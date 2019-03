Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiszivárgott titkos iratok szerint Erdoganék pontosan tisztában voltak vele, mi készül ellenük 2016-ban, de eszük águkban nem volt megakadályozni - inkább kihasználták a helyzetet. ","shortLead":"Kiszivárgott titkos iratok szerint Erdoganék pontosan tisztában voltak vele, mi készül ellenük 2016-ban, de eszük...","id":"20190312_Recep_Tayyip_Erdogan_torokorszag_puccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67fafff-16e6-42b3-a4d9-d961e85f728f","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Recep_Tayyip_Erdogan_torokorszag_puccs","timestamp":"2019. március. 12. 14:40","title":"Kiszivárgott iratok szerint Erdogan előre tudott a puccskísérletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság (FAA) módosításokat írt elő a Boeingnek az Etiópiában balesetet szenvedett repülőgép típusával kapcsolatban, de nem parancsolja földre a gépeket.","shortLead":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság (FAA) módosításokat írt elő a Boeingnek az Etiópiában balesetet szenvedett...","id":"20190312_etiop_repulogep_balesete_ethiopian_airlines_boeins_737_max_8_faa_modositasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83aeb13-0314-4581-a15d-1c272068e518","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_etiop_repulogep_balesete_ethiopian_airlines_boeins_737_max_8_faa_modositasok","timestamp":"2019. március. 12. 11:13","title":"A halálos repülőbaleset után módosítania kell repülőgépein a Boeingnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid elleni, kedd esti labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésen.","shortLead":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid...","id":"20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf471b3-51f6-4ad3-a592-90d2a52a8ee3","keywords":null,"link":"/sport/20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","timestamp":"2019. március. 13. 16:29","title":"Ronaldót megbüntethetik, de ez most nyilván egy kicsit sem zavarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a héten megtörténik. Az amerikai külügyminiszter, Mike Pompeo a venezuelai válság mélyülésére hivatkozva jelentette be a hírt.","shortLead":"Még a héten megtörténik. Az amerikai külügyminiszter, Mike Pompeo a venezuelai válság mélyülésére hivatkozva jelentette...","id":"20190312_egyesult_allamok_diplomata_visszahivas_venezuela_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ba6b3d-6fb7-4b44-9197-51caf6ed6718","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_egyesult_allamok_diplomata_visszahivas_venezuela_valsag","timestamp":"2019. március. 12. 06:24","title":"Az USA minden diplomatáját visszahívják Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Havi 300 ezer forintos fizetéssel, béren kívüli juttatásokkal, lakhatási és képzési támogatásokkal csábítaná vissza a külföldön dolgozó építőipari szakmunkásokat és mérnököket az építési vállalkozók szakszövetsége. Vannak, akik meg sem várták a programot, önszántukból hazajöttek, ők vannak kevesebben. A többség vagy a pénzért, vagy azért marad, mert nincs más választása. Közben nincs olyan ágazata az építőiparnak, ahol ne lenne munkaerőhiány.","shortLead":"Havi 300 ezer forintos fizetéssel, béren kívüli juttatásokkal, lakhatási és képzési támogatásokkal csábítaná vissza...","id":"20190312_epitoipari_munkasok_kulfoldon_dolgozo_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"facffe1e-e7b5-4bb1-a823-c9422e4c933e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_epitoipari_munkasok_kulfoldon_dolgozo_magyarok","timestamp":"2019. március. 12. 06:30","title":"Szörnyű szállások, de havi 1000 euró megtakarítás: sok magyar munkás már sosem jön haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai légikatasztrófát. Donald Trump is kommentálta a légikatasztrófát, és ebből az jött ki, amit megszoktunk tőle.","shortLead":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai...","id":"20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f41d22d-0bc6-46ff-bfdd-810580847207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","timestamp":"2019. március. 12. 15:06","title":"A vasárnapi katasztrófa miatt az angolok, a németek és a franciák is kitiltják a gyanús Boeingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0af35ea-2c63-4553-8684-220b9a94f712","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat szurkolót pedig őrizetbe vettek Barcelonában. ","shortLead":"Hat szurkolót pedig őrizetbe vettek Barcelonában. ","id":"20190313_Ot_drukker_megserult_a_LyonBarcelona_visszavago_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0af35ea-2c63-4553-8684-220b9a94f712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76483fda-bdf1-4051-bd64-9399248f961e","keywords":null,"link":"/sport/20190313_Ot_drukker_megserult_a_LyonBarcelona_visszavago_elott","timestamp":"2019. március. 13. 20:57","title":"Öt drukker megsérült a Barcelona-Lyon visszavágó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt zúgolódjanak a felhasználók, ezért inkább belenyúlna a gépükbe, hogy törölje azt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt...","id":"20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c8c92-6b3f-4f3a-a3f1-f2434ad85df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","timestamp":"2019. március. 13. 09:03","title":"A Windowst használók álma: a Microsoft megoldotta, hogy távolról töröljék a frissítést, ha beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]