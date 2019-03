Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Az Echo Tv műsorszolgáltatása 2019. április 1-től megszűnik.","shortLead":"Az Echo Tv műsorszolgáltatása 2019. április 1-től megszűnik.","id":"20190318_Beleolvad_az_Echo_TV_a_Hir_TVbe_az_Echo_megszunik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55449986-c86b-476b-a3b2-eb9741ca96a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Beleolvad_az_Echo_TV_a_Hir_TVbe_az_Echo_megszunik","timestamp":"2019. március. 18. 14:13","title":"Beolvad az Echo Tv a Hír Tv-be, az Echo megszűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tulajdonos-vezérigazgató továbbra is többségi tulajdonos marad.","shortLead":"A tulajdonos-vezérigazgató továbbra is többségi tulajdonos marad.","id":"20190319_Tozsdere_megy_a_Stadler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c48211-d50f-4373-8626-5e14d78990a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Tozsdere_megy_a_Stadler","timestamp":"2019. március. 19. 16:39","title":"Tőzsdére megy a Stadler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57265001-6110-4b67-b953-d38fb1f61b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kenneth Roth, a nemzetközi jogvédő szervezet ügyvezetője szerint Manfred Weber ultimátuma nem a probléma gyökerével foglalkozik. ","shortLead":"Kenneth Roth, a nemzetközi jogvédő szervezet ügyvezetője szerint Manfred Weber ultimátuma nem a probléma gyökerével...","id":"20190318_Uzent_a_Human_Rights_Watch_igazgatoja_itt_az_ideje_kizarni_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57265001-6110-4b67-b953-d38fb1f61b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a75665-0661-44c2-bf32-7dabefdb6829","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Uzent_a_Human_Rights_Watch_igazgatoja_itt_az_ideje_kizarni_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 18. 11:34","title":"Budapestről üzent a Human Rights Watch igazgatója: itt az ideje kizárni a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83400154-f5fa-4d8f-8784-efe8f8251192","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bencsik Gábor főszerkesztő levélben kérte az előfizetőket, hogy fizessenek be csekken a lapnak 650 forintot. ","shortLead":"Bencsik Gábor főszerkesztő levélben kérte az előfizetőket, hogy fizessenek be csekken a lapnak 650 forintot. ","id":"20190318_Megszunhet_a_Magyar_Kronika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83400154-f5fa-4d8f-8784-efe8f8251192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036906ec-8aef-4f82-8709-ceea40165ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Megszunhet_a_Magyar_Kronika","timestamp":"2019. március. 18. 15:36","title":"Megszűnhet a Magyar Krónika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ma már a Facebook tulajdonában álló WhatsApp üzenetküldő társalapítója, Brian Acton már tavaly márciusban is felszólalt a legnagyobb közösségi oldal ellen. Most még erősebb üzenetet tett közzé minden Facebook-felhasználónak.","shortLead":"A ma már a Facebook tulajdonában álló WhatsApp üzenetküldő társalapítója, Brian Acton már tavaly márciusban is...","id":"20190319_whatsapp_brian_acton_facebook_torlese_deletefacebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e07917-7afe-4b72-b1f4-7f32b0865728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_whatsapp_brian_acton_facebook_torlese_deletefacebook","timestamp":"2019. március. 19. 09:03","title":"Töröljétek magatokat a Facebookról! – nem akárki üzeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az időtartam és a válasz egyelőre kétséges.","shortLead":"Az időtartam és a válasz egyelőre kétséges.","id":"20190319_Kerni_fogjak_a_britek_a_Brexit_elhalasztasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b2a7f-3dee-4278-a4ab-b4652cafb854","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Kerni_fogjak_a_britek_a_Brexit_elhalasztasat","timestamp":"2019. március. 19. 14:25","title":"Kérni fogják a britek a Brexit elhalasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885d3cab-ee6b-444a-b532-5d6c132d52fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A surf rock hangzás feltalálója 81 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A surf rock hangzás feltalálója 81 éves volt.\r

\r

","id":"20190318_Meghalt_Dick_Dale_a_Ponyvaregenybol_ismert_dal_szerzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885d3cab-ee6b-444a-b532-5d6c132d52fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d7bdb3-6793-446f-931c-c11b8291f994","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Meghalt_Dick_Dale_a_Ponyvaregenybol_ismert_dal_szerzoje","timestamp":"2019. március. 18. 05:18","title":"Meghalt Dick Dale gitáros, a Ponyvaregényből ismert dal szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Velencei Bizottság reméli, hogy Magyarország megfogadja a közigazgatási bírósági törvényekre vonatkozó bizottsági állásfoglalásban megfogalmazott ajánlásokat – írta a Twitteren Gianni Buquicchio, a testület elnöke hétfőn.","shortLead":"A Velencei Bizottság reméli, hogy Magyarország megfogadja a közigazgatási bírósági törvényekre vonatkozó bizottsági...","id":"20190318_igazsagugyi_miniszterium_velencei_bizottsag_trocsanyi_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd722d68-891d-48eb-9c57-bf77dcec903e","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_igazsagugyi_miniszterium_velencei_bizottsag_trocsanyi_laszlo","timestamp":"2019. március. 18. 19:35","title":"Magyarázza a minisztérium, miért nincs igaza a Velencei Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]