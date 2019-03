Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiszámolták, hogy hány évnyi albérletárból jönne ki egy alig 40 négyzetméteres garzon hitelének önrésze. ","shortLead":"Kiszámolták, hogy hány évnyi albérletárból jönne ki egy alig 40 négyzetméteres garzon hitelének önrésze. ","id":"20190322_45_evig_kell_sporolni_egy_garzon_lakashitelenek_onreszehez_is_a_fiataloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d559fcc-1c49-4221-b2a3-472f8d0288a7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_45_evig_kell_sporolni_egy_garzon_lakashitelenek_onreszehez_is_a_fiataloknak","timestamp":"2019. március. 22. 09:08","title":"4-5 évig kell spórolni egy garzon lakáshitelének önrészéhez is a fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8b44bd-f1a2-42d2-976a-716357700a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vas- és késő császárkori települések elemeire bukkantak régészek a debreceni BMW-beruházás helyszínén. ","shortLead":"Vas- és késő császárkori települések elemeire bukkantak régészek a debreceni BMW-beruházás helyszínén. ","id":"20190321_bmw_gyar_debrecen_csaszarkori_vaskori_telepulesek_lelet_regeszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c8b44bd-f1a2-42d2-976a-716357700a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee74361f-7e03-4c86-8836-2923343abd73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_bmw_gyar_debrecen_csaszarkori_vaskori_telepulesek_lelet_regeszek","timestamp":"2019. március. 21. 14:03","title":"Római és kelta települések maradványai kerültek elő a debreceni BMW-gyár helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ad21c7-cfb2-4b8c-bfd1-5ef60aa729bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Letartóztattak Dél-Koreában négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy mintegy 1600 szállóvendéget vettek filmre titokban különböző szállodákban – közölte a helyi rendőrség.","shortLead":"Letartóztattak Dél-Koreában négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy mintegy 1600 szállóvendéget vettek filmre...","id":"20190321_rejtett_kamera_del_korea_vendeg_szoba_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9ad21c7-cfb2-4b8c-bfd1-5ef60aa729bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74afe60a-aa93-4421-8204-b3218b8a9d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_rejtett_kamera_del_korea_vendeg_szoba_kozvetites","timestamp":"2019. március. 21. 13:01","title":"Rejtett kamerákkal filmezték harminc dél-koreai hotel vendégeinek magánéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b1873a-4c6e-4963-a996-b92b28f55985","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sea Sheperd nevű nonprofit szervezet nagyon erős képet tett közzé, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a műanyagszennyezés súlyosságára.","shortLead":"A Sea Sheperd nevű nonprofit szervezet nagyon erős képet tett közzé, hogy ezzel hívja fel a figyelmet...","id":"20190322_sea_sheperd_allatvedelem_tengeri_elovilag_muanyag_szennyezes_kampany_sokkolo_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5b1873a-4c6e-4963-a996-b92b28f55985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc207fbb-ce65-4399-856f-065f28348c45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_sea_sheperd_allatvedelem_tengeri_elovilag_muanyag_szennyezes_kampany_sokkolo_fotok","timestamp":"2019. március. 22. 13:33","title":"Sokkoló képeket készítettek az állatvédők, hogy megmutassák, milyen nagy a baj a tengerekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","shortLead":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","id":"20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc733e-11c6-4567-a3f6-4c896bb9440b","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","timestamp":"2019. március. 22. 17:50","title":"TV2 vs. Staudt Gábor: karaktergyilkosságnak indult, helyreigazítás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3e934e-490d-4856-83ae-096f7af29261","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szlovákia elleni összecsapással kezdődik a jövő évi Európa-bajnokságra vezető selejtezősorozat a magyar labdarúgó-válogatott számára. Nagyon kellene a jó kezdés a magyaroknak, de eddig még sosem tudták legyőzni mostani ellenfelüket.","shortLead":"A Szlovákia elleni összecsapással kezdődik a jövő évi Európa-bajnokságra vezető selejtezősorozat a magyar...","id":"20190321_szlovakia_magyarorszag_eb_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3e934e-490d-4856-83ae-096f7af29261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72e3776-9c5a-44eb-b47e-56c9d5b9de97","keywords":null,"link":"/sport/20190321_szlovakia_magyarorszag_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 21. 20:40","title":"Szlovákia–Magyarország - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrök közül vélhetően kevesen gondolnák, hogy egy elképesztően szennyezett kezelőszervvel terelgetik autójukat nap mint nap. És a benzinkutakon még ennél is sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"A sofőrök közül vélhetően kevesen gondolnák, hogy egy elképesztően szennyezett kezelőszervvel terelgetik autójukat nap...","id":"20190321_egy_auto_kormanya_4szer_piszkosabb_mint_egy_nyilvanos_wc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596b9f2b-9288-4447-ae20-63d09f3eb876","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_egy_auto_kormanya_4szer_piszkosabb_mint_egy_nyilvanos_wc","timestamp":"2019. március. 21. 06:41","title":"Egy autó kormánya 4-szer piszkosabb, mint egy nyilvános WC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c207c8-5322-41e9-a1ff-9dcee86cdfca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Legalább 20 ember haláláért lehet felelős a szír férfi, akit a nyírbátori menekültügyi központban fogtak el.","shortLead":"Legalább 20 ember haláláért lehet felelős a szír férfi, akit a nyírbátori menekültügyi központban fogtak el.","id":"20190322_Az_Iszlam_Allam_ISIS_magas_rangu_vezetoje_volt_a_Magyarorszagon_elfogott_szir_terrorista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0c207c8-5322-41e9-a1ff-9dcee86cdfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed40984-80cb-4e80-96da-463b20b05236","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Az_Iszlam_Allam_ISIS_magas_rangu_vezetoje_volt_a_Magyarorszagon_elfogott_szir_terrorista","timestamp":"2019. március. 22. 15:15","title":"Az Iszlám Állam magas rangú vezetője volt a Magyarországon elfogott szír terrorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]