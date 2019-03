Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintha épp a magyar példa inspirálta volna a néppárti csúcsjelöltet a javaslatra, amit egy lapban fejtett ki. ","shortLead":"Mintha épp a magyar példa inspirálta volna a néppárti csúcsjelöltet a javaslatra, amit egy lapban fejtett ki. ","id":"20190317_Uj_otlettel_allt_elo_Weber_a_jogallamisag_betartatasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac75d4ac-f372-45c8-8f5b-71ad9d986275","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Uj_otlettel_allt_elo_Weber_a_jogallamisag_betartatasara","timestamp":"2019. március. 17. 14:57","title":"Új ötlettel állt elő Weber a jogállamiság betartatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","shortLead":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","id":"20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440057cc-46d3-41b0-842e-b369459fdcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","timestamp":"2019. március. 17. 12:05","title":"Saját családvédelmi akciótervvel állt elő a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délben értesítették a rendőrséget.","shortLead":"Szombat délben értesítették a rendőrséget.","id":"20190316_Megolte_ujszulott_gyermeket_egy_no_Fejer_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49da9c6-15cb-41e1-84a3-35d2be2c6f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Megolte_ujszulott_gyermeket_egy_no_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. március. 16. 16:43","title":"Megölte újszülött gyermekét egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bd0ad7-1a10-4ade-9b66-354a0d3feaa3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tura nevű település fölött átszáguldó objektumról még nem tudják pontosan, hogy mi lehetett.","shortLead":"A Tura nevű település fölött átszáguldó objektumról még nem tudják pontosan, hogy mi lehetett.","id":"20190316_Videora_vettek_a_krasznojarszki_egbolton_atszaguldo_fenylo_targyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89bd0ad7-1a10-4ade-9b66-354a0d3feaa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51ce080-dd7e-49c3-8966-3de00b86beb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_Videora_vettek_a_krasznojarszki_egbolton_atszaguldo_fenylo_targyat","timestamp":"2019. március. 16. 12:14","title":"Videóra vették a krasznojarszki égbolton átszáguldó fénylő tárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi a derekamat, és nem mondaná azt, hogy de szép vagy ma - többek között erről, valamint a sztárságról és a fiához fűződő kapcsolatáról is beszélt Udvaros Dorottya színésznő a HVG-nek adott portréinterjúban.","shortLead":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi...","id":"201911_udvaros_dorottya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b7335c-293c-4702-bb1f-8b12c27935c9","keywords":null,"link":"/kultura/201911_udvaros_dorottya","timestamp":"2019. március. 17. 10:00","title":"Udvaros Dorottya: Nem tartok igényt külső segítségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc","c_author":"Szabó Gábor-Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait a gyerekeknek. Víziló és tigris koponyája, kígyó csontváza, tengeri sügér és számtalan más különlegesség is megtalálható itt. Mindegyik kézbe fogható, tapogatható, és a legnagyobb is elég könnyű ehhez. Ha pedig valamelyik véletlenül eltörne, bármikor lehet újat nyomtatni.","shortLead":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait...","id":"20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d07c6c8-9ce7-4188-9ab9-f295ce6f6c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","timestamp":"2019. március. 16. 12:00","title":"3D-nyomtatott állatcsorda várja a bevetést Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában országszerte csaknem 5940 választóhelyiség nyílt meg szombaton reggel, és ezzel megkezdődött az ország történetének ötödik közvetlen államfőválasztása. A fő esélyes a liberális Zuzana Caputová.","shortLead":"Szlovákiában országszerte csaknem 5940 választóhelyiség nyílt meg szombaton reggel, és ezzel megkezdődött az ország...","id":"20190316_Szlovakia_elnokot_valaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7ba4e0-3fd1-46c5-996b-84feeaed7545","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Szlovakia_elnokot_valaszt","timestamp":"2019. március. 16. 08:05","title":"Szlovákia elnököt választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Scott Morrison ausztrál miniszterelnök bejelentette, megbüntetik a szélsőjobboldali Fraser Anning szenátort, aki a kormányfő szerint „szörnyű” módon beszélt a 49 halálos áldozatot követelő új-zélandi terrortámadásról","shortLead":"Scott Morrison ausztrál miniszterelnök bejelentette, megbüntetik a szélsőjobboldali Fraser Anning szenátort, aki...","id":"20190316_Megbuntetik_serto_kommentjeert_az_ausztral_szenatort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329410d-2053-4c16-82a6-c0df79e9e693","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Megbuntetik_serto_kommentjeert_az_ausztral_szenatort","timestamp":"2019. március. 16. 13:53","title":"Megbüntetik sértő kommentjéért az ausztrál szenátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]