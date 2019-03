Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb az derült ki, hogy már nemcsak a házastársaknak, hanem az élettársaknak is jár 2019. július 1-jétől a 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatás. Összeszedtük, honnan indult a program, és hol tart most.","shortLead":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb...","id":"20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb187f73-35f6-4602-973d-1540b13fe2e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","timestamp":"2019. március. 13. 07:30","title":"Hol tartunk most? Alig követhető ötleteléssel épül Orbán családvédelmi akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12f60f1-0e11-4a2d-b0cc-c45418e5f8f7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyenre sikeredett a négykarikás német prémiummárka első tisztán elektromos szedánja.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyenre sikeredett a négykarikás német prémiummárka első tisztán elektromos szedánja.","id":"20190313_europaba_jott_az_audi_teslaveronek_igerkezo_sportos_szedanja_megneztuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d12f60f1-0e11-4a2d-b0cc-c45418e5f8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe9b68e-41f9-45e9-83d3-8fa222e47d0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_europaba_jott_az_audi_teslaveronek_igerkezo_sportos_szedanja_megneztuk","timestamp":"2019. március. 13. 11:21","title":"Európába jött az Audi Tesla-verőnek ígérkező sportos szedánja, megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89755be5-d65e-4c5d-b888-f724c2144f99","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Az ülőmunka, ahogy a belső szervekre, úgy vázizomzatunkra és a gerincünkre sincs jó hatással. Ám sokszor nem is vagyunk tudatában, hogy napi nyolc-tíz órában milyen sokat tudunk ártani az egészségünknek. Mégis mi mindent tehetünk azért, hogy ne üljük magunkat tönkre? ","shortLead":"Az ülőmunka, ahogy a belső szervekre, úgy vázizomzatunkra és a gerincünkre sincs jó hatással. Ám sokszor nem is vagyunk...","id":"20190313_Biztos_hogy_jol_ul__Ezekre_figyeljen_az_irodaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89755be5-d65e-4c5d-b888-f724c2144f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb1122b-0998-4341-89f9-1aa80a774a07","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190313_Biztos_hogy_jol_ul__Ezekre_figyeljen_az_irodaban","timestamp":"2019. március. 13. 13:30","title":"Biztos, hogy jól ül? – Ezekre figyeljen az irodában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független parlamenti képviselő hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentette a legújabb Brüsszelt támadó plakátkampányt, vagyis a mögötte álló ismeretlen tettest. A feljelentést Polt Péter legfőbb ügyészhez címezte, majd meghallgatásra idézték a rendőrségre.","shortLead":"A független parlamenti képviselő hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentette a legújabb...","id":"20190313_Feljelentette_a_plakatkampanyt_behivtak_a_rendorsegre_Szel_Bernadettet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78775a8f-4eca-4c8f-8b7e-6c395dcef62d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Feljelentette_a_plakatkampanyt_behivtak_a_rendorsegre_Szel_Bernadettet","timestamp":"2019. március. 13. 13:24","title":"Feljelentette a plakátkampányt, behívták a rendőrségre Szél Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország ajánlata a fiataloknak a biztonságos környezet és a biztos jövő – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a Hungexpón, a XII. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján.","shortLead":"Magyarország ajánlata a fiataloknak a biztonságos környezet és a biztos jövő – mondta Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20190312_Orban_uzent_a_tanaroknak_Neveljenek_hazaszereto_fiatalokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f3b65a-66db-4294-a75a-8880afe4abdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Orban_uzent_a_tanaroknak_Neveljenek_hazaszereto_fiatalokat","timestamp":"2019. március. 12. 12:12","title":"Orbán üzent a tanároknak: Neveljenek hazaszerető fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége”. ","shortLead":"Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége”. ","id":"20190313_Balavany_Orban_kilep_vagy_kirugjak_ezek_a_lehetosegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f3aab0-27f3-4116-ae88-9f5b745356e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Balavany_Orban_kilep_vagy_kirugjak_ezek_a_lehetosegek","timestamp":"2019. március. 13. 14:27","title":"Balavány: Orbán kilép vagy kirúgják, ezek a lehetőségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd büntetése. ","shortLead":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd...","id":"20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0867a2-020d-4fe1-88f1-5f02150e8bda","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","timestamp":"2019. március. 12. 07:42","title":"Férje szerint 38 év börtönre ítélték az emberi jogi ügyvédnőt Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tyson jó viszonyt ápolt Michael Jacksonnal, ennek ellenére azt mondja, hogy ha Jacko még élne, akkor nem engedné meg 8 éves gyerekének, hogy átmenjen a popsztár házába. ","shortLead":"Tyson jó viszonyt ápolt Michael Jacksonnal, ennek ellenére azt mondja, hogy ha Jacko még élne, akkor nem engedné meg 8...","id":"20190313_Mike_Tyson_nem_engedne_meg_a_gyerekenek_hogy_Jackoval_logjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0b042b-e41f-49c4-a738-43e941cd3026","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mike_Tyson_nem_engedne_meg_a_gyerekenek_hogy_Jackoval_logjon","timestamp":"2019. március. 13. 17:34","title":"Mike Tyson nem engedné meg a gyerekének, hogy Jackóval lógjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]