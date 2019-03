Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"268838cf-dc6f-43f3-b2db-433195599083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még így is csak kullognak Dél-Korea mögött.","shortLead":"Még így is csak kullognak Dél-Korea mögött.","id":"20190320_Kinai_tudosok_klonoztak_a_rendorkutyak_Sherlock_Holmesat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=268838cf-dc6f-43f3-b2db-433195599083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af51fab-e5c6-45ca-927e-11044542540a","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Kinai_tudosok_klonoztak_a_rendorkutyak_Sherlock_Holmesat","timestamp":"2019. március. 20. 13:42","title":"Kínai tudósok klónozták a rendőrkutyák Sherlock Holmesát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén is megrendezik a SpeedMarathon nevű napot, amikor minden sebességmérő eszközét beveti a rendőrség.","shortLead":"Az idén is megrendezik a SpeedMarathon nevű napot, amikor minden sebességmérő eszközét beveti a rendőrség.","id":"20190320_speedmarathon_2019_aprilis_03","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fc48a-2113-4e8b-82be-218d29f0f06d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_speedmarathon_2019_aprilis_03","timestamp":"2019. március. 20. 16:32","title":"Most lehet traffipaxhelyszíneket ajánlani a rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz a tölcsérekbe, de tiramisuval ünneplik a kézműves fagylaltok napját. \r

\r

","shortLead":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz...","id":"20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b69a681-417e-43c2-ba19-b71cfc9a401d","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","timestamp":"2019. március. 21. 19:29","title":"Tiramisu, ibolya, pillecukor – ezt nyalják a bécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között \"fogható\" a Stadián.","shortLead":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között...","id":"20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fae65f5-b572-4db5-92f2-85c6b04a25dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","timestamp":"2019. március. 21. 18:33","title":"Az új Doom lesz az első játék a Google csodarendszerén, amivel hadat üzentek a konzoloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc43e427-ccab-4442-9dab-165808d24f61","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"Új könyve jelent meg Ferdinandy Györgynek a karibi országban, ahol hosszabb ideig élt, és irodalmi munkássága mellett az egyetemen tanított San Juanban.","shortLead":"Új könyve jelent meg Ferdinandy Györgynek a karibi országban, ahol hosszabb ideig élt, és irodalmi munkássága mellett...","id":"20190320_Ferdinandy_Gyorgy_konyvbemutatoval_tert_vissza_Puerto_Ricoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc43e427-ccab-4442-9dab-165808d24f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f32983-7be8-423f-9c21-39d44f22bdc6","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Ferdinandy_Gyorgy_konyvbemutatoval_tert_vissza_Puerto_Ricoba","timestamp":"2019. március. 20. 15:10","title":"Ferdinandy György új könyvvel tért vissza Puerto Ricóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43af5600-1601-4d95-9637-73460d838247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cartu eddig inkább a Ferrari-gyűjteményével jeleskedett, de most egy másik híres márka, a brit McLaren egyik modelljével parádézott kicsit a Belvárosban.","shortLead":"Cartu eddig inkább a Ferrari-gyűjteményével jeleskedett, de most egy másik híres márka, a brit McLaren egyik...","id":"20190320_mclaren_720_s_spider_josh_cartu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43af5600-1601-4d95-9637-73460d838247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb45bb5-b47c-48d5-80b7-2887eb216dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_mclaren_720_s_spider_josh_cartu","timestamp":"2019. március. 20. 18:24","title":"Most épp egy alig pár napos McLarenben tűnt fel Josh Cartu budapesti milliárdos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tíz százalékkal csökkent a fővárosi regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban az előző évhez képest - derült ki a BRFK beszámolójából. A drogos bűncselekmények száma viszont nagyon megugrott.","shortLead":"Tíz százalékkal csökkent a fővárosi regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban az előző évhez képest - derült ki a BRFK...","id":"20190321_Egy_ev_alatt_tizedevel_csokkent_a_buncselekmenyek_szama_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb4a340-5127-4705-879c-402a723722b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Egy_ev_alatt_tizedevel_csokkent_a_buncselekmenyek_szama_Budapesten","timestamp":"2019. március. 21. 21:30","title":"Nagyot csökkent a budapesti bűncselekmények száma - kivéve a drogosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb326d9-d101-45dc-a1dc-25daaf14abcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Januárban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 1,2 százalékkal csökkent, a kereskedelmi szálláshelyek árbevétele viszont 9,4 százalékkal emelkedett.","shortLead":"Januárban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 1,2 százalékkal csökkent, a kereskedelmi szálláshelyek...","id":"20190320_Bevalt_a_szobaaremeles_kevesebb_idot_toltottek_itt_a_kulfoldiek_megis_nott_a_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb326d9-d101-45dc-a1dc-25daaf14abcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900feac8-9b96-4f20-888e-bd449d8cbf20","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Bevalt_a_szobaaremeles_kevesebb_idot_toltottek_itt_a_kulfoldiek_megis_nott_a_bevetel","timestamp":"2019. március. 20. 12:55","title":"Bevált a szobaár-emelés: kevesebb időt töltöttek itt a külföldiek, mégis nőtt a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]