b663-a9a76dc8169f","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Doglott_rovatok_es_szemethegy_is_volt_egy_magyarorszagi_halottashazban","timestamp":"2019. március. 06. 15:59","title":"Döglött rovarok és szeméthegy is volt egy magyarországi halottasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd euró kár keletkezett az ültetvényekben, így az idén már importálnia kell Olaszországnak az olívaolajat, ez eddig teljesen elképzelhetetlen volt. A kárt egy betegség okozta, ami a szélsőséges időjárás miatt támadhatta meg a növényeket.","shortLead":"Egymilliárd euró kár keletkezett az ültetvényekben, így az idén már importálnia kell Olaszországnak az olívaolajat...","id":"20190306_Importalnia_kell_Olaszorszagnak_az_olivaolajat_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772b1b1d-cd21-4872-ab8b-8da85ac9db19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Importalnia_kell_Olaszorszagnak_az_olivaolajat_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2019. március. 06. 05:45","title":"Importálnia kell Olaszországnak az olívaolajat a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","shortLead":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","id":"20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334ff6c2-3933-4d0f-b615-e348f6af4d08","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","timestamp":"2019. március. 05. 16:53","title":"Havi 30 ezer forinttal nő a fizetés egy gyárban, az osztrák határ közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia EPP-tagpárt Republikánus Párt elnöke szerint nem lehet csak úgy kidobni a Fideszt. A néppárti megosztottság rossz dolog, és a kizsuppolással megindulhatna a keleti és nyugati pártok közötti szembenállás.\r

\r

","shortLead":"A francia EPP-tagpárt Republikánus Párt elnöke szerint nem lehet csak úgy kidobni a Fideszt. A néppárti megosztottság...","id":"20190306_A_francia_nepparti_tagpart_nem_dobna_ki_a_Fideszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f321d9-ff48-4ce5-8fee-67662e787a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_A_francia_nepparti_tagpart_nem_dobna_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. március. 06. 18:37","title":"A francia néppárti tagpárt nem dobná ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ff2aa-92f3-49e6-b63f-e28c10a78fb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vizsgálatok szerint az emberek azért nem tudtak elmenekülni, mert az illegálisan felhúzott épületek elvágták az utat. ","shortLead":"A vizsgálatok szerint az emberek azért nem tudtak elmenekülni, mert az illegálisan felhúzott épületek elvágták az utat. ","id":"20190305_Polgarmester_es_kormanyzo_ellen_is_vadat_emeltek_a_100_aldozatot_kovetelo_gorogorszagi_tuzvesz_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9ff2aa-92f3-49e6-b63f-e28c10a78fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c4914b-86c9-402e-8ee0-6ca80b5cc7f4","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Polgarmester_es_kormanyzo_ellen_is_vadat_emeltek_a_100_aldozatot_kovetelo_gorogorszagi_tuzvesz_miatt","timestamp":"2019. március. 05. 19:04","title":"Polgármester és kormányzó ellen is vádat emeltek a 100 áldozatot követelő görögországi tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae061c9-45a2-4ce2-bd47-a93ac6800c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt évig tartó tárgyalás után szerződést kötött a New Line Cinema és a karakter tulajdonosa, a Sanrio.","shortLead":"Öt évig tartó tárgyalás után szerződést kötött a New Line Cinema és a karakter tulajdonosa, a Sanrio.","id":"20190306_Hollywoodi_film_mozi_Hello_Kitty","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae061c9-45a2-4ce2-bd47-a93ac6800c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca9e074-b448-4803-b887-bbd56bb0828f","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Hollywoodi_film_mozi_Hello_Kitty","timestamp":"2019. március. 06. 15:10","title":"Hollywoodi film készül Hello Kittyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c1a28b-4980-40e6-83f4-7bdc280c0ff9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezető német politikusok Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elnéző magatartását kifogásolta a Demokratikus Koalíció elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitungban (FAZ) kedden megjelent írásában.","shortLead":"A vezető német politikusok Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elnéző magatartását kifogásolta a Demokratikus...","id":"20190305_Gyurcsany_egy_nemet_ujsagban_szolt_be_a_nemet_politikusoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46c1a28b-4980-40e6-83f4-7bdc280c0ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f75da04-ab9c-4b47-911a-112528c5b6c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Gyurcsany_egy_nemet_ujsagban_szolt_be_a_nemet_politikusoknak","timestamp":"2019. március. 05. 11:52","title":"Gyurcsány egy német újságban szólt be a német politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","shortLead":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","id":"20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7139e11f-56d0-4374-bfb3-84d3c84fb9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","timestamp":"2019. március. 05. 18:06","title":"Sztrájk lesz szerda reggel a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]