[{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök azt mondta, ha a londoni alsóház a jövő héten sem fogadja el a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit tartalmazó megállapodást, akkor hónapokat késhet, sőt el is maradhat a Brexit.","shortLead":"A brit miniszterelnök azt mondta, ha a londoni alsóház a jövő héten sem fogadja el a brit EU-tagság megszűnésének...","id":"20190308_theresa_may_brexit_brit_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbc940-5156-4135-8266-6c1fcc8daca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_theresa_may_brexit_brit_parlament","timestamp":"2019. március. 08. 15:20","title":"May szerint akár el is maradhat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879aa39-b571-447f-9eea-e0d336a20984","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinkút biztonsági kamerái csak rögzíteni tudták a jelenetet, amint egy Subaru Impreza felborítja kútoszlopot, ami azonnal lángra kapott.","shortLead":"A benzinkút biztonsági kamerái csak rögzíteni tudták a jelenetet, amint egy Subaru Impreza felborítja kútoszlopot, ami...","id":"20190308_benzinkut_tuz_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879aa39-b571-447f-9eea-e0d336a20984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61147b38-1f74-40b4-a12f-b6f850ece829","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_benzinkut_tuz_autos_video","timestamp":"2019. március. 08. 12:24","title":"Csak közelebb akart tolatni a tankolóoszlophoz, de felgyújtotta az egészet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban Nagy Katalinnak azt mondta a bocsánatkérésről, amire Manfred Weber kötelezte, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, de ma nőnap van, \"Isten éltessen minden nőt\". Azonban azt is mondta, Magyarország ma még nem családbarát ország.","shortLead":"Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban Nagy Katalinnak azt mondta a bocsánatkérésről, amire Manfred...","id":"20190308_Orban_Viktor_Fidesz_radio_interju_Europai_Neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1750fdf0-9f96-406d-a226-5aa35fb77caf","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Orban_Viktor_Fidesz_radio_interju_Europai_Neppart","timestamp":"2019. március. 08. 08:00","title":"Orbán: Lehet, hogy nem a Néppártban van a helyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most videóban mondja el, hogy erősebb volt, mint a tüdőgyulladása.","shortLead":"Most videóban mondja el, hogy erősebb volt, mint a tüdőgyulladása.","id":"20190309_Whoopi_Goldberg_nagyon_kozel_jart_a_halalhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db0b0c8-2c30-4f50-b403-ccc5c9c30816","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Whoopi_Goldberg_nagyon_kozel_jart_a_halalhoz","timestamp":"2019. március. 09. 10:48","title":"Whoopi Goldberg nagyon közel járt a halálhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5401ef0-2b9c-490e-8260-57a2bc92e6a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1876. március 7-én kapta meg Bell a szabadalmát.



","shortLead":"1876. március 7-én kapta meg Bell a szabadalmát.



","id":"20190307_Ma_van_a_telefon_szulinapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5401ef0-2b9c-490e-8260-57a2bc92e6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a325653-467b-4ac9-a659-f521f3857941","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Ma_van_a_telefon_szulinapja","timestamp":"2019. március. 07. 11:45","title":"Halló, ma van a telefon szülinapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több mint beszédes fotót közölt a Nemzetközi Űrállomáshoz vasárnap megérkezett SpaceX Crew Dragon űrhajóról a NASA egyik űrhajósa. A felvétel nem csak egy újabb űrfotó: mint a kép készítője is írta, a pillanat egyúttal új időszámítás kezdete is az űrkutatásban. ","shortLead":"Több mint beszédes fotót közölt a Nemzetközi Űrállomáshoz vasárnap megérkezett SpaceX Crew Dragon űrhajóról a NASA...","id":"20190307_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss_urfoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044fccb4-b7fc-4d77-b291-e75eff2ea6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss_urfoto","timestamp":"2019. március. 07. 20:03","title":"Varázslatos fotó készült az űrről, és fontos üzenete van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e85851-4264-4b30-8bd4-08ab8a8b9293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 14-i szolidaritási sztrájk elégséges szolgáltatásairól kezdeményezett tárgyalást a PDSZ, a munkáltató tankerületek pedig a csütörtök 12 órát látták alkalmasnak. Mind a 104-en.","shortLead":"A március 14-i szolidaritási sztrájk elégséges szolgáltatásairól kezdeményezett tárgyalást a PDSZ, a munkáltató...","id":"20190307_Elkepeszto_veletlen_104_tankerulet_orara_ugyanakkor_tud_csak_targyalni_a_szakszervezettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8e85851-4264-4b30-8bd4-08ab8a8b9293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a953b66-f54b-4fdf-a616-14e3ad8eba38","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Elkepeszto_veletlen_104_tankerulet_orara_ugyanakkor_tud_csak_targyalni_a_szakszervezettel","timestamp":"2019. március. 07. 16:36","title":"Elképesztő véletlen: 104 tankerület órára ugyanakkor tud csak tárgyalni a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntés-előkészítő és büntetőeljárási anyag, ezért nem mondja meg tételesen, miből állt össze a decemberi tüntetésekkor keletkezett 23 milliós kára az MTVA-nak. Ungár Péter perelni fog ezért.\r

\r

","shortLead":"Döntés-előkészítő és büntetőeljárási anyag, ezért nem mondja meg tételesen, miből állt össze a decemberi tüntetésekkor...","id":"20190307_Titok_az_MTVA_szerint_hogy_mibol_jott_ossze_a_szekhaztuntetesek_23_millios_kara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c36745-89fc-4462-ba67-f2ca55d295d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Titok_az_MTVA_szerint_hogy_mibol_jott_ossze_a_szekhaztuntetesek_23_millios_kara","timestamp":"2019. március. 07. 12:41","title":"Titok az MTVA szerint, hogy miből jött össze a székháztüntetések 23 milliós kára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]