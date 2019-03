Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben Weber Budapestre jön, és a néppárti csúcsjelölt megpróbálja jobb belátásra bírni Orbánt, az Európai Néppártból való kilépést felvető Magyar Nemzet interjút készített az EU-szkeptikus EP-frakció alelnökével.","shortLead":"Miközben Weber Budapestre jön, és a néppárti csúcsjelölt megpróbálja jobb belátásra bírni Orbánt, az Európai Néppártból...","id":"20190312_Az_EUszkeptikusok_tart_karokkal_varjak_Orbant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34354408-0aac-40e1-b67d-e25c33300172","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Az_EUszkeptikusok_tart_karokkal_varjak_Orbant","timestamp":"2019. március. 12. 09:03","title":"Az EU-szkeptikusok tárt karokkal várják Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több fontos piacon is jól indult a Samsung új csúcstelefonjainak értékesítése: egy S-szériás modellből sem akartak még ennyien.","shortLead":"Több fontos piacon is jól indult a Samsung új csúcstelefonjainak értékesítése: egy S-szériás modellből sem akartak még...","id":"20190311_samsung_galaxy_s10_elorendelesi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c891137f-d9ec-4228-bffd-71577761efa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_samsung_galaxy_s10_elorendelesi_adatok","timestamp":"2019. március. 11. 20:03","title":"Nagy lehet az öröm a Samsungnál, igen jól nyitott a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen átalakítja a világ legnagyobb autógyártó szövetségének szervezeti felépítését.","shortLead":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen...","id":"20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb6fc7-6e3c-4aaa-9432-1804f0027c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","timestamp":"2019. március. 12. 11:55","title":"Kitalálták, hogyan működjön tovább a Renault–Nissan-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","shortLead":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","id":"20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde0348-6860-4e27-ad1a-91ef4c59b289","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","timestamp":"2019. március. 11. 16:14","title":"Bombapánik miatt hajtott végre kényszerleszállást egy orosz utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

