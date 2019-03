Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy év alatt 38 százalékkal nőtt a K&H nyeresége. Megerősítették azt is: érdeklődnek a Budapest Bank iránt.","shortLead":"Egy év alatt 38 százalékkal nőtt a K&H nyeresége. Megerősítették azt is: érdeklődnek a Budapest Bank iránt.","id":"20190307_A_KH_is_szeretne_megvenni_a_Budapest_Bankot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f78417-64da-477c-bd10-83b570d803cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_A_KH_is_szeretne_megvenni_a_Budapest_Bankot","timestamp":"2019. március. 07. 15:18","title":"A K&H is szeretné megvenni a Budapest Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GPS navigációhoz használt műholdak életében ismét eltelt 19,7 év, ami számukra egy új időszámítás kezdetét jelenti. Itt a Földön viszont gond lehet belőle.","shortLead":"A GPS navigációhoz használt műholdak életében ismét eltelt 19,7 év, ami számukra egy új időszámítás kezdetét jelenti...","id":"20190308_gps_navigacio_idoszamitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaf7f5c-7cb0-4e75-954b-3681e2aadf1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_gps_navigacio_idoszamitas","timestamp":"2019. március. 08. 15:33","title":"Április 6-án inkább ne használja a GPS-ét – elmondjuk, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több mint beszédes fotót közölt a Nemzetközi Űrállomáshoz vasárnap megérkezett SpaceX Crew Dragon űrhajóról a NASA egyik űrhajósa. A felvétel nem csak egy újabb űrfotó: mint a kép készítője is írta, a pillanat egyúttal új időszámítás kezdete is az űrkutatásban. ","shortLead":"Több mint beszédes fotót közölt a Nemzetközi Űrállomáshoz vasárnap megérkezett SpaceX Crew Dragon űrhajóról a NASA...","id":"20190307_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss_urfoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044fccb4-b7fc-4d77-b291-e75eff2ea6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss_urfoto","timestamp":"2019. március. 07. 20:03","title":"Varázslatos fotó készült az űrről, és fontos üzenete van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42006c9-c8a5-4948-b346-5708309395ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason bukott le a rendszámforgató szerkezetével.","shortLead":"Az M3-ason bukott le a rendszámforgató szerkezetével.","id":"20190308_kamionos_rendszam_csalo_autopalyadij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42006c9-c8a5-4948-b346-5708309395ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0c0eee-f6c6-4e3c-985e-9b1a27cc0282","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_kamionos_rendszam_csalo_autopalyadij","timestamp":"2019. március. 08. 08:20","title":"Videón egy trükkös magyar kamionos, aki nagyon nem szeret útdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,1 százalékosra nőtt februárra az infláció.","shortLead":"3,1 százalékosra nőtt februárra az infláció.","id":"20190308_Nagyot_dragultak_a_gyumolcsok_es_a_peksutemenyek_tovabb_nott_az_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b275ea84-aeef-4de7-ac26-f7347c4ff13d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Nagyot_dragultak_a_gyumolcsok_es_a_peksutemenyek_tovabb_nott_az_inflacio","timestamp":"2019. március. 08. 09:46","title":"Nagyot drágultak a gyümölcsök és a péksütemények, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c369225f-8653-4008-9ab3-36a513758ec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bírta a szíve a beavatkozást. ","shortLead":"Nem bírta a szíve a beavatkozást. ","id":"20190307_Penisznagyobbito_mutet_Ehud_Arye_Laniado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c369225f-8653-4008-9ab3-36a513758ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8822902d-c023-4cd5-aa73-4ae83d0cf49b","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Penisznagyobbito_mutet_Ehud_Arye_Laniado","timestamp":"2019. március. 07. 11:35","title":"Pénisznagyobbító műtéte közben halt meg egy milliárdos gyémántkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"2010 után minden progresszív oktatási elképzelést, tanulmányt, szakkifejezést igyekezett kiradírozni az Orbán-kormány. Most a versenyképességre hivatkozva kiradírozná a radírozást. A munkaalapú társadalom helyett tudásalapú társadalom lett a jelszó. Vélemény.","shortLead":"2010 után minden progresszív oktatási elképzelést, tanulmányt, szakkifejezést igyekezett kiradírozni az Orbán-kormány...","id":"20190307_Sajat_oktatasi_ellenreformjat_keszul_eltorolni_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0e3a63-14fe-4578-a5fa-fa5236173877","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Sajat_oktatasi_ellenreformjat_keszul_eltorolni_a_kormany","timestamp":"2019. március. 07. 17:00","title":"Saját oktatási ellenreformját készül eltörölni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5,8 milliárd forintra pályázhatnak a háziorvosok, ha praxisközösséget hoznak létre, és olyan vizsgálatokat végeznek el, melyekre nincs szakképesítésük.","shortLead":"5,8 milliárd forintra pályázhatnak a háziorvosok, ha praxisközösséget hoznak létre, és olyan vizsgálatokat végeznek el...","id":"20190307_Hirtelen_fellelt_milliardokat_kolthetnek_el_otletszeruen_a_haziorvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4821d6f9-4a40-4dad-a6a2-d1db9784bfb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Hirtelen_fellelt_milliardokat_kolthetnek_el_otletszeruen_a_haziorvosok","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Hirtelen fellelt milliárdokat költhetnek el ötletszerűen a háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]