Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb amerikai bíróság állapította meg kedden, hogy rákkeltő a német Bayer vegyipari óriás által forgalmazott Roundup nevű gyomirtó. A döntés ezúttal is San Franciscóban született.","shortLead":"Újabb amerikai bíróság állapította meg kedden, hogy rákkeltő a német Bayer vegyipari óriás által forgalmazott Roundup...","id":"20190320_monsanto_bayer_roundup_gyomirto_rakkelto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37a7452-e618-46d4-b0b4-53d263442d30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_monsanto_bayer_roundup_gyomirto_rakkelto","timestamp":"2019. március. 20. 13:03","title":"Ez már a második ítélet: rákkeltő az egyik gyomirtószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ae9df3-80a7-4c24-83b1-1715196d001b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves sofőr ugyan kiszállt, és megkérdezte az asszonyt, hogy jól van-e, de ezután továbbhajtott. ","shortLead":"A 24 éves sofőr ugyan kiszállt, és megkérdezte az asszonyt, hogy jól van-e, de ezután továbbhajtott. ","id":"20190319_Tolatas_kozben_utotte_el_a_jardan_allo_gyalogost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ae9df3-80a7-4c24-83b1-1715196d001b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e81ed59-828e-4bbd-bd83-b52bc8f781c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Tolatas_kozben_utotte_el_a_jardan_allo_gyalogost","timestamp":"2019. március. 19. 13:56","title":"Tolatás közben ütötte el a járdán álló gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az alkohol az emberi kapcsolatokat hivatott pótolni, az evészavarosoknál pedig az étel társ is – hangzott el a HVG Extra Pszichológia legutóbbi szalonján, amelynek vendégei Lukács Liza evészavarokkal foglalkozó pszichológus és Kapitány-Fövény Máté addiktológus voltak. ","shortLead":"Az alkohol az emberi kapcsolatokat hivatott pótolni, az evészavarosoknál pedig az étel társ is – hangzott el a HVG...","id":"20190319_Ezt_jelenti_ha_az_evestol_vagy_az_ivastol_fuggunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afb92a6-55a0-4899-8ae9-ca4b7ebbee0b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190319_Ezt_jelenti_ha_az_evestol_vagy_az_ivastol_fuggunk","timestamp":"2019. március. 19. 12:15","title":"Ezt jelenti, ha az evéstől vagy az ivástól függünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4110e0c2-90da-46ce-a328-bca81394e490","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miamiban gyakorolt együtt a két teniszező. ","shortLead":"Miamiban gyakorolt együtt a két teniszező. ","id":"20190320_Federerrel_egyutt_edzett_Fucsovics_Marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4110e0c2-90da-46ce-a328-bca81394e490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e80ee0-f3b6-4e77-9040-111bd0561844","keywords":null,"link":"/sport/20190320_Federerrel_egyutt_edzett_Fucsovics_Marton","timestamp":"2019. március. 20. 05:46","title":"Federerrel együtt edzett Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a33c75-d4a2-4e57-b053-2a435c856e5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán került fel a Twitterre egy videó, amin elvileg az új Huawei P30 Pro látható. Az olasz Amazon pedig véletlenül (?) közzétette, hogy mennyibe kerül majd a készülék.","shortLead":"Szerdán került fel a Twitterre egy videó, amin elvileg az új Huawei P30 Pro látható. Az olasz Amazon pedig véletlenül...","id":"20190320_huawei_p30_pro_kiszivargott_video_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a33c75-d4a2-4e57-b053-2a435c856e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15abec1-8e8e-4c98-8801-1744b3318b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_huawei_p30_pro_kiszivargott_video_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. március. 20. 19:33","title":"Kiszivárgott videó: működés közben a Huawei P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761e3eee-dfc0-4f36-b4e9-0bd2ddd43f36","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Bonafarm sokat köszönhet a szentesi Hungerit Zrt.-nek.","shortLead":"A Bonafarm sokat köszönhet a szentesi Hungerit Zrt.-nek.","id":"20190319_Szepen_hizott_Csanyi_Sandor_agrarcege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=761e3eee-dfc0-4f36-b4e9-0bd2ddd43f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce89cd6e-1132-40c7-a5a6-7956b9646b72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Szepen_hizott_Csanyi_Sandor_agrarcege","timestamp":"2019. március. 19. 16:19","title":"Szépen hízott Csányi Sándor agrárcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c75f6ed-7f60-4f85-bded-a259f04a8cd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európai a világ egyik legdrágább városa, venezuelai a legolcsóbb.","shortLead":"Európai a világ egyik legdrágább városa, venezuelai a legolcsóbb.","id":"20190319_Itt_ker_a_vilagon_a_legtobbet_egy_fodrasz_33_ezer_forint_egy_hajvagas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c75f6ed-7f60-4f85-bded-a259f04a8cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e746a1e-4d0e-451b-bc53-e0311bc59396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Itt_ker_a_vilagon_a_legtobbet_egy_fodrasz_33_ezer_forint_egy_hajvagas","timestamp":"2019. március. 19. 10:15","title":"Itt kér a világon a legtöbbet egy fodrász: 33 ezer forint egy hajvágás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2711e-4d81-487f-97c4-541dcf9ae34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkahelyük raktárát csapolták meg. Most lett vége a nyomozásnak.","shortLead":"A munkahelyük raktárát csapolták meg. Most lett vége a nyomozásnak.","id":"20190320_Felmillio_forint_ertekben_lopott_kozmetikai_termekeket_ket_no_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be2711e-4d81-487f-97c4-541dcf9ae34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da27b0ab-38d0-45c6-a27c-88bbece89550","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Felmillio_forint_ertekben_lopott_kozmetikai_termekeket_ket_no_Budapesten","timestamp":"2019. március. 20. 13:04","title":"Félmillió forint értékben lopott kozmetikai termékeket két nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]