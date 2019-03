Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszüntette Czeglédy Csaba bűnügyi felügyeletét, vagy ahogy régebben hívták, házi őrizetét a bíróság. Így mostantól szabadlábon védekezik.","shortLead":"Megszüntette Czeglédy Csaba bűnügyi felügyeletét, vagy ahogy régebben hívták, házi őrizetét a bíróság. Így mostantól...","id":"20190307_Czegledy_Csaba_matol_szabad_megszuntettek_a_hazi_orizetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50184877-e290-4e52-bef3-127afc83ad66","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Czegledy_Csaba_matol_szabad_megszuntettek_a_hazi_orizetet","timestamp":"2019. március. 07. 16:15","title":"Czeglédy Csaba mától \"szabad\": megszüntették a házi őrizetét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és az Apple régi, klasszikus vetélytársak. Azonban az üzleti érdekek számukra is fontosak, így a színfalak mögött, például a kijelzők területén, sokszor zsíros megállapodások születnek. ","shortLead":"A Samsung és az Apple régi, klasszikus vetélytársak. Azonban az üzleti érdekek számukra is fontosak, így a színfalak...","id":"20190306_samsung_display_rugalmas_kijelzopaneleket_apple_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c9aea1-6ffe-449e-84aa-ac0aee6a8c1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_samsung_display_rugalmas_kijelzopaneleket_apple_google","timestamp":"2019. március. 06. 17:03","title":"A Samsungnak köszönheti majd az Apple, ha lesz összehajtható telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feb128d-7842-474a-b097-4b9e3bccb87e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Költségvetési csalással gyanúsítják a kiskunfélegyházi húsipari cég olasz tulajdonosát és két társát.","shortLead":"Költségvetési csalással gyanúsítják a kiskunfélegyházi húsipari cég olasz tulajdonosát és két társát.","id":"20190307_Letartoztattak_az_egyik_legnagyobb_vagohid_tulajdonosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4feb128d-7842-474a-b097-4b9e3bccb87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7efced9-b185-4756-be5f-37e39a8c3620","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Letartoztattak_az_egyik_legnagyobb_vagohid_tulajdonosat","timestamp":"2019. március. 07. 06:15","title":"Letartóztatták az egyik legnagyobb vágóhíd tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309e46be-ed4f-4374-987d-bc3fd43cc445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbiktól a Momentumig minden párt benne van az összefogásban, hogy csak egyetlen ellenzéki kihívója legyen a fideszes jelöltnek. A körzeteket is felosztják egymás között és március 15-én is együtt ünnepelnek. ","shortLead":"A Jobbiktól a Momentumig minden párt benne van az összefogásban, hogy csak egyetlen ellenzéki kihívója legyen...","id":"20190306_Miskolcon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allit_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=309e46be-ed4f-4374-987d-bc3fd43cc445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c9fce6-a89e-44b9-97f1-ad4f4166c81b","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Miskolcon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allit_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 06. 16:42","title":"Miskolcon is közös polgármester-jelöltet állít az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton bár kiemeltként kezd, nagyon nehéz sorsolást kapott az egyesült államokbeli Indian Wellsben zajló, keménypályás tenisztornán.","shortLead":"Fucsovics Márton bár kiemeltként kezd, nagyon nehéz sorsolást kapott az egyesült államokbeli Indian Wellsben zajló...","id":"20190306_fucsovics_marton_stan_wawrinka_roger_federer_indian_wells_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8781e0f8-05c3-4fde-b044-64b0495e1058","keywords":null,"link":"/sport/20190306_fucsovics_marton_stan_wawrinka_roger_federer_indian_wells_tenisz","timestamp":"2019. március. 06. 13:32","title":"Kegyetlen sorsolás: előbb Wawrinka, aztán Federer jöhet Fucsovicsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"125-ről 50 milliárdra csökkentette volna a kormány az egy év alatt megítélhető tao-támogatások keretét, de gyorsan visszakoztak.","shortLead":"125-ről 50 milliárdra csökkentette volna a kormány az egy év alatt megítélhető tao-támogatások keretét, de gyorsan...","id":"20190308_Gyorsan_eltoroltek_a_rendeletet_amellyel_kevesebb_taopenzt_kapott_volna_a_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633f603f-94b2-4aba-8661-13bc0fa29a7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Gyorsan_eltoroltek_a_rendeletet_amellyel_kevesebb_taopenzt_kapott_volna_a_sport","timestamp":"2019. március. 08. 11:27","title":"Gyorsan eltörölték a rendeletet, amellyel kevesebb tao-pénzt kapott volna a sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Módosító indítványt fogadott el szerdán a brit parlament nem választott tagokból álló felsőháza, amelyben felszólították a kormányt: tárgyaljon az Európai Unióval arról, hogy az Egyesült Királyság unióból való kilépését követően vámuniót hoznak létre.

","shortLead":"Módosító indítványt fogadott el szerdán a brit parlament nem választott tagokból álló felsőháza, amelyben...","id":"20190307_lordok_haza_brit_parlament_targyalas_eu_vamunio_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a29432-e94e-43bd-a72b-5f7680142c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_lordok_haza_brit_parlament_targyalas_eu_vamunio_brexit","timestamp":"2019. március. 07. 05:54","title":"Brexit: a Lordok Háza szerint vámunió kellene az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista azt járta körbe, ki veszítene azzal, ha a Fideszt kizárnák az Európai Néppártból.","shortLead":"A publicista azt járta körbe, ki veszítene azzal, ha a Fideszt kizárnák az Európai Néppártból.","id":"20190306_Bayer_Jol_jarna_a_Fidesz_a_kizarnak_a_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f87057c-c47d-4776-9805-09b58dbdcbd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Bayer_Jol_jarna_a_Fidesz_a_kizarnak_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 06. 15:06","title":"Bayer: Jól járna a Fidesz, a kizárnák a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]