"Az ilyen incidensek sajnos részei az éjszakai életnek" – mondta az ATV Híradónak a Gozsdu-udvar szóvivője a náluk történt verekedésekkel kapcsolatban.

Mint arról beszámoltunk, március elején egy német topmenedzsert és két fiát verték meg biztonságiak, a Gozsdu-udvar szerint azért, mert kötözködtek az üzletvezetővel és a biztonságiakkal. Egy másik, a hírekbe került történet szerint januárban egy tejfakasztót ünneplő magyar társaságot vertek meg a Gozsdu biztonsági emberei, az udvar szerint a társaság egyes tagjai a nemi szervüket mutogatták és meg is ütötték a személyzet tagjait.

Heiszler Ákos, a Gozsdu-udvar szóvivője az ATV-nek most a német topmenedzser ügyéről azt mondta, az, hogy ki hibázott ebben az incidensben, azt a hatóság a dolga eldönteni. Saját hatáskörben a Gozsdu-udvar biztonsági szolgálata fölmentette a munkavégzés alól a két őrt, mert "ez a helyes eljárásrend egy ilyen esetben, hogy, aki személyi sérüléssel járó incidensbe keveredik, az ne dolgozzon egy darabig".

A szórakozóhely szerint maguk a biztonsági emberek ismerték fel a háromfős társaság két fiatal tagját, akik állítólag a küzdősportok világában ismert sportolók, egy 91 kilós nehézsúlyú bokszoló és egy thai harcos volt. Heiszler most azt mondta, a német férfi a fiaival tíz percen át verbálisan inzultálta az üzletvezető nőt, a végén pedig meg is lökték. "Ezután alakult ki egy olyan verekedés, ami sajnálatos, de még egyszer el kell mondanom, hogy egy olyan helyen ahol 4 millió ember fordul meg egy évben és szórakozik, és alkoholt fogyaszt, attól félek, hogy az ilyen incidensek sajnos részei az éjszakai életnek" – tette hozzá Heiszler.

A többi incidensről a szóvivő azt mondta:

Ezeknek az incidenseknek egyike sem ok nélkül történt, ezt bárki beláthatja. Illetve, ha ok nélkül történt volna, akkor én most itt nem beszélgetnék önnel… mert az védhetetlen volna. Ezeknek az incidenseknek mindegyiknek volt előélete, háttere, nagyon sajnálatosak, hogy megtörténtek.