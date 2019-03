Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cd47a8c-cfaf-4b24-bf2b-e33d836118b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit Sky News hírtelevízió úgy tudja, hogy egy magát IRA-nak nevező szervezettől érkezett bejelentés a gyújtószerkezettel ellátott levelekről.","shortLead":"A brit Sky News hírtelevízió úgy tudja, hogy egy magát IRA-nak nevező szervezettől érkezett bejelentés...","id":"20190312_ira_levelbomba_gyujtoszerkezet_londoni_skot_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cd47a8c-cfaf-4b24-bf2b-e33d836118b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b373deba-833a-4ff7-ab85-f697aeb00753","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_ira_levelbomba_gyujtoszerkezet_londoni_skot_rendorseg","timestamp":"2019. március. 12. 11:45","title":"Az IRA vállalta a felelősséget a londoni és glasgow-i levélbombákért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az illetékszabályok szigorításával érnék el, hogy ne befektetésnek vegyék az emberek a lakásokat, és ezáltal ne emelkedjenek a lakásárak. ","shortLead":"Az illetékszabályok szigorításával érnék el, hogy ne befektetésnek vegyék az emberek a lakásokat, és ezáltal ne...","id":"20190313_Matolcsyek_veget_vetnenek_a_befektetesi_celu_lakasvasarlasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8164fab6-5c5b-41ac-80b9-afbea8433ce8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190313_Matolcsyek_veget_vetnenek_a_befektetesi_celu_lakasvasarlasnak","timestamp":"2019. március. 13. 06:16","title":"Matolcsyék véget vetnének a befektetési célú lakásvásárlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak teljesülnie kell, azokból nem enged. Egyelőre nincs megegyezés, folytatják a tárgyalásokat. Weber szeretne megoldást találni, meglátja, erre van-e lehetőség.","shortLead":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak...","id":"20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bf53e5-820d-42d4-914b-e98829704be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","timestamp":"2019. március. 12. 15:31","title":"\"Még sok munka áll előttünk\" – Manfred Weber két sajtótájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban teljes az ellenzéki hatalomátvétel, migrációt vizsgáló bizottságot is felállítottak. A polgármester posztbolsevik puccskísérletről beszél. ","shortLead":"A városban teljes az ellenzéki hatalomátvétel, migrációt vizsgáló bizottságot is felállítottak. A polgármester...","id":"20190313_Levaltottak_a_fideszeseket_a_szombathelyi_onkormanyzati_cegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220ac1db-3419-4d25-bf27-9db3c3e0a7cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Levaltottak_a_fideszeseket_a_szombathelyi_onkormanyzati_cegekben","timestamp":"2019. március. 13. 17:47","title":"Kirúgták a fideszes delegáltakat a szombathelyi önkormányzati cégekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","shortLead":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","id":"20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d04de-0f3c-47d9-9534-c6d525269676","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","timestamp":"2019. március. 13. 07:10","title":"Szexuális erőszak és gyerekverés miatt nyomoznak a gödi volt Topházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a kormányplakátok leszedéséről és a CEU maradásáról beszélt a diákoknak. ","shortLead":"A politikus a kormányplakátok leszedéséről és a CEU maradásáról beszélt a diákoknak. ","id":"20190312_Diakaktivistakkal_allt_le_beszelgetni_Weber__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57bddb21-5b64-44f6-9109-b6044995ebdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Diakaktivistakkal_allt_le_beszelgetni_Weber__video","timestamp":"2019. március. 12. 13:15","title":"Diákaktivistákkal állt le beszélgetni Weber – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elnöki és vezérigazgatói tisztség szétválasztását lehetővé tevő alapszabályi módosításról is dönthet az OTP Bank április 12-re összehívott éves közgyűlése – derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján kedden hajnalban közzétett közgyűlési előterjesztésből.","shortLead":"Az elnöki és vezérigazgatói tisztség szétválasztását lehetővé tevő alapszabályi módosításról is dönthet az OTP Bank...","id":"20190312_otp_elnok_vezerigazgato_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb74dfc-ca12-4c73-a2e6-7a5cd4c22ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_otp_elnok_vezerigazgato_kozgyules","timestamp":"2019. március. 12. 06:54","title":"Átalakulhat az OTP legfelső vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Néppárt alapvető értékeit a Fidesznek is tiszteletben kell tartania - mondta az Orbánnal folytatott találkozó után Manfred Weber, aki továbbra is bocsánatkérést vár Orbántól. A CEU maradása kulcskérdéssé vált.","shortLead":"A Néppárt alapvető értékeit a Fidesznek is tiszteletben kell tartania - mondta az Orbánnal folytatott találkozó után...","id":"20190312_orban_weber_neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0497a56-aa3d-4ccc-8e27-3667b1d5454e","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_orban_weber_neppart","timestamp":"2019. március. 12. 14:52","title":"Weber eljött Budapestre, de a konfliktust nem sikerült rendezni Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]