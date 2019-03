Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából 8500 háztartás, azaz több mint 20 ezer ember villamosenergia-ellátását biztosítja a 9 milliárdos költséggel készült paksi naperőmű, amelyet kedden avattak fel Paks mellett. ","shortLead":"Nagyjából 8500 háztartás, azaz több mint 20 ezer ember villamosenergia-ellátását biztosítja a 9 milliárdos költséggel...","id":"20190305_paks_legnagyobb_naperomu_megujulo_energia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74b85ae-a33a-4896-9825-21cfc4565563","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_paks_legnagyobb_naperomu_megujulo_energia","timestamp":"2019. március. 05. 20:24","title":"Átadták Magyarország legnagyobb naperőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leépítést a cégnél a megrendeléseik csökkenésével indokolták. ","shortLead":"A leépítést a cégnél a megrendeléseik csökkenésével indokolták. ","id":"20190304_Legalabb_100_embert_kirugnak_a_Mercedes_egyik_legnagyobb_magyar_beszallitojatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f3e850-0f83-4b7c-a79c-fda7dd25f3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Legalabb_100_embert_kirugnak_a_Mercedes_egyik_legnagyobb_magyar_beszallitojatol","timestamp":"2019. március. 04. 17:06","title":"Legalább 100 embert kirúgnak a Mercedes egyik legnagyobb magyar beszállítójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8737d28b-885e-4a2c-8b4a-9f83310f3edd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a meglepetésbuli!","shortLead":"Ez ám a meglepetésbuli!","id":"20190304_Koszontes_parti_gondnok_iskola_Tyrees_Dandridge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8737d28b-885e-4a2c-8b4a-9f83310f3edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79849144-2340-41a9-95a1-fa0f95a71073","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Koszontes_parti_gondnok_iskola_Tyrees_Dandridge","timestamp":"2019. március. 04. 17:27","title":"Hatszáz diák köszöntötte a suligondnokot, amikor visszatért a szívátültetése után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","shortLead":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","id":"20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25796a6-f0ff-4add-b9fc-5e32beaf74da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","timestamp":"2019. március. 05. 11:21","title":"Tudta, hogy darabáron is vehet krumplit online?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új termékeit a jelek szerint kedvelik a magyarok, bár az eladási mutatókból nem pont ezt lehet kiolvasni.","shortLead":"Az orosz gyártó új termékeit a jelek szerint kedvelik a magyarok, bár az eladási mutatókból nem pont ezt lehet...","id":"20190304_nyugati_autokrol_valtanak_uj_ladakra_a_magyarok_mutatjuk_hogyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb173b2-5199-4705-a62d-522c7ac3e44b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_nyugati_autokrol_valtanak_uj_ladakra_a_magyarok_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2019. március. 04. 13:21","title":"Kis magyar sikersztorikon mutatja be a Lada, hogy mennyire szeretik nálunk az autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a hétfői tárgyalásán a korábbiaknak ellentmondó vallomást tett, a bíró ezért részletes bizonyító eljárást rendelt el. ","shortLead":"A férfi a hétfői tárgyalásán a korábbiaknak ellentmondó vallomást tett, a bíró ezért részletes bizonyító eljárást...","id":"20190304_Allitasa_szerint_magat_akarta_megszurni_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5642004-049e-4c4b-88c9-21f7140f3953","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Allitasa_szerint_magat_akarta_megszurni_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 04. 18:52","title":"Állítása szerint magát akarta megszúrni az inárcsi családsegítő gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztői még 2018 októberében ígérték meg, hogy a felhasználók megkapják a (minden szempontból jobb) sötét módot, ez azonban eddig nem történt meg. Most egy kis trükkel viszont elérhetővé vált a funkció.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztői még 2018 októberében ígérték meg, hogy a felhasználók megkapják a (minden szempontból...","id":"20190304_facebook_messenger_emojoi_hold_sotet_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bb4f51-21f1-4102-bb83-8fa1dd4a25e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_facebook_messenger_emojoi_hold_sotet_mod","timestamp":"2019. március. 04. 08:03","title":"Van egy titkos kapcsoló a Facebook Messengerben, így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","shortLead":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","id":"20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fb0b7c-f07e-423d-8d03-6765dc921f75","keywords":null,"link":"/sport/20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","timestamp":"2019. március. 05. 10:34","title":"Klein Dávid és Suhajda Szilárd ismét megpróbál feljutni a K2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]