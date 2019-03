Alaposan megtáncoltatja a hirtelen jött Fidesz-ellenes többség a szombathelyi polgármestert. Puskás Tivadar fideszes politikust ugyan nem tudják megbuktatni, ahogy a képviselő-testület feloszlatására sem tesznek kísérletet, de azért ott törnek borsot az orra alá, ahol tudnak. A totálisan átírt városi költségvetéssel – amelyről a tervek szerint jövő héten szavaz a testület –

a polgármesteri kabinetben megszüntetnek három politikai munkatárs státuszt,

illetve az önkormányzati választás előtt egymást löködhetik majd a szalagvágásnál, ugyanis az ellenzéki módosítókkal duplájára emelik az útépítésre szánt pénzt, de fedett buszmegállóra, óvodákra játszóterekre is különítettek el milliókat. A jobbikos képviselő is átnyomta az országos slágertémát, a bérlakásépítést, de a szintén országos mumusnak számító civil szervezetek is pluszpénzt kapnak.

Az előző ülésen leváltották a helyi média vezetőjét és a városi cégek felügyelőbizottságait is átvariálták. A polgármester a folyamatot csak lassítani tudja, megállítani nem.

Nemény András © Kaufmann Balázs

Az már tényleg csak a szórakoztatóipar része, hogy felállt az illegális migráció hatásait vizsgáló bizottság, amire Nemény András szocialista politikus elmondása szerint a Fidesz hirtelen nem is tudott mit mondani, Lendvai Ferenc frakcióvezető azzal jött,

amíg Magyarországon Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt és Puskás Tivadarnak a polgármestert, addig nem kell tartani a bevándorlástól.

Rátolni a baloldalra

Szombathelyen nem példa nélküli, hogy a polgármester ellenzékben kormányoz – erről Ipkovich György volt szocialista polgármester is tudna mesélni –, a pletykák szerint azonban a Fideszt egészen magas körökben aggasztja az, ami most a városban történik. A Fidesz eddig a Pro Savaria nevű, konzervatív jobboldaliakból álló civil szervezet jelöltjével, Molnár Miklóssal tudta biztosítani a többséget (így voltak 11-en a 10 ellenzékivel szemben), ám a viszony nem volt harmonikus.

Molnár Miklós © Kaufmann Balázs

2010-ben a Fidesz a civil szervezettel együtt indulva kétharmadot szerzett, 2014-ben – állítólag Hende Csaba választókerületi elnök utasítására – viszont már külön mérettették meg magukat. Ebben egyesek szerint szerepet játszott az is, hogy már akkor meg akart szabadulni Molnártól, aki az előző ciklusban is alpolgármester volt.

A siker elmaradt, Molnárral kényszerházasságot kötött a kormányzó párt – a pletykák szerint Hendénél magasabb helyről érkezett a puhatolózó telefonhívás Molnárnak, hogy hajlandó lenne-e a további együttműködésre –, az együttműködés feltételeit szigorú megállapodásban rögzítették. Ebben szerepel, hogy Molnár a ciklus végéig "a vele egyeztetett ügyekben" szavazatával Puskást támogatja, illetve minden, a közgyűlés elő kerülő előterjesztést szignálnia kell. Molnár a hvg.hu-nak azt mondta, az érdemi viták a színfalak mögött zajlottak, a közgyűlésen azért ment át minden, mert már leegyeztették. A politikailag kényes ügyekben nem nagyon vett részt, a bevándorlást elítélő nyilatkozatot is kicsit átírta.

A helyi pletykák szerint a Fidesz arra játszott, hogy az előzetesbe került Czeglédy Csaba megüresedett helyét elviszik a 18-as őszi időközi választáson, így ki tudják tenni Molnár szűrét. Állítólag volt olyan fideszes képviselő, aki már az alpolgármesterségről álmodozott. A választást elbukták, azon egy közös ellenzéki jelölt nyert, így az erőviszonyok nem változtak.

Erre jött a januári ülés, ahol – a Fidesz oldaláról nézve Molnár árulásával, a másik oldalról nézve a polgármester bénázásával – az ellenzéki napirendre tudta venni a túlóratörvényt elítélő nyilatkozatot, egyben kötelezték Puskást, hogy kérje fel Hende Csabát a törvénymódosítás kezdeményezésére. A Fidesz belendült, telefonos kampány indult Molnár ellen, akit azzal vádoltak, elárulta a jobboldalt, megvonták jogköreit és fizetését is, még a titkárnőjét is elvették. Molnár szerint a lépés jogellenes volt, a peren még gondolkodik.

Bár Molnár a hvg.hu-nak azt mondta, nem ütötte szíven sem ez az árulózás, sem az, hogy ősszel le akarták váltani, az őt ismerők szerint az árulózáson nagyon megsértődött, és a korábbi, a polgármesterrel kötött megállapodás szerinti elvek mentén az ellenzékkel is egyeztet a város működőképességének érdekében.

Beszéltünk szombathelyiekkel is – sokan nem akartak kameránk elé állni –: az embereket megosztja az ellenzéki akció. Egy, a bevándorlóktól rettegő nő szerint az ellenzék országosan is bohócot csinált magából, itt sem jutnak sokra, más viszont a sikerükben bízik.

A Fidesznek fő a feje?

Molnár korábban bejelentette azt is: az idei választáson is elindulnak, "jobboldali keresztényként, akik nem Hende-pártiak". A nagy ellenzéki összefogásba nem száll be, de sokkal beszélve úgy tűnik, a Pro Savaria a Fidesztől vehet el szavazatokat, de az kérdés, hogy mennyit. A szervezet az előző választáson nem ért el átütő eredményt, most viszont Molnárra állítólag többen hősként tekintenek, van, aki a szombathelyi Márki-Zay Pétert is belelátja. Úgy tudni, Molnárnak nincs polgármesteri ambíciója – az alpolgármesterséget adott esetben tovább vinné –, lehet, hogy a civil szervezet nem is állít polgármester-jelöltet.

Puskás Tivadar és Hende Csaba a Savaria Történelmi Karnevál jelmezes felvonulásán Szombathelyen 2018. augusztus 24-én © MTI / Varga György

A szombathelyi botrányt egészen magas szinten kezelik: az Index korábban azt írta, Puskás Tivadar polgármester raporton járt Kövér László választmányi elnöknél. Beszéltünk olyan ellenzéki országgyűlési politikussal, aki látta a Házban Puskást, érdeklődésére pedig azt mondták, a polgármestert Hendével együtt kérette Kövér. Több más mellett erre is rákérdeztünk Hende Csabánál, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ, Puskás Tivadar polgármestertől sem.

Vannak, akik úgy vélik, Hende Csaba elnökségébe kerülhet a szombathelyi botrány, ám ennek komoly esélye nincs.

A Jobbiké lehet a második hely

A közgyűlésben szépen alakul az ellenzéki egység baloldali pártok és a Jobbik között, úgy tudjuk, a párt "belátható időn belül" beállhat a nagy ellenzéki összefogásba is, amelyet az Együtt Szombathelyért Egyesület fog össze, a közös polgármesterjelölt Nemény András szocialista politikus, aki már az országgyűlési választások után elkezdte a tárgyalást az együttműködésről.

Bár a helyi jobbikos, Balassa Péter visszafogott, kérdésünkre, hogy mekkora esély van a szövetségre, annyit mondott, "a tárgyalások elkezdődtek", Bana Tibor országgyűlési képviselő, volt megyei elnök ennél bőbeszédűbb volt. "Kezd összeállni a kép, a helyzet egyre tisztább, ez rossz hír a Fidesznek", mondta.

A háttérbeszélgetések alapján nagyon előrehaladottak a tárgyalások: LMP-s forrásunk elárulta, ha beszáll a Jobbik – ami szerinte biztos –, a lista második helyét átadják nekik. Ezt lényegében megerősítette Bana is, aki azt mondta, "a második hely reális lehet", de minden szereplővel korrekt módon meg kell állapodni.

Czeglédy bekavarhat

Egy valaki zavarhat be az ellenzéki idillbe: Czeglédy Csaba, aki ellen költségvetési csalás gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. Indulni akar a választáson, az LMP, a Momentum és a Jobbik viszont hallani sem akar arról, hogy ő is közös jelölt legyen. Bana Tibor ki is jelentette, ha Czeglédy jön, ők mennek. A DK – állítólag magas szinten – protezsálja őt, miatta billeg még mindig a szombathelyi megállapodás annak ellenére, hogy a helyi pártszervezet már belement volna.

Czeglédy Csaba © Máté Péter

Czeglédy azt mondja, hivatalos választ még nem kapott saját pártjától, az MSZP-től. Mi olyanokkal beszéltünk, akik abban bíznak, végül meggondolja magát. Volt, aki úgy érzékeli, Czeglédy nem vesz tudomást az elmúlt másfél évről, mindent ott folytatna, ahol abbahagyott. Többen alapból nem értik a szándékait, volt, aki időzített bombának tartja: a folyamatban lévő büntetőügye miatt bármikor elvihetik, ezzel fölborítva akár az új képviselő-testület összetételét is.

Arra még várhatnak, hogy Czeglédy meggondolja magát: a hvg.hu-nak azt mondta, az áprilisi közvélemény-kutatási eredménytől teszi függővé indulását. Azt mondja, "legalább két, parlamenti képviselettel rendelkező párt is támogatja őt", de nem mondta el, hogy a DK-n kívül melyik ez. Megmérik, az ő indulása, valamint a Jobbik bevétele árt, vagy sem. Ő azzal nem ért egyet, hogy a Jobbikot beveszik az összefogásba, "nem nekünk kellene az összeomló pártot megmenteni", azt viszont szerinte tőle nem várhatja senki, hogy

egy 6-8 évig elhúzódó büntetőügy miatt karanténba helyezze magát, szerinte nincs észérv az indulása ellen.

Azt mondja, nem akar ártani a baloldali közösségnek, arra viszont még nincs válasza, hogy mit lép, ha egy számára kedvező kutatás ellenére sem akarják majd bevenni az összefogásba. Abban bízik, "az összefogást hirdetők nem lesznek kirekesztőek."