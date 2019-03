Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak a zenészek, a hangszereik is hatottak a műfajra.","shortLead":"Nemcsak a zenészek, a hangszereik is hatottak a műfajra.","id":"20190314_Eloszor_rendez_rock_and_roll_hangszerekbol_kiallitast_a_Metropolitan_Museum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff45e06-4bfa-4a8f-aa74-438f1a733e3d","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Eloszor_rendez_rock_and_roll_hangszerekbol_kiallitast_a_Metropolitan_Museum","timestamp":"2019. március. 14. 17:33","title":"Legendás rockzenészek hangszereiből rendez kiállítást a Metropolitan Museum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6611483b-9b5b-42f0-bfdc-45ed2caedfed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap viszont 20 fok is lehet.","shortLead":"Vasárnap viszont 20 fok is lehet.","id":"20190315_Most_unnepelje_ki_magat_kesobb_tobbfele_is_eshet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6611483b-9b5b-42f0-bfdc-45ed2caedfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9071541f-8ece-4c2f-9591-16ee818e86e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Most_unnepelje_ki_magat_kesobb_tobbfele_is_eshet","timestamp":"2019. március. 15. 14:18","title":"Most ünnepelje ki magát, később többfelé is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kijelölte a londoni parlament házelnöke, miről szavazhatnak a mai ülésen. Vannak meglepetések.","shortLead":"Kijelölte a londoni parlament házelnöke, miről szavazhatnak a mai ülésen. Vannak meglepetések.","id":"20190314_Szavazhat_a_brit_parlament_az_ujabb_Brexitnepszavazasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb52d7f-312d-4812-9a99-5d32fa53ac2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Szavazhat_a_brit_parlament_az_ujabb_Brexitnepszavazasrol","timestamp":"2019. március. 14. 14:28","title":"Szavazhat a brit parlament az újabb Brexit-referendumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyugati és az északi országrész magasabb hegycsúcsain hull a hó. Hétvégére aztán felmelegszik az idő.","shortLead":"A nyugati és az északi országrész magasabb hegycsúcsain hull a hó. Hétvégére aztán felmelegszik az idő.","id":"20190313_havazas_hegyteto_idojaras_hosszu_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d383809-bb16-472b-abf8-1c4ef1d7811f","keywords":null,"link":"/elet/20190313_havazas_hegyteto_idojaras_hosszu_hetvege","timestamp":"2019. március. 13. 15:48","title":"Több helyen havazik az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jogerősen is helybenhagyta G. Pinto letartóztatását a magyar bíróság. ","shortLead":"Jogerősen is helybenhagyta G. Pinto letartóztatását a magyar bíróság. ","id":"20190314_Napokon_belul_kiadhatjak_Portugalianak_a_Football_Leaks_kiszivarogtatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b148928-304f-4812-af1c-6210d68152b6","keywords":null,"link":"/sport/20190314_Napokon_belul_kiadhatjak_Portugalianak_a_Football_Leaks_kiszivarogtatojat","timestamp":"2019. március. 14. 19:14","title":"Napokon belül kiadhatják Portugáliának a Football Leaks kiszivárogtatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd08cc2-0335-44de-ac46-3353cdb7f7f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvények – ezt mondta ki pénteken elfogadott állásfoglalásában a Velencei Bizottság, amely a legfőbb problémára is rávilágított: szerintük túl nagy hatalom koncentrálódik kevés ember kezében. ","shortLead":"Nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvények – ezt mondta ki...","id":"20190315_A_Velencei_Bizottsag_szerint_is_sok_gond_van_a_kozigazgatasi_birosagok_tervevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd08cc2-0335-44de-ac46-3353cdb7f7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490b7736-d5b9-40ee-bcc1-8c79813eb796","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_A_Velencei_Bizottsag_szerint_is_sok_gond_van_a_kozigazgatasi_birosagok_tervevel","timestamp":"2019. március. 15. 12:27","title":"A Velencei Bizottság szerint is több probléma van a közigazgatási bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23e751f-c0eb-4c07-bc11-546e249538c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól csak akkor mennek, ha azt a lakók előre kérik, és nincs tartozásuk. ","shortLead":"Mostantól csak akkor mennek, ha azt a lakók előre kérik, és nincs tartozásuk. ","id":"20190313_Nagy_valtozast_jelentett_be_a_lomtalanitasban_a_Zold_Hid_Kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f23e751f-c0eb-4c07-bc11-546e249538c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dc9689-fb24-4777-9ee3-ffdca5e6e56d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Nagy_valtozast_jelentett_be_a_lomtalanitasban_a_Zold_Hid_Kft","timestamp":"2019. március. 13. 16:38","title":"Nagy változást jelentett be a lomtalanításban a Zöld Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány tízezer forintba kerülhet, hogy fix törlesztőkre váltsanak a változó kamatozású lakáshitelek felvevői.","shortLead":"Néhány tízezer forintba kerülhet, hogy fix törlesztőkre váltsanak a változó kamatozású lakáshitelek felvevői.","id":"20190314_Olcsobba_valhat_a_hitelek_kivaltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0340af6c-6592-40cd-b9e7-6b454f5f793b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Olcsobba_valhat_a_hitelek_kivaltasa","timestamp":"2019. március. 14. 19:47","title":"Olcsóbbá válhat a hitelek kiváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]