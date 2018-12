Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e4a86fa-9845-4585-b86e-3cdd7442f2cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth téren indult csütörtökön az újabb, a túlóratörvény elleni demonstráció. A tüntetők előbb a Margit hidat és a Lánchidat zárták le, aztán a Kossuth téren dobálni kezdték a rendőröket, ott késő este is összefeszülnek a felek. Később a Szalay utcában és a Nyugati téren is összetűzések voltak. Végül éjszaka a Király utcánál állították meg őket a rendőrök, akik ismét könnygázt vetettek be. Többek között a Momentum alelnökét is előállították.","shortLead":"A Kossuth téren indult csütörtökön az újabb, a túlóratörvény elleni demonstráció. A tüntetők előbb a Margit hidat és...","id":"20181213_tuntetes_kossuth_ter_percrol_percre_rabszolgatorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e4a86fa-9845-4585-b86e-3cdd7442f2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0879f96-5945-4be0-9721-2681b11ccc71","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_tuntetes_kossuth_ter_percrol_percre_rabszolgatorveny","timestamp":"2018. december. 13. 17:16","title":"Késő éjszakáig tüntettek a fővárosban, a Kossuth téren és a Nyugatinál is összetűzés volt a rendőrök és a tüntetők között ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","shortLead":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","id":"20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfbba41-0dc1-4020-9f74-646b0ae1b950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","timestamp":"2018. december. 13. 18:50","title":"Másodfokon hat év börtönt kapott a legsúlyosabb kamupárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6837995a-bb42-4b9b-8d52-8f6f51a1ed55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181213_Blokkoljak_a_tuntetok_a_Lanchidat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6837995a-bb42-4b9b-8d52-8f6f51a1ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0084566-432d-43d8-9b7c-48eb3c19c29c","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Blokkoljak_a_tuntetok_a_Lanchidat","timestamp":"2018. december. 13. 19:12","title":"Blokkolták a tüntetők a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6abafec-eb7b-4b0d-a512-50f0cbd7db13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181213_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Sztojcsev_Ivan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6abafec-eb7b-4b0d-a512-50f0cbd7db13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9750321f-85ba-4687-9ccd-8559a98a9fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Sztojcsev_Ivan","timestamp":"2018. december. 13. 14:00","title":"A normalitást meg kell védenünk! - A HVG adventi kalendáriumában ma: Sztojcsev Iván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4490be1a-afd2-4efc-891b-6aee772235ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap felteszi a forradalmian merész kérdést: keményebb a gyerekkel otthon, mint dolgozni?","shortLead":"A lap felteszi a forradalmian merész kérdést: keményebb a gyerekkel otthon, mint dolgozni?","id":"20181215_Megicsak_lehet_igeny_gendertemakra_ha_mar_a_Bors_is_ezzel_foglalkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4490be1a-afd2-4efc-891b-6aee772235ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b06eb20-6f14-4361-bba5-1c60fd2d338a","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Megicsak_lehet_igeny_gendertemakra_ha_mar_a_Bors_is_ezzel_foglalkozik","timestamp":"2018. december. 15. 06:41","title":"Mégiscsak lehet igény gendertémákra, ha már a Bors is ezzel foglalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nőt is elfogtak, aki összehozta a párt a tevehajcsárral.","shortLead":"Egy nőt is elfogtak, aki összehozta a párt a tevehajcsárral.","id":"20181213_Letartoztattak_egy_tevehejcsart_aki_segitett_a_szexjelenetet_forgato_dan_fotosnak_feljutni_a_piramisra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de65ddc4-0f77-4cfe-9c9d-81d26edb03e4","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Letartoztattak_egy_tevehejcsart_aki_segitett_a_szexjelenetet_forgato_dan_fotosnak_feljutni_a_piramisra","timestamp":"2018. december. 13. 20:33","title":"Letartóztattak egy tevehejcsárt, aki segített a szexjelenetet forgató dán fotósnak feljutni a piramisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","shortLead":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","id":"20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04eaf06-d866-4305-89e6-d9822982df50","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","timestamp":"2018. december. 13. 15:23","title":"Mintha mi sem történt volna, visszatértek a Kossuth téri karácsonyfa köré a szánkók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228436e0-eccf-4cfc-acfe-1d0298880dc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közlése szerint nekirontottak a rendőrsorfalnak, és ezért. ","shortLead":"A rendőrség közlése szerint nekirontottak a rendőrsorfalnak, és ezért. ","id":"20181215_Harom_embert_allitottak_elo_a_rendorok_a_Kossuth_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=228436e0-eccf-4cfc-acfe-1d0298880dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642f7b3f-214b-41aa-9ce3-6093b1d2c538","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Harom_embert_allitottak_elo_a_rendorok_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. december. 15. 00:55","title":"Három embert állítottak elő a rendőrök a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]