Másfél órán át tartott Szél Bernadett rendőrségi meghallgatása

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményükben azt írták: csak akkor tudnak tárgyalni az együttműködésről, ha egyértelmű politikai és jogi felhatalmazást kapnak a folytatásra. ","shortLead":"Közleményükben azt írták: csak akkor tudnak tárgyalni az együttműködésről, ha egyértelmű politikai és jogi...","id":"20190314_A_CEU_halas_a_bajor_segitsegert_de_garanciakat_var_Orbantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f099cfd9-f03b-4c62-aa7d-6252b5fe53f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_A_CEU_halas_a_bajor_segitsegert_de_garanciakat_var_Orbantol","timestamp":"2019. március. 14. 15:21","title":"A CEU hálás a bajor segítségért, de garanciákat vár Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha néhány napon belül nem egyeznek meg, a kerület elveszti a rendelkezést a saját forrásai felett.","shortLead":"Ha néhány napon belül nem egyeznek meg, a kerület elveszti a rendelkezést a saját forrásai felett.","id":"20190313_Osszeomolhat_a_15_kerulet_megint_leszavaztak_a_koltsegvetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061538cc-3f9d-44a2-acfa-d8c1a7346f17","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Osszeomolhat_a_15_kerulet_megint_leszavaztak_a_koltsegvetest","timestamp":"2019. március. 13. 15:15","title":"Összeomolhat a XV. kerület, megint leszavazták a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d840ef85-082f-4f04-a63c-293137f3c09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamikor az év második felében.","shortLead":"Valamikor az év második felében.","id":"20190314_Putyin_iden_is_Magyarorszagra_latogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d840ef85-082f-4f04-a63c-293137f3c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f11b95-1dbc-447b-b4e1-2f305d3edeb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Putyin_iden_is_Magyarorszagra_latogat","timestamp":"2019. március. 14. 08:52","title":"Putyin idén is Magyarországra látogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhárult a megszűnés közvetlen réme a Jobbik feje felül, elkezdhetik a törlesztést. \r

\r

","shortLead":"Elhárult a megszűnés közvetlen réme a Jobbik feje felül, elkezdhetik a törlesztést. \r

\r

","id":"20190312_Megkapta_a_Jobbik_a_reszletfizetesi_lehetoseget_az_Allamkincstartol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05ef488-7a64-4784-a3b1-837e73d66130","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Megkapta_a_Jobbik_a_reszletfizetesi_lehetoseget_az_Allamkincstartol","timestamp":"2019. március. 12. 19:09","title":"Megkapta a Jobbik a részletfizetési lehetőséget az Államkincstártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy év alatt kétmilliárdnál is több \"rossz\" reklámot törölt rendszeréből a Google. Ezek azok a hirdetések, melyek közzétévői szándékosan megtévesztik a felhasználókat, vagy olyan dolgot reklámoznak, amit nem kellene.","shortLead":"Egy év alatt kétmilliárdnál is több \"rossz\" reklámot törölt rendszeréből a Google. Ezek azok a hirdetések, melyek...","id":"20190314_google_rossz_hirdetesek_karos_megteveszto_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f048397d-5664-4fe9-9432-c83775681aa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_google_rossz_hirdetesek_karos_megteveszto_reklam","timestamp":"2019. március. 14. 13:03","title":"Ne higgyen el mindent a neten: 6 millió káros reklámot töröl a Google – naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek és útakadályok.","shortLead":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek...","id":"20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc48601e-3746-4778-83fd-a2b05ca35f8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","timestamp":"2019. március. 14. 15:03","title":"Waze lesz a Google Térképből, ez már egyre biztosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","shortLead":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","id":"20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81850d1-1e61-4860-a013-d6ed4f831433","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","timestamp":"2019. március. 12. 17:55","title":"Mint a forró krumplit, úgy dobálgatja a plakátügyet az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mediaworks székházában kapott helyet a több száz kormánypárti médiaterméket tulajdonló Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány.","shortLead":"A Mediaworks székházában kapott helyet a több száz kormánypárti médiaterméket tulajdonló Közép-Európai Sajtó és Média...","id":"20190313_A_volt_Nepszabadsag_szekhazaban_talaltak_helyet_a_fideszes_mediaholdingnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f529c9-9da0-4fb0-a77d-d84f853175d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_A_volt_Nepszabadsag_szekhazaban_talaltak_helyet_a_fideszes_mediaholdingnak","timestamp":"2019. március. 13. 07:56","title":"A volt Népszabadság székházában találtak helyet a fideszes médiaholdingnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]