[{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmények elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este. Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.","shortLead":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő...","id":"20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fdb5da-4dce-4214-a2d0-45ff97a625b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. március. 16. 09:52","title":"Magyarországon is járt az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki élte meg bosszankodva a Facebook eddigi legsúlyosabb üzemzavarát. A Telegram például kifejezetten hálás lehet neki. ","shortLead":"Nem mindenki élte meg bosszankodva a Facebook eddigi legsúlyosabb üzemzavarát. A Telegram például kifejezetten hálás...","id":"20190315_telegram_facebook_uzemzavar_facebook_leallas_whatsapp_instagram_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27adb4d9-02a0-4693-8028-99c35a385ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_telegram_facebook_uzemzavar_facebook_leallas_whatsapp_instagram_hiba","timestamp":"2019. március. 15. 10:03","title":"A maratoni Facebook-üzemzavar miatt 3 millió új felhasználó regisztrált át a Telegramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iain Lindsay Instagram-videóban szavalta el a Nemzeti dalt.","shortLead":"Iain Lindsay Instagram-videóban szavalta el a Nemzeti dalt.","id":"20190315_A_brit_nagykovet_egyutt_unnepel_ma_a_magyarokkal_de_hogy_Video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a1ceb5-2d77-47e2-b975-075eb453545d","keywords":null,"link":"/elet/20190315_A_brit_nagykovet_egyutt_unnepel_ma_a_magyarokkal_de_hogy_Video","timestamp":"2019. március. 15. 12:43","title":"A brit nagykövet együtt ünnepel ma a magyarokkal, de hogy! Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc","c_author":"Szabó Gábor-Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait a gyerekeknek. Víziló és tigris koponyája, kígyó csontváza, tengeri sügér és számtalan más különlegesség is megtalálható itt. Mindegyik kézbe fogható, tapogatható, és a legnagyobb is elég könnyű ehhez. Ha pedig valamelyik véletlenül eltörne, bármikor lehet újat nyomtatni.","shortLead":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait...","id":"20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d07c6c8-9ce7-4188-9ab9-f295ce6f6c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","timestamp":"2019. március. 16. 12:00","title":"3D-nyomtatott állatcsorda várja a bevetést Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu beszámolója szerint Szájer ezután felhívta Orbánt, hogy jelezze, szerinte aggasztó a helyzet. Szájer szerint valójában megtapsolták.","shortLead":"A 444.hu beszámolója szerint Szájer ezután felhívta Orbánt, hogy jelezze, szerinte aggasztó a helyzet. Szájer szerint...","id":"20190315_Szajert_kifutyultek_a_Neppart_frakcioulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ced18d-337c-46b7-aa49-d0c85acd2f00","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Szajert_kifutyultek_a_Neppart_frakcioulesen","timestamp":"2019. március. 15. 11:02","title":"Szájerrel történt valami a Néppártban, ő a szépre emlékszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mura-híd felújítása miatt hétfőtől várhatóan július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican közúti határátkelőhelyet, minden járművet - köztük a kamionokat is - az autópálya-átkelőre terelnek..","shortLead":"A Mura-híd felújítása miatt hétfőtől várhatóan július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican közúti határátkelőhelyet, minden...","id":"20190316_Nehezebb_lesz_bejutni_Horvatorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ed619-1ba2-403f-8bfe-726355be917a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_Nehezebb_lesz_bejutni_Horvatorszagba","timestamp":"2019. március. 16. 08:05","title":"Nehezebb lesz bejutni Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060d5501-ed13-46cc-9789-f892f89243aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt a TV2 ellen nyert pert Varju László parlamenti képviselő ételhordója ügyében.","shortLead":"Az ellenzéki párt a TV2 ellen nyert pert Varju László parlamenti képviselő ételhordója ügyében.","id":"20190316_A_DK_kis_gyozelme_az_Orbanrendszer_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=060d5501-ed13-46cc-9789-f892f89243aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b59419-aac7-4961-a446-205716cc6e10","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_A_DK_kis_gyozelme_az_Orbanrendszer_ellen","timestamp":"2019. március. 16. 09:40","title":"A DK kis győzelme az Orbán-rendszer ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f31e5a2-1045-4e8a-8d4b-a8b6f2176409","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Nekünk a finnek túl kulturáltak. Megyünk vissza Ázsiába.","shortLead":"Nekünk a finnek túl kulturáltak. Megyünk vissza Ázsiába.","id":"20190316_Rokonsagkeresoben_vissza_Azsiaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f31e5a2-1045-4e8a-8d4b-a8b6f2176409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f38c62-5026-43dd-85c2-d1445f1a875b","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Rokonsagkeresoben_vissza_Azsiaba","timestamp":"2019. március. 16. 16:15","title":"Rokonság-keresőben: vissza Ázsiába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]