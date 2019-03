Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"988a3657-de21-46e2-9f73-98d1c3e2a505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életeket mentett Szabó Attila azzal, hogy megállított egy buszt, aminek a vezetője rosszul lett. ","shortLead":"Életeket mentett Szabó Attila azzal, hogy megállított egy buszt, aminek a vezetője rosszul lett. ","id":"20190319_jegyvizsgalo_mav_potlobusz_dicseret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=988a3657-de21-46e2-9f73-98d1c3e2a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e36125f-4970-41b1-8cb4-ec35247fa255","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_jegyvizsgalo_mav_potlobusz_dicseret","timestamp":"2019. március. 19. 13:18","title":"Kitüntették a hős kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4476b426-6985-419a-9e69-28f65df979e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 37 éves Gökmen Tanist azzal gyanúsítják, hogy három embert agyonlőtt egy villamoson a holland városban. ","shortLead":"A 37 éves Gökmen Tanist azzal gyanúsítják, hogy három embert agyonlőtt egy villamoson a holland városban. ","id":"20190318_Elfogtak_az_utrechti_lovoldozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4476b426-6985-419a-9e69-28f65df979e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aa4726-5529-405c-b8c1-087f61392ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Elfogtak_az_utrechti_lovoldozot","timestamp":"2019. március. 18. 18:38","title":"Elfogták az utrechti lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c074d3-d695-4041-a86a-b5b601ae7337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy amerikai sörfőzde egy 133 éve elsüllyedt utasszállító hajó maradványai között talált palackozott sörökből mikrobiológiai eljárással kivont élesztőből készítette el új sörét. ","shortLead":"Egy amerikai sörfőzde egy 133 éve elsüllyedt utasszállító hajó maradványai között talált palackozott sörökből...","id":"20190318_ss_oregon_oceanjaro_hajo_sor_soreleszto_deep_ascent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c074d3-d695-4041-a86a-b5b601ae7337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da6d67e-c756-4b50-9cf6-69778c21a9e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_ss_oregon_oceanjaro_hajo_sor_soreleszto_deep_ascent","timestamp":"2019. március. 18. 00:03","title":"Meglepődtek a búvárok, amikor jóféle söröket találtak a 133 éve elsüllyedt luxushajón – most \"újrafőzték\" őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae51c77e-c542-4fb1-a215-2521edb8decc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lesz a negyedik változata a Ceed családnak.","shortLead":"Ez lesz a negyedik változata a Ceed családnak.","id":"20190319_kia_ceed_crossover_szabadido_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae51c77e-c542-4fb1-a215-2521edb8decc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44efc97b-9118-4dcb-bad8-e2cb87051468","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_kia_ceed_crossover_szabadido_auto","timestamp":"2019. március. 19. 12:37","title":"Hivatalos: jön a Kia Ceed Crossover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a517b22-6e5a-4ab3-bb9f-39185419eccb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az szja-törvény 2018-ig biztosította, hogy egy munkáltató legfeljebb 5 millió forint adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást adjon munkavállalóinak. Bár ez a juttatási forma idén már nem adható, az adómentessége még most is elveszhet.","shortLead":"Az szja-törvény 2018-ig biztosította, hogy egy munkáltató legfeljebb 5 millió forint adómentes lakáscélú munkáltatói...","id":"20190318_Megszunt_a_cafeterias_lakashiteltamogatas_adozni_viszont_akar_iden_is_kell_utana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a517b22-6e5a-4ab3-bb9f-39185419eccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d12ccc-f9d9-431d-99fe-ee4388a335d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Megszunt_a_cafeterias_lakashiteltamogatas_adozni_viszont_akar_iden_is_kell_utana","timestamp":"2019. március. 18. 11:15","title":"Megszűnt a cafeteriás lakáshitel-támogatás, adózni viszont akár idén is kell utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztbefordult egy autó, egy sáv járható.\r

\r

","shortLead":"Keresztbefordult egy autó, egy sáv járható.\r

\r

","id":"20190318_Baleset_az_M7esen_Martonvasarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35fe730-8bb3-4567-a1f5-13e8ab2d2426","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Baleset_az_M7esen_Martonvasarnal","timestamp":"2019. március. 18. 06:28","title":"Baleset az M7-esen Martonvásárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komjáthi Imre a büntetését közérdekű munkával dolgozza le. ","shortLead":"Komjáthi Imre a büntetését közérdekű munkával dolgozza le. ","id":"20190318_Kerteszkedessel_dolgozza_le_a_Kossuth_teri_attoresert_kapott_bunteteset_az_MSZPalelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d87418b-ab58-449c-b130-b31f3bab28ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Kerteszkedessel_dolgozza_le_a_Kossuth_teri_attoresert_kapott_bunteteset_az_MSZPalelnok","timestamp":"2019. március. 18. 09:39","title":"Kertészkedéssel dolgozza le a Kossuth téri áttörésért kapott büntetését az MSZP-alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) öttagú tanácsa kedden elutasította a kormány fellebbezését. A három tankönyvterjesztő kártérítésként félmilliárd körüli összeget kérhet.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) öttagú tanácsa kedden elutasította a kormány fellebbezését. A három...","id":"20190319_strasbourg_ejeb_fellebbezes_allamositas_monopolizacio_tankonyvpiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9770e13e-7326-4d66-9c89-536825cb3a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_strasbourg_ejeb_fellebbezes_allamositas_monopolizacio_tankonyvpiac","timestamp":"2019. március. 19. 13:27","title":"Jogerős a strasbourgi tankönyvpiaci bukta, félmilliárdot is fizethet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]