Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7eda329-cbfd-4902-8c6d-eaff963d60dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a BMW, és nem a sztereotípiák szerint. A suli pedig nem máshol lenne, mint a csodás M városban.","shortLead":"Legalábbis a BMW, és nem a sztereotípiák szerint. A suli pedig nem máshol lenne, mint a csodás M városban.","id":"20190305_bmw_suli_auto_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7eda329-cbfd-4902-8c6d-eaff963d60dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5720b1-5763-46d0-9f81-d00a6a99df86","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_bmw_suli_auto_video","timestamp":"2019. március. 05. 17:17","title":"Ha lenne BMW-sek iskolája, ilyen lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly decemberben robbant a hír, amely szerint a Microsoft a Chromiumra cseréli az Edge alatt dolgozó motort. Most már azt is tudni, milyen lesz az új program felülete.","shortLead":"Tavaly decemberben robbant a hír, amely szerint a Microsoft a Chromiumra cseréli az Edge alatt dolgozó motort. Most már...","id":"20190305_google_chrome_chromium_motor_microsoft_edge_bongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bee7d5-0729-40e7-9584-eac714338921","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_google_chrome_chromium_motor_microsoft_edge_bongeszo","timestamp":"2019. március. 05. 13:33","title":"Kiszivárgott, ilyen lesz a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Strabag fogja felújítani a 3-as metró déli szakaszának állomásait is, a BKV közzétette az eredményt a közbeszerzési értesítőben.","shortLead":"A Strabag fogja felújítani a 3-as metró déli szakaszának állomásait is, a BKV közzétette az eredményt a közbeszerzési...","id":"20190305_Hivatalos_annyiba_kerul_a_3as_metro_felujitasanak_kovetkezo_szakasza_mint_az_elozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365be447-f3d6-4575-b182-9fde492f31dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Hivatalos_annyiba_kerul_a_3as_metro_felujitasanak_kovetkezo_szakasza_mint_az_elozo","timestamp":"2019. március. 05. 15:44","title":"Hivatalos: annyiba kerül a 3-as metró felújításának következő szakasza, mint az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy mennyiségű hulladék minden évben jelentős kiadással jár az érintett vízügyi igazgatóságoknak. ","shortLead":"A nagy mennyiségű hulladék minden évben jelentős kiadással jár az érintett vízügyi igazgatóságoknak. ","id":"20190305_Ezernel_is_tobb_zsak_szemetet_szedtek_ossze_a_FelsoTiszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e0e016-a964-4685-926e-6fb3cca374dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ezernel_is_tobb_zsak_szemetet_szedtek_ossze_a_FelsoTiszan","timestamp":"2019. március. 05. 12:04","title":"Ezernél is több zsák szemetet szedtek össze önkéntesek a Felső-Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac85281-6f55-4a2a-b212-67bcea291036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csibráki halottasházban tapasztalt állapotokat egy elhunyt rokona fedezte fel. ","shortLead":"A csibráki halottasházban tapasztalt állapotokat egy elhunyt rokona fedezte fel. ","id":"20190306_Doglott_rovatok_es_szemethegy_is_volt_egy_magyarorszagi_halottashazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ac85281-6f55-4a2a-b212-67bcea291036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ba5588-6499-4512-b663-a9a76dc8169f","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Doglott_rovatok_es_szemethegy_is_volt_egy_magyarorszagi_halottashazban","timestamp":"2019. március. 06. 15:59","title":"Döglött rovarok és szeméthegy is volt egy magyarországi halottasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0993d61e-122d-443c-b9c8-e66980a6d016","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Libanoni, marokkói és ukrán pártok is döntenek majd a Fidesz jövőjéről az Európai Néppárt választmányában, de az igazi döntés a németek kezében lesz március 20-án. ","shortLead":"Libanoni, marokkói és ukrán pártok is döntenek majd a Fidesz jövőjéről az Európai Néppárt választmányában, de az igazi...","id":"20190305_orban_epp_fidesz_joseph_daul_kizaras_juncker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0993d61e-122d-443c-b9c8-e66980a6d016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455b5dfb-9d97-4383-ba5c-a28cde748e71","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_orban_epp_fidesz_joseph_daul_kizaras_juncker","timestamp":"2019. március. 05. 06:30","title":"Jók Orbán esélyei, de könnyen a Néppárt „hasznos idiótái” nevethetnek a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","shortLead":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","id":"20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fb0b7c-f07e-423d-8d03-6765dc921f75","keywords":null,"link":"/sport/20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","timestamp":"2019. március. 05. 10:34","title":"Klein Dávid és Suhajda Szilárd ismét megpróbál feljutni a K2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Vagy kizárják Orbán Viktort az európai konzervatív pártszövetségből, vagy nem. ","shortLead":"Vagy kizárják Orbán Viktort az európai konzervatív pártszövetségből, vagy nem. ","id":"20190306_TGM_Kivagni_Orbant_Europabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2719ea2c-a52e-4dc9-9c01-1ef526dc51d5","keywords":null,"link":"/velemeny/20190306_TGM_Kivagni_Orbant_Europabol","timestamp":"2019. március. 06. 10:20","title":"TGM: Kivágni Orbánt Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]