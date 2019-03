Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági pletykák szerint a Nintendo is elgondolkodott rajta, hogy játékokra szabott mobilt adjon ki.","shortLead":"Iparági pletykák szerint a Nintendo is elgondolkodott rajta, hogy játékokra szabott mobilt adjon ki.","id":"20190320_nintendo_gamer_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647af7b9-37a0-4dcc-a1fa-32fa234bb555","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_nintendo_gamer_telefon","timestamp":"2019. március. 20. 14:33","title":"Váratlan szereplővel bővülhet a telefonos piac: beszáll a Nintendo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hányadik helyet kapja Jávor Benedek? Ez a kérdés.","shortLead":"Hányadik helyet kapja Jávor Benedek? Ez a kérdés.","id":"20190321_Akadozik_az_egyezseg_ketseges_a_kozos_MSZPP_EPlista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a919c97-7f08-45af-8a1d-0eca9a8fdf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Akadozik_az_egyezseg_ketseges_a_kozos_MSZPP_EPlista","timestamp":"2019. március. 21. 08:46","title":"Akadozik az egyezség, kétséges a közös MSZP–P EP-lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8985dc46-cfe4-4314-ae7f-6db5ea018a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő Deutsch Tamás az MSZP-s Ujhelyi Istvánnal ült le vitázni, szóba került a Fidesz néppárti felfüggesztése is. ","shortLead":"Az EP-képviselő Deutsch Tamás az MSZP-s Ujhelyi Istvánnal ült le vitázni, szóba került a Fidesz néppárti felfüggesztése...","id":"20190322_Video_Deutsch_igy_magyarazta_a_Fidesz_felfuggeszteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8985dc46-cfe4-4314-ae7f-6db5ea018a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdb0ec2-0fa5-48c8-a024-77b84e08b5a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Video_Deutsch_igy_magyarazta_a_Fidesz_felfuggeszteset","timestamp":"2019. március. 22. 05:59","title":"Videó: Deutsch így magyarázta a Fidesz felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3151d469-d5ce-4c60-8361-a7309c8244c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A földmunkák során került elő pár gránát. ","shortLead":"A földmunkák során került elő pár gránát. ","id":"20190320_Lezartak_a_Varosliget_egy_reszet_granatokat_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3151d469-d5ce-4c60-8361-a7309c8244c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de476001-068a-4033-ad55-ce8dd215abb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Lezartak_a_Varosliget_egy_reszet_granatokat_talaltak","timestamp":"2019. március. 20. 10:56","title":"Lezárták a Városliget egy részét, gránátokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","shortLead":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","id":"20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbb2fd0-3784-4105-8cbe-d9cc77c259b3","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","timestamp":"2019. március. 22. 09:18","title":"Két sztrókja is volt a Trónok harca sztárjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adatvédelmi aggályokat vet fel a szeptember 1. után készülő e-személyi igazolványok adattároló chipje, amin szerepelnek majd személyi azonosító jelek is – erről is olvashatnak a csütörtökön megjelenő HVG-ben.","shortLead":"Adatvédelmi aggályokat vet fel a szeptember 1. után készülő e-személyi igazolványok adattároló chipje, amin szerepelnek...","id":"20190320_A_rendszervaltas_egyik_vivmanyat_tiporhatjak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa10a55-0a7c-4c3c-8e8e-30700bfd4558","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_A_rendszervaltas_egyik_vivmanyat_tiporhatjak_el","timestamp":"2019. március. 20. 13:06","title":"A rendszerváltás egyik vívmányát söpörheti le a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legmodernebb fegyvereket használta a megrendelt gyilkosságok végrehajtásához D. Csaba – írja a Bors egy szerb lap információira hivatkozva.","shortLead":"A legmodernebb fegyvereket használta a megrendelt gyilkosságok végrehajtásához D. Csaba – írja a Bors egy szerb lap...","id":"20190321_3d_nyomtatas_fegyver_d_csaba_bergyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757a4992-9399-4410-bdb2-0927e62ff6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_3d_nyomtatas_fegyver_d_csaba_bergyilkos","timestamp":"2019. március. 21. 06:53","title":"3D-nyomtatott fegyverei lehettek a szerbiai magyar bérgyilkosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint jó vége nem lehet a mostani folyamatoknak.","shortLead":"Az író szerint jó vége nem lehet a mostani folyamatoknak.","id":"20190321_Moldova_Gyorgy_Ami_most_megy_csak_kitoressel_vegzodhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8d80e9-c3c7-421b-984d-9394b08a598f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Moldova_Gyorgy_Ami_most_megy_csak_kitoressel_vegzodhet","timestamp":"2019. március. 21. 08:22","title":"Moldova György: Ami most megy, csak kitöréssel végződhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]