[{"available":true,"c_guid":"a441c3a3-b2e0-4cda-b2c6-75f5698c16ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az etikai bizottság bizonyítottság hiányában szüntette meg a volt pártelnök elleni eljárást.","shortLead":"Az etikai bizottság bizonyítottság hiányában szüntette meg a volt pártelnök elleni eljárást.","id":"20190305_Nem_zartak_ki_Mesterhazyt_az_MSZPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a441c3a3-b2e0-4cda-b2c6-75f5698c16ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d18e163-b2f0-4db8-bb30-9a4feeae45b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Nem_zartak_ki_Mesterhazyt_az_MSZPbol","timestamp":"2019. március. 05. 11:19","title":"Nem zárták ki Mesterházyt az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csaknem harmadával esett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztári juttatásokat egyáltalán szerepeltetik a cafeteria választható elemei között – derül ki a Cafeteriatrend Azénpénzem.hu birtokába jutott felméréséből. ","shortLead":"Csaknem harmadával esett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztári...","id":"20190305_A_nyugdij_latja_karat__reagaltak_a_cegek_az_idei_adovaltozasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26dd8a0-a760-454f-8a9b-08d3f0a27f35","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190305_A_nyugdij_latja_karat__reagaltak_a_cegek_az_idei_adovaltozasra","timestamp":"2019. március. 05. 09:39","title":"A nyugdíj látja kárát – reagáltak a cégek az idei adóváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84679353-7025-40e3-b267-2d4a891b431a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valódi ötletkavalkád a Genfi Autószalonon bemutatott járművük. Végre olyasmit csináltak, amiben nagyon jók voltak mindig, egy karakteres kisautót. ","shortLead":"Valódi ötletkavalkád a Genfi Autószalonon bemutatott járművük. Végre olyasmit csináltak, amiben nagyon jók voltak...","id":"20190306_Fiat_Concept_Centoventi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84679353-7025-40e3-b267-2d4a891b431a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5621c8d-4fc5-40a1-a42b-ecad259af54c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_Fiat_Concept_Centoventi","timestamp":"2019. március. 06. 16:45","title":"Ha a Fiat olyan sikeres autót akar, mint a Panda, akkor ez lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egri kórház sürgősségi osztályán nem csak az embereket, a fémet is gyógyítják – írta a 444 egy olvasója, aki fotót is küldött a begipszelt infúziós állványról.","shortLead":"Ez egri kórház sürgősségi osztályán nem csak az embereket, a fémet is gyógyítják – írta a 444 egy olvasója, aki fotót...","id":"20190306_Begipszeltek_a_torott_infuzios_allvanyt_az_egri_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cae06ce-47c4-488b-a45a-9fdb3e1c2733","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Begipszeltek_a_torott_infuzios_allvanyt_az_egri_korhazban","timestamp":"2019. március. 06. 11:27","title":"Begipszelték a törött infúziós állványt az egri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte a mélybe hatolást a Marson az Insight HP3 nevű műszere. Első, négy órán át tartó behatolása során a robotvakond 4000 kalapácsütést ejtett és 18-50 centiméter mélyre jutott a vörös bolygó talajában, ahol vélhetően egy kőbe ütközött – közölte a Német Űrkutató Központ (DLR).","shortLead":"Megkezdte a mélybe hatolást a Marson az Insight HP3 nevű műszere. Első, négy órán át tartó behatolása során...","id":"20190304_mars_insight_urszonda_robotvakond_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3060880e-136e-4a7e-b0d3-ada55696d1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_mars_insight_urszonda_robotvakond_nasa","timestamp":"2019. március. 04. 18:33","title":"Megkezdte a fúrást a Marson az Insight robotvakondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban jelentették be, mindenkit kirúgnak, befejezik a termelést. Nyáron százmilliókat ítéltek meg nekik a Pénzügyminisztériumban. De a gyár nem vette igénybe a pénzt.","shortLead":"Januárban jelentették be, mindenkit kirúgnak, befejezik a termelést. Nyáron százmilliókat ítéltek meg nekik...","id":"20190305_Harom_honappal_a_termeles_leallasa_elott_750_milliot_kapott_a_kavefozos_szarvasi_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9a38bf-dd7a-4984-b673-a5047f1c7204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Harom_honappal_a_termeles_leallasa_elott_750_milliot_kapott_a_kavefozos_szarvasi_gyar","timestamp":"2019. március. 05. 12:16","title":"Három hónappal a termelés leállása előtt 750 milliót ítéltek meg a kávéfőzős szarvasi gyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben a „migránsoktól” rettegő sajtó szerint rémálommá váltak a németek hétköznapjai, a külföldi turisták erről a jelek szerint nem hajlandóak tudomást venni: minden korábbinál több külföldi vendég érkezett tavaly az országba.","shortLead":"Miközben a „migránsoktól” rettegő sajtó szerint rémálommá váltak a németek hétköznapjai, a külföldi turisták erről...","id":"20190305_A_turistak_nem_felnek_Nemetorszagba_menni__minden_rekord_megdolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261fb796-1d1f-4ad4-a741-8eb4977321b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_A_turistak_nem_felnek_Nemetorszagba_menni__minden_rekord_megdolt","timestamp":"2019. március. 05. 18:58","title":"A turisták nem félnek Németországba menni – minden rekord megdőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457fd9d-3e35-489b-b280-40d6c9305f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 30 százalékos béremelés történik, de ez – a munkáltató döntése alapján – egyénenként eltérő lehet.","shortLead":"Átlagosan 30 százalékos béremelés történik, de ez – a munkáltató döntése alapján – egyénenként eltérő lehet.","id":"20190304_Marciusra_mar_az_emelt_bert_kapjak_a_kormanytisztviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f457fd9d-3e35-489b-b280-40d6c9305f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ea67b1-6d14-4f0c-b7b9-1d67bd391bab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Marciusra_mar_az_emelt_bert_kapjak_a_kormanytisztviselok","timestamp":"2019. március. 04. 19:02","title":"Márciusra már az emelt bért kapják a kormánytisztviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]