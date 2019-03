Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"959340f3-ebab-4714-b758-4f39b5604d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Závecz Tibor szerint Puzsér Róbert is potens jelölt, de Karácsony Gergely integratív képessége jelenleg nagyobb az ellenzéki oldalon. ","shortLead":"Závecz Tibor szerint Puzsér Róbert is potens jelölt, de Karácsony Gergely integratív képessége jelenleg nagyobb...","id":"20190306_Zavecz_Puzserrol_A_tragarsagra_nem_kivanok_reagalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=959340f3-ebab-4714-b758-4f39b5604d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3556eb-f723-4db6-b0d9-304b9563faac","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Zavecz_Puzserrol_A_tragarsagra_nem_kivanok_reagalni","timestamp":"2019. március. 06. 15:45","title":"Závecz Puzsérról: \"A trágárságra nem kívánok reagálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Puskás Tivadar megvonta a Pro Savaria színeiben a városházára bejutó Molnár Miklós (képünkön) alpolgármesteri juttatását.","shortLead":"A fideszes Puskás Tivadar megvonta a Pro Savaria színeiben a városházára bejutó Molnár Miklós (képünkön...","id":"20190306_Megbuntette_az_ellenzekiek_melle_allo_alpolgarmesteret_a_szombathelyi_varosvezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f28155-d7a2-43c1-8d36-9d78525bfceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Megbuntette_az_ellenzekiek_melle_allo_alpolgarmesteret_a_szombathelyi_varosvezeto","timestamp":"2019. március. 06. 13:14","title":"Megbüntette az ellenzék mellé álló alpolgármesterét a szombathelyi városvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztás lesz Mauritániában, a kormány úgy döntött, felszámolja a törpepártokat, ennek 76 szerveződés esett áldozatul. Így ismaradt még 28 működő politikai szervezet.\r

","shortLead":"Elnökválasztás lesz Mauritániában, a kormány úgy döntött, felszámolja a törpepártokat, ennek 76 szerveződés esett...","id":"20190306_A_mauritaniai_kormany_feloszlatott_76_partot_az_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017897f8-a21b-4b9b-aca4-08cdeac27f2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_A_mauritaniai_kormany_feloszlatott_76_partot_az_orszagban","timestamp":"2019. március. 06. 19:41","title":"A mauritániai kormány feloszlatott 76 pártot az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3ec62f-515e-46ef-a319-76c3a55453f6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Három évvel ezelőtt szójás csirkéjével lett világhírű a malajziai származású szakács, aki az elsők között került be a 2016-os szingapúri Michelin-kalauzba. Most már nemcsak csillaga van, hanem éttermi hálózatot is jegyez. ","shortLead":"Három évvel ezelőtt szójás csirkéjével lett világhírű a malajziai származású szakács, aki az elsők között került be...","id":"20190306_Az_utcai_bufes_feltette_magat_a_terkepre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e3ec62f-515e-46ef-a319-76c3a55453f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5def4e-9bbf-432c-a4b5-895fbf0886c8","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Az_utcai_bufes_feltette_magat_a_terkepre","timestamp":"2019. március. 06. 16:57","title":"Az utcai büfés feltette magát a térképre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Zrt. gyakorolja a jövőben a Mahart-PassNave Személyhajózási Kft. és a Balatoni Hajózási Zrt. feletti tulajdonosi jogokat.","shortLead":"Az állami Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Zrt. gyakorolja a jövőben a Mahart-PassNave Személyhajózási Kft. és...","id":"20190307_Roganhoz_kerulnek_az_allami_hajozasi_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c804cfe-c4ab-4412-91df-5272554a3af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Roganhoz_kerulnek_az_allami_hajozasi_cegek","timestamp":"2019. március. 07. 08:35","title":"Rogánhoz kerülnek az állami hajózási cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai tévésztár Mészáros Lőrinchez hasonlóan a 2057. lett a Forbes milliárdosokat rangsoroló listáján. ","shortLead":"Az amerikai tévésztár Mészáros Lőrinchez hasonlóan a 2057. lett a Forbes milliárdosokat rangsoroló listáján. ","id":"20190306_Vegre_van_valami_kozos_Meszaros_Lorincben_es_Kylie_Jennerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb6492a-102e-4c97-b56e-63b6f54c654e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vegre_van_valami_kozos_Meszaros_Lorincben_es_Kylie_Jennerben","timestamp":"2019. március. 06. 11:15","title":"Végre van valami közös Mészáros Lőrincben és Kylie Jennerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238be2d9-81ec-4992-9fa1-5460d6a06565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostani tervek szerint nem Timmermans lesz az új szereplő, mint ahogy azt korábban Orbán ígérte.","shortLead":"A mostani tervek szerint nem Timmermans lesz az új szereplő, mint ahogy azt korábban Orbán ígérte.","id":"20190307_Lecsereli_a_Junckerplakatokat_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=238be2d9-81ec-4992-9fa1-5460d6a06565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7ea513-076e-43a9-9e62-f55e4af5fe03","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Lecsereli_a_Junckerplakatokat_a_Fidesz","timestamp":"2019. március. 07. 11:00","title":"Junckert leszedik, a családok kerülnek a plakátokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hankook Tire Magyarország Kft. bejelentette, hogy idén átlagosan 13,6 százalékos alapbéremelést hajt végre.","shortLead":"A Hankook Tire Magyarország Kft. bejelentette, hogy idén átlagosan 13,6 százalékos alapbéremelést hajt végre.","id":"20190306_Orakkal_a_sztrajk_utan_bejelentette_a_Hankook_a_beremelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e32b59-f255-4ca7-80e5-4c3350162a96","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Orakkal_a_sztrajk_utan_bejelentette_a_Hankook_a_beremelest","timestamp":"2019. március. 06. 11:57","title":"Órákkal a sztrájk után bejelentette a Hankook a béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]