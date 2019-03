Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szerint a bank Budapestre költözése biztonsági kockázatot jelent, a kormány szerint viszont a székhely Budapestre helyezésével új lehetőségeket kapnak a magyar gazdasági szereplők.","shortLead":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szerint a bank Budapestre költözése biztonsági kockázatot jelent, a kormány szerint...","id":"20190317_Lopakodo_hazaarulas__Brusszelhez_fordul_az_MSZP_a_volt_KGSTbank_kivaltsagai_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6e21dd-6413-41d0-bb65-a96bf82173d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Lopakodo_hazaarulas__Brusszelhez_fordul_az_MSZP_a_volt_KGSTbank_kivaltsagai_miatt","timestamp":"2019. március. 17. 14:59","title":"\"Lopakodó hazaárulás\" - Brüsszelhez fordul az MSZP a volt KGST-bank kiváltságai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett ragadozók figyelemmel kíséréséhez és védelméhez járulhat hozzá.","shortLead":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett...","id":"20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afa30b2-a497-4efd-a0d8-c14b99141d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","timestamp":"2019. március. 17. 10:03","title":"\"Pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c997e3c6-5014-4f06-88a5-13ef73deaab8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég komoly fejtörést okozott, hol tárolják az óriási szállítmányt. ","shortLead":"Elég komoly fejtörést okozott, hol tárolják az óriási szállítmányt. ","id":"20190318_Vecepapir_veletlen_rendeles_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c997e3c6-5014-4f06-88a5-13ef73deaab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c943264f-63c6-4d71-89ca-4063d1d3dba2","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Vecepapir_veletlen_rendeles_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2019. március. 18. 11:23","title":"Véletlenül annyi vécépapírt rendelt 12 éve egy német város, hogy most fogyott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Very Brexit Problems nevű Facebook-oldalon jelent meg egy videó, amely a közzétévők szerint nagyon képletesen mutatja be, hogy milyen gondokkal találta magát szembe az EU-ból kilépő Egyesült Királyság. ","shortLead":"A Very Brexit Problems nevű Facebook-oldalon jelent meg egy videó, amely a közzétévők szerint nagyon képletesen mutatja...","id":"20190318_A_Brexit_problemaja_egy_sokat_mondo_videon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2f30b4-0f4c-4f62-8c0b-393c980f1a2d","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_A_Brexit_problemaja_egy_sokat_mondo_videon","timestamp":"2019. március. 18. 12:12","title":"A Brexit problémája egy sokatmondó videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff9b96-da53-450b-a423-25bad74199a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, a képi megoldás Barack Obamát idézi.","shortLead":"Igaz, a képi megoldás Barack Obamát idézi.","id":"20190318_Az_igazi_keleti_nyitas_az_Aliexpress_mar_babaruhat_is_arul_Orban_arckepevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ff9b96-da53-450b-a423-25bad74199a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffbf479-023a-4376-b2d9-34f57e8a7020","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Az_igazi_keleti_nyitas_az_Aliexpress_mar_babaruhat_is_arul_Orban_arckepevel","timestamp":"2019. március. 18. 11:52","title":"Az igazi keleti nyitás: az Aliexpress már babaruhát is árul Orbán Viktor arcképével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az R - KORD Építőipari Kft. szerződésállományának értéke 20,3 milliárd forinttal bővült július óta. A vasúti beruházásokra hatalmas összeget fordít Magyarország, részben uniós forrásból.","shortLead":"Az R - KORD Építőipari Kft. szerződésállományának értéke 20,3 milliárd forinttal bővült július óta. A vasúti...","id":"20190318_Aranybanya_Meszaros_vasutepito_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f85cdba-4b25-4b62-895b-62337812a03c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Aranybanya_Meszaros_vasutepito_cege","timestamp":"2019. március. 18. 14:48","title":"Aranybánya Mészáros vasútépítő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d282f5-deee-4169-b0fb-85b3f6c72700","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hamilton és Verstappen előtt lett első a finn versenyző. ","shortLead":"Hamilton és Verstappen előtt lett első a finn versenyző. ","id":"20190317_Bottas_nyerte_az_Ausztral_Nagydijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d282f5-deee-4169-b0fb-85b3f6c72700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cafd6ad-a926-40cf-bdb3-360246c5a66e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190317_Bottas_nyerte_az_Ausztral_Nagydijat","timestamp":"2019. március. 17. 08:24","title":"Bottas nyerte az Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok, Izrael és Dél-Korea vezeti azt az összegzést, amely a különböző országok tudományos erőfeszítéseire fókuszál többféle szempontból is. Bár az interaktív lista értelmezésekor tekintettel kell lenni az országok nagyságára, teljesítőképességére is, a számok sok mindenről árulkodnak.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Izrael és Dél-Korea vezeti azt az összegzést, amely a különböző országok tudományos...","id":"20190318_innovacios_lista_magyarorszag_a_sereghajtok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4311d573-8c82-4c99-a77d-a8486bd6c105","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_innovacios_lista_magyarorszag_a_sereghajtok_kozott","timestamp":"2019. március. 18. 13:03","title":"Ugyan kis ország vagyunk, de azért kár, hogy hátul vagyunk ezen a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]