[{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új influencer a láthatáron?","shortLead":"Új influencer a láthatáron?","id":"20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef38c697-9a76-406e-b5da-28668cca5848","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","timestamp":"2019. március. 07. 15:11","title":"Először posztolt Erzsébet királynő az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élve megkerült a csikó két nappal az után, hogy ellopták.","shortLead":"Élve megkerült a csikó két nappal az után, hogy ellopták.","id":"20190307_Megtalaltak_a_Fiat_Puntoban_elrabolt_kiscsikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0f9ccc-bf59-4787-b352-1025dcd8b726","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Megtalaltak_a_Fiat_Puntoban_elrabolt_kiscsikot","timestamp":"2019. március. 07. 21:09","title":"Megtalálták a Fiat Puntóban elrabolt kiscsikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak megismétlődne az, ami tavaly az akkori iPhone-okkal történt: egyelőre alulmúlta a várakozásokat a Samsung új csúcstelefonjára igényt tartók száma.","shortLead":"Mintha csak megismétlődne az, ami tavaly az akkori iPhone-okkal történt: egyelőre alulmúlta a várakozásokat a Samsung...","id":"20190307_samsung_galaxy_s10_elso_napi_regisztracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081e0910-19d0-498f-acfd-b1da8a1fc9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_galaxy_s10_elso_napi_regisztracio","timestamp":"2019. március. 07. 18:03","title":"Valami nem stimmel: így fogadták a Samsung hazájában a Galaxy S10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1f1378-c434-413c-ae4a-bb44c3590293","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beszédet tartott Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) csúcsjelöltje,a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa Passauban. A CSU-nak három üzenete van: gondoskodni kell a külső határok ellenőrzéséről, a keresztény kontinensnek továbbra is felelősséget kell vállalnia az emberekeért, azaz a menekülteket fogadni kell, és Afrikát Marshall-segélyszerűen kell támogatni, ez Európa érdeke. Oroszország megint európai probléma lett a dezinformációs hadviseléssel és a rakétamegállapodás felmondásával. Törökország nem fog örülni, ha Weberből EB-elnök lesz.\r

\r

","shortLead":"Beszédet tartott Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) csúcsjelöltje,a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa...","id":"20190306_Weber_Europa_kereszteny_ezert_tovabbra_is_fogad_menekulteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1f1378-c434-413c-ae4a-bb44c3590293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536b6175-397a-4e3f-a4d3-5fe5e3340ea7","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Weber_Europa_kereszteny_ezert_tovabbra_is_fogad_menekulteket","timestamp":"2019. március. 06. 15:51","title":"Weber: Európa keresztény, ezért továbbra is fogad menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az áruló Görgei mítoszát Kossuth Lajos is többször megerősítette politikai okokból. A tábornok megítélése állandóan változott, és még ma is vannak, akik vádolják – mondja a Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című tárlatának történész szakértője.","shortLead":"Az áruló Görgei mítoszát Kossuth Lajos is többször megerősítette politikai okokból. A tábornok megítélése állandóan...","id":"20190307_Egy_tokeletes_karaktergyilkossag_celkeresztben_Gorgei_Artur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d6802b-4132-4dd6-867d-3a242f7777c5","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Egy_tokeletes_karaktergyilkossag_celkeresztben_Gorgei_Artur","timestamp":"2019. március. 07. 14:07","title":"Egy tökéletes karaktergyilkosság: célkeresztben Görgei Artúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae148689-ec41-4fce-b0ce-1d859c128d69","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Elég a matematikához értenie annak, aki meg akarja jósolni, milyen következménye lenne a Fidesz néppárti búcsújának. Abban a pillanatban kialakul ugyanis egy Orbán Viktor elleni többség az Európai Parlamentben – méghozzá 2024-ig. A Fidesz ezzel mit sem törődve mer kicsi lenni.","shortLead":"Elég a matematikához értenie annak, aki meg akarja jósolni, milyen következménye lenne a Fidesz néppárti búcsújának...","id":"20190307_Ha_Orban_kilep_a_neppartbol_rogton_elbukta_az_altala_kituzott_valasztasi_celjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae148689-ec41-4fce-b0ce-1d859c128d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d99713-e4fb-4516-a220-01f5bf1f0f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Ha_Orban_kilep_a_neppartbol_rogton_elbukta_az_altala_kituzott_valasztasi_celjat","timestamp":"2019. március. 07. 09:36","title":"Ha Orbán kilép a néppártból, rögtön elbukta az általa kitűzött választási célt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Büntetéssel akarja a kormányzat elejét venni annak, hogy szakmai indok nélkül (vagyis pénzért cserébe) a tervezettnél hamarabb műtsenek meg bárkit. A hálapénz ellen régóta küzdők szerint az irány jó, ám a káros gyakorlat ettől nem tűnik el teljesen, sőt talán csak a \"tarifák\" nőnek.","shortLead":"Büntetéssel akarja a kormányzat elejét venni annak, hogy szakmai indok nélkül (vagyis pénzért cserébe) a tervezettnél...","id":"20190307_varolista_halapenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e188c76-05e4-4bce-8cff-942324b4a3c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_varolista_halapenz","timestamp":"2019. március. 07. 06:30","title":"\"Borítékkal köszöntünk a sebésznek, pikkpakk megvolt a műtét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosházi kórház plusz 12 milliót kért, a fideszesek megszavaztak plusz 3-at, de az ellenzék nem, mert plusz 12-t szeretett volna. A helyi propagandamédia ezután azt írta, hogy a város a kérésnek megfelelően támogatta a kórházat, az alpolgármester pedig azt nyilatkozta, hogy az ellenzék nem akarta megszavazni a támogatást.","shortLead":"Az orosházi kórház plusz 12 milliót kért, a fideszesek megszavaztak plusz 3-at, de az ellenzék nem, mert plusz 12-t...","id":"20190306_Nem_adta_meg_a_korhaz_altal_kert_penzt_a_fideszes_onkormanyzat_de_ugy_talaltak_hogy_megadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8a2916-a1cd-4088-a998-4f5a0b4f2737","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_adta_meg_a_korhaz_altal_kert_penzt_a_fideszes_onkormanyzat_de_ugy_talaltak_hogy_megadtak","timestamp":"2019. március. 06. 10:16","title":"Nem adta meg a kórház által kért pénzt a fideszes önkormányzat, de úgy tálalták, hogy megadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]