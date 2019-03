Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54e54a81-a1e7-4a74-b21a-ae61b84fe525","c_author":"portfolio.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 5000 németországi dolgozójának elbocsátását jelentette be a Ford – írta a Portfolio.hu. Az amerikai autógyártó ezen kívül csökkenteni akarja dolgozóinak létszámát az Egyesült Királyságban is, annak a nagyszabású átalakítási tervnek a részeként, amelytől az európai operáció nyereséges működését várja a menedzsment.","shortLead":"Több mint 5000 németországi dolgozójának elbocsátását jelentette be a Ford – írta a Portfolio.hu. Az amerikai...","id":"20190316_Komoly_elbocsatas_a_Fordnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e54a81-a1e7-4a74-b21a-ae61b84fe525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76b4738-45a5-40ce-ab38-00c077787b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_Komoly_elbocsatas_a_Fordnal","timestamp":"2019. március. 16. 10:11","title":"Komoly elbocsátás a Fordnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ca5273-94e9-4937-b25a-a4aa08cfb7f5","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A drónok elterjedésével a tiltott légtérhasználat is gyakoribbá vált. A repülés biztonságáért felelős hatóságok és a velük kooperáló gyártók igen nagy kihívás előtt állnak.","shortLead":"A drónok elterjedésével a tiltott légtérhasználat is gyakoribbá vált. A repülés biztonságáért felelős hatóságok és...","id":"201911__dronok__repuleskorlatozo_technologiak__belepes_megtagadva__tilt_tur_szallogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ca5273-94e9-4937-b25a-a4aa08cfb7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798afcac-3df9-45f3-9c31-b181ce194136","keywords":null,"link":"/tudomany/201911__dronok__repuleskorlatozo_technologiak__belepes_megtagadva__tilt_tur_szallogat","timestamp":"2019. március. 17. 12:00","title":"Lehet, hogy a ferihegyi repülőtér fölé is kellene egy \"Vaskupola\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","shortLead":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","id":"20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440057cc-46d3-41b0-842e-b369459fdcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","timestamp":"2019. március. 17. 12:05","title":"Saját családvédelmi akciótervvel állt elő a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1333089-9560-4f0c-9dce-07b212d87890","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-afrikai orvosok első ízben ültettek be 3D-s nyomtatóval készített középfülcsont-implantátumkat.","shortLead":"Dél-afrikai orvosok első ízben ültettek be 3D-s nyomtatóval készített középfülcsont-implantátumkat.","id":"20190316_hallasvesztes_kezelese_3d_nyomtatott_kozepfulcsont_implantatum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1333089-9560-4f0c-9dce-07b212d87890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bf1321-8274-47d9-b354-100fecda61b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_hallasvesztes_kezelese_3d_nyomtatott_kozepfulcsont_implantatum","timestamp":"2019. március. 16. 18:03","title":"Végre megvan az orvosok válasza a hallásvesztés egyes típusaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmények elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este. Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.","shortLead":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő...","id":"20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fdb5da-4dce-4214-a2d0-45ff97a625b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. március. 16. 09:52","title":"Magyarországon is járt az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3eab9c-fb73-4c66-84f7-5e6294f3cfc8","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Elveszőben a szavahihetősége. Az erkölcsös hatalomgyakorlást meghirdető Justin Trudeau körül régimódi politikai beavatkozás miatt tört ki botrány.","shortLead":"Elveszőben a szavahihetősége. Az erkölcsös hatalomgyakorlást meghirdető Justin Trudeau körül régimódi politikai...","id":"201911__trudeau_bajban__politikai_nyomas__felbolydult_kanada__megrepedt_maz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a3eab9c-fb73-4c66-84f7-5e6294f3cfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39cb5e8-54a7-4e6d-9824-07459bdb0732","keywords":null,"link":"/vilag/201911__trudeau_bajban__politikai_nyomas__felbolydult_kanada__megrepedt_maz","timestamp":"2019. március. 16. 09:00","title":"A kanadai sztárminiszterelnök elkövette a legsúlyosabb politikusi bűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövid, de velős üzenetben küldte melegebb éghajlatra az öngyilkosságáról pletykáló lapot. ","shortLead":"Rövid, de velős üzenetben küldte melegebb éghajlatra az öngyilkosságáról pletykáló lapot. ","id":"20190317_Mocskos_hazugok__Michael_Jackson_lanya_tagadja_hogy_ongyilkossagot_kiserlet_volna_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36886ef8-b0c5-4018-8900-84a942de3fec","keywords":null,"link":"/elet/20190317_Mocskos_hazugok__Michael_Jackson_lanya_tagadja_hogy_ongyilkossagot_kiserlet_volna_meg","timestamp":"2019. március. 17. 13:46","title":"\"Mocskos hazugok\" - Michael Jackson lánya tagadja, hogy öngyilkosságot kísérelt volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f8d975-8426-49ee-b9e4-365b29a7b03d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt túl bonyolult a rabló terve.","shortLead":"Nem volt túl bonyolult a rabló terve.","id":"20190316_Megprobaltak_kirabolni_az_Oceans_11_filmbol_ismeros_kaszinot_de_ehhez_tenyleg_George_Clooney_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f8d975-8426-49ee-b9e4-365b29a7b03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588db025-a4ff-414a-aae7-6636a5ca5fbc","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Megprobaltak_kirabolni_az_Oceans_11_filmbol_ismeros_kaszinot_de_ehhez_tenyleg_George_Clooney_kell","timestamp":"2019. március. 16. 15:39","title":"Megpróbálták kirabolni az Ocean’s 11 filmből ismerős kaszinót, de ehhez tényleg George Clooney kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]