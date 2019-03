Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"864902d6-3dfe-499f-8375-c8933f1c5bfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ több mint 1200 állatfaját fenyegeti a kihalás élőhelyeik több mint 90 százalékában egy új kutatás szerint.","shortLead":"A világ több mint 1200 állatfaját fenyegeti a kihalás élőhelyeik több mint 90 százalékában egy új kutatás szerint.","id":"20190313_allatvilag_kihalas_populaciocsokkenes_globalis_felmelegedes_urbanizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864902d6-3dfe-499f-8375-c8933f1c5bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b79f35-c720-4720-adba-cc923acce7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_allatvilag_kihalas_populaciocsokkenes_globalis_felmelegedes_urbanizacio","timestamp":"2019. március. 13. 14:33","title":"Sürgősen tennünk kell valamit: 1200 állatfajt fenyeget kihalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben nézheti a Red Hot Chili Peppers különleges koncertjét.","shortLead":"Élőben nézheti a Red Hot Chili Peppers különleges koncertjét.","id":"20190314_Feldobhatja_a_holnap_estet_a_Red_Hot_Chilivel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb209f2-3f26-4144-b71d-2c53153cc589","keywords":null,"link":"/kultura/20190314_Feldobhatja_a_holnap_estet_a_Red_Hot_Chilivel","timestamp":"2019. március. 14. 15:50","title":"Feldobhatja a holnap estét a Red Hot Chili Peppersszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tapsolta meg a keleti nyitást.","shortLead":"Nem tapsolta meg a keleti nyitást.","id":"20190313_Amerikai_nagykovet_Mr_Kover_Oroszorszag_nem_barat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add8057-c935-453c-b146-b7b242052d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Amerikai_nagykovet_Mr_Kover_Oroszorszag_nem_barat","timestamp":"2019. március. 13. 11:35","title":"Amerikai nagykövet: Mr. Kövér, Oroszország nem barát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a6e59-bacf-43ad-8f0b-be0d529d6686","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Corvin sétányon két lakásban és egy XVIII. kerületi lakásban egyszerre fogta el a rendőrség egy bűnbanda több tagját. ","shortLead":"A Corvin sétányon két lakásban és egy XVIII. kerületi lakásban egyszerre fogta el a rendőrség egy bűnbanda több tagját. ","id":"20190313_A_Corvin_setanyon_levo_lakasokban_volt_a_dizajnerdrogarusok_kozpontja__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a6e59-bacf-43ad-8f0b-be0d529d6686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b1552-3153-4b27-8bdb-0551283a4b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_A_Corvin_setanyon_levo_lakasokban_volt_a_dizajnerdrogarusok_kozpontja__video","timestamp":"2019. március. 13. 06:30","title":"A Corvin sétányon lévő lakásokban volt a dizájnerdrog-árusok központja - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43a7f92-151c-4525-b1db-05becc004320","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elítélt röviddel azelőtt egy másik hölgyet is megpróbált a metró elé lökni, sikertelenül. Mindezt térfigyelő kamerák rögzítették, a tettest gyorsan sikerült őrizetbe venni, aki azóta előzetes letartóztatásban volt.","shortLead":"Az elítélt röviddel azelőtt egy másik hölgyet is megpróbált a metró elé lökni, sikertelenül. Mindezt térfigyelő kamerák...","id":"20190312_Eletfogytiglant_kapott_a_no_aki_a_bukaresti_metro_ele_lokott_egy_fiatalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d43a7f92-151c-4525-b1db-05becc004320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec06852-a0bf-4b11-a06e-478b103c0c04","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Eletfogytiglant_kapott_a_no_aki_a_bukaresti_metro_ele_lokott_egy_fiatalt","timestamp":"2019. március. 12. 16:58","title":"Életfogytiglant kapott a nő, aki a bukaresti metró elé lökött egy fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghökkentő felfedezést tettek a moszkvai állami egyetem tudósai és a kísérletben részt vevő szakemberek: azt állítják, mesterséges körülmények között sikerült \"visszatekerniük\" az időt. Áttörésük elsősorban a kvantumszámítógépek fejlesztésénél jöhet jól.","shortLead":"Meghökkentő felfedezést tettek a moszkvai állami egyetem tudósai és a kísérletben részt vevő szakemberek: azt állítják...","id":"20190313_kvantumszamitogep_kvantumfizika_orosz_tudosok_idogep_visszaforgattak_az_idot_biliardgolyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711f2640-c481-49f6-96f3-fb374c305fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_kvantumszamitogep_kvantumfizika_orosz_tudosok_idogep_visszaforgattak_az_idot_biliardgolyo","timestamp":"2019. március. 13. 13:33","title":"Orosz tudósok “visszaforgatták” az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gyógyszer segít csak annak a 120 magyar betegnek, aki egy ritka izomsorvadásos betegségben szenved. De a készítmény nagyon drága. A Parlament illetékes bizottsága leszavazta a mindenkinek ingyenes gyógyszert lehetővé tevő ellenzéki javaslatot, a kormány állítólag sajátot tervez benyújtani.","shortLead":"Egy gyógyszer segít csak annak a 120 magyar betegnek, aki egy ritka izomsorvadásos betegségben szenved. De a készítmény...","id":"20190312_Nem_szavazta_meg_a_parlamenti_bizottsag_az_ellenzeki_javaslatot_az_izomsorvadasos_betegek_gyogyszerere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9224621d-1727-41fc-b301-1458cf64c580","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Nem_szavazta_meg_a_parlamenti_bizottsag_az_ellenzeki_javaslatot_az_izomsorvadasos_betegek_gyogyszerere","timestamp":"2019. március. 12. 21:16","title":"Nem szavazta meg a parlamenti bizottság az ellenzéki javaslatot az izomsorvadásos betegek gyógyszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","shortLead":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","id":"20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81850d1-1e61-4860-a013-d6ed4f831433","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","timestamp":"2019. március. 12. 17:55","title":"Mint a forró krumplit, úgy dobálgatja a plakátügyet az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]