Reggel 8-tól kétórás szolidaritási sztrájkot tartanak a pedagógusok, így csatlakoznak a köztisztviselők, önkormányzati dolgozók egész napos sztrájkjához. A pedagógusoknak a tankerületekkel kellett megegyeznie az elégséges szolgáltatásokról, arról már írtunk, hogy a Klebelbsberg Központok (KK) mind a 104-en egy időben rendelték be a pedagógusok képviselőit. De voltak olyanok, amelyek még szerda délutánig sem tették meg ezt, ami pedig ellentétes az együttműködést előíró sztrájktörvénnyel. A Népszava cikke arról számol be, a VIII. kerületi Vörösmarty Gimnázium sztrájkbizottságával sem állt szóba a KK, és volt olyan iskola is, a Kölcsey Gimnázium, ahol megállapodás nélkül is fontolgatják a sztrájkot a tanárok. Akik elégedetlenek, többen nem hisznek a kormány 30 százalékos béremelési terveinek - amelyek létéről hivatalosan a kormány sem nyilatkozott pozitívan, csak a Magyar Nemzetben lehetett olvasni. A cikk szerint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) az együttműködés elmaradása miatt azt fontolgatja, a bírósághoz fordul.