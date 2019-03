Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2017. januári adatokhoz képest 82 százalékos növekedést produkált az építőipar, ezt pörgeti tovább a falusi csok.","shortLead":"A 2017. januári adatokhoz képest 82 százalékos növekedést produkált az építőipar, ezt pörgeti tovább a falusi csok.","id":"20190314_Hirtelen_77_szazalekkal_tobb_videki_uj_lakast_es_hazat_hirdettek_meg_a_neten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b16e21-499f-4fdd-a09e-71e6d71a13a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hirtelen_77_szazalekkal_tobb_videki_uj_lakast_es_hazat_hirdettek_meg_a_neten","timestamp":"2019. március. 14. 10:20","title":"Hirtelen 77 százalékkal több vidéki új lakást és házat hirdettek meg a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc889e0-0d50-4307-a2a8-28a47ca5774c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezek után mondja azt valaki, hogy a mobilozás csakis árt az egészségnek.","shortLead":"Ezek után mondja azt valaki, hogy a mobilozás csakis árt az egészségnek.","id":"20190314_nyilvesszo_mobiltelefon_iphone_ausztralia_pajzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc889e0-0d50-4307-a2a8-28a47ca5774c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b0e3df-0e78-4523-b04d-9ed56952a671","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_nyilvesszo_mobiltelefon_iphone_ausztralia_pajzs","timestamp":"2019. március. 14. 08:33","title":"Pajzsként használt mobiljával védte meg magát a felé tartó nyílvesszőtől egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A felújított Múzeumkert sem úszta meg a magyarországi újjáépítések kötelező elemét: a díszköveket.","shortLead":"A felújított Múzeumkert sem úszta meg a magyarországi újjáépítések kötelező elemét: a díszköveket.","id":"20190314_Orban_Viktor_diszkovek_felett_mondhatja_el_a_marcius_15ei_beszedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5b23de-1504-423c-85e4-27ae912685a4","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Orban_Viktor_diszkovek_felett_mondhatja_el_a_marcius_15ei_beszedet","timestamp":"2019. március. 14. 13:45","title":"Orbán Viktor díszkövek felett mondhatja el a március 15-ei beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970945a6-b604-4a1c-b909-b46a34c1e29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lexus Európába is elhozta az LC500 nyitható tetejű változatát, ami a kupé után kabrióként is igen jól mutat.","shortLead":"A Lexus Európába is elhozta az LC500 nyitható tetejű változatát, ami a kupé után kabrióként is igen jól mutat.","id":"20190314_ledobta_tetejet_meszaros_lorinc_kedvenc_sportkocsija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970945a6-b604-4a1c-b909-b46a34c1e29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65ec962-dcec-4c60-89f4-dc21fe0c1c05","keywords":null,"link":"/cegauto/20190314_ledobta_tetejet_meszaros_lorinc_kedvenc_sportkocsija","timestamp":"2019. március. 14. 06:41","title":"Ledobta tetejét Mészáros Lőrinc kedvenc sportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rezsicsökkentés alapján 12 ezer forintnyi támogatás illetné meg őket, amit tűzifára költhetnének. ","shortLead":"A rezsicsökkentés alapján 12 ezer forintnyi támogatás illetné meg őket, amit tűzifára költhetnének. ","id":"20190314_Sok_cegledi_meg_nem_kapta_meg_a_teli_tuzifat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f7f280-ba63-4756-b989-96b7d8e38f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Sok_cegledi_meg_nem_kapta_meg_a_teli_tuzifat","timestamp":"2019. március. 14. 17:21","title":"Sok ceglédi még nem kapta meg a téli tűzifát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d9ae40-38a2-412b-97f4-f2d843499348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi 50 000 visszahívott laptop-akkumulátor után ezúttal újabb 28 500-at rendelt vissza a HP, mert azok tűzveszélyesek lehetnek.","shortLead":"A tavalyi 50 000 visszahívott laptop-akkumulátor után ezúttal újabb 28 500-at rendelt vissza a HP, mert azok...","id":"20190314_hp_laptop_akkumulatorbalesetveszely_tuzveszelyes_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d9ae40-38a2-412b-97f4-f2d843499348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bf50ff-152a-4266-a14c-fd327c3c99f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_hp_laptop_akkumulatorbalesetveszely_tuzveszelyes_akkumulator","timestamp":"2019. március. 14. 20:03","title":"Az öné ugye nincs köztük? Tüzet okozhatnak a HP laptopok akkumulátorai, visszahívják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyugati és az északi országrész magasabb hegycsúcsain hull a hó. Hétvégére aztán felmelegszik az idő.","shortLead":"A nyugati és az északi országrész magasabb hegycsúcsain hull a hó. Hétvégére aztán felmelegszik az idő.","id":"20190313_havazas_hegyteto_idojaras_hosszu_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d383809-bb16-472b-abf8-1c4ef1d7811f","keywords":null,"link":"/elet/20190313_havazas_hegyteto_idojaras_hosszu_hetvege","timestamp":"2019. március. 13. 15:48","title":"Több helyen havazik az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségek az autókereskedőket fogják terhelni. Arról egyelőre nincs információ, mekkora lesz a családbarát Magyarországot reklámozó logó.","shortLead":"A költségek az autókereskedőket fogják terhelni. Arról egyelőre nincs információ, mekkora lesz a családbarát...","id":"20190313_Fel_kell_logozni_a_nagycsaladosok_tamogatassal_szerzett_autoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4be72-4c5a-4ba9-89b3-5513044360de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Fel_kell_logozni_a_nagycsaladosok_tamogatassal_szerzett_autoit","timestamp":"2019. március. 13. 10:22","title":"Fel kell logózni a nagycsaládosok támogatással szerzett autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]