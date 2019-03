Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c4f6bf0-29b7-4c2a-aed2-64a6fe138328","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben sokan állásuk elvesztésétől tartva azon gondolkodnak, hogyan tudnánk versenyre kelni a munkahelyekre trójai falóként beszivárgó robotokkal és intelligens algoritmusokkal, egy szerda esti rendezvényen megszólaló szakértők szerint ennek valószínűleg semmi értelme nincs. Kár versenyezni, mert már középtávon is biztosan alulmaradunk. A Magyar Telekom innovációs rendezvénysorozatán ezúttal a munkaerőpiac átalakulásáról volt szó, és nyugodjon meg, a kerekasztal-beszélgetésnek a fentinél valamivel pozitívabb tanulságai is voltak.","shortLead":"Miközben sokan állásuk elvesztésétől tartva azon gondolkodnak, hogyan tudnánk versenyre kelni a munkahelyekre trójai...","id":"20190322_telekom_most_forum_munkaeropiac_atalakulasa_digitalizacio_robotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4f6bf0-29b7-4c2a-aed2-64a6fe138328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604ff0aa-1c46-4491-8fbe-26467c6e84fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_telekom_most_forum_munkaeropiac_atalakulasa_digitalizacio_robotok","timestamp":"2019. március. 22. 08:33","title":"Ha el tudja mondani egy mondatban, hogy mi most a munkája, akkor van egy riasztó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf42a7e-0e4f-4496-a72d-7bd1ebc5619c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először májcisztának hitték a születendő kislány hasában lévő foltot a kolumbiai orvosok, nem sokkal később azonban kiderült: valójában parazita ikertestvére növekszik benne.","shortLead":"Először májcisztának hitték a születendő kislány hasában lévő foltot a kolumbiai orvosok, nem sokkal később azonban...","id":"20190322_majciszta_ciszta_parazita_iktertestver_ikerterhesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdf42a7e-0e4f-4496-a72d-7bd1ebc5619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81f742e-0b84-4452-8ecb-097e2bfa914d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_majciszta_ciszta_parazita_iktertestver_ikerterhesseg","timestamp":"2019. március. 22. 18:03","title":"Cisztának hitték, valójában a parazita ikertestvére növekedett benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntes takarító szerint hetekig állt a szemét a pályaudvar lépcsőjén, de senki sem söpörte fel.\r

","shortLead":"Az önkéntes takarító szerint hetekig állt a szemét a pályaudvar lépcsőjén, de senki sem söpörte fel.\r

","id":"20190322_Utas_takaritott_a_palyaudvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bba8bf4-7a2c-408b-8885-c0c356b17c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Utas_takaritott_a_palyaudvaron","timestamp":"2019. március. 22. 20:25","title":"Egy utas takarított fel a Kökin, mert már nem bírta elviselni a látványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609e10b6-e9b4-4792-95a4-34fb5921a9f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az biztos, hogy nem radioaktív anyag végzett a 33 éves Imane Fadillal.","shortLead":"Az biztos, hogy nem radioaktív anyag végzett a 33 éves Imane Fadillal.","id":"20190322_Tovabbra_sem_tudni_mivel_mergeztek_meg_a_Berlusconi_ellen_tanuskodo_modellt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=609e10b6-e9b4-4792-95a4-34fb5921a9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904f0608-7394-4c1c-b070-0385de1fe34c","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Tovabbra_sem_tudni_mivel_mergeztek_meg_a_Berlusconi_ellen_tanuskodo_modellt","timestamp":"2019. március. 22. 21:14","title":"Továbbra sem tudni, mivel mérgezték meg a Berlusconi ellen tanúskodó modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","shortLead":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","id":"20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868a4520-ca72-4b58-b10d-5c8733fb47a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","timestamp":"2019. március. 23. 16:49","title":"Németh Szilárd elárulta a magyar gasztronómiát, és vétett egy helyesírási hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"4,5 milliárd forint, 2018-ban zárolt beruházási pénz feloldását kéri a BKV a budapesti önkormányzattól, mert elfogadott üzleti terv híján nincs elég forrása. A pénzből 40 új buszt vennének, és villamosfelújításra költenének.","shortLead":"4,5 milliárd forint, 2018-ban zárolt beruházási pénz feloldását kéri a BKV a budapesti önkormányzattól, mert elfogadott...","id":"20190322_Van_baj_a_BKV_zarolt_penzt_ker_par_uj_buszra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9837d766-4bed-471d-a557-aaeaf9a99a57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Van_baj_a_BKV_zarolt_penzt_ker_par_uj_buszra","timestamp":"2019. március. 22. 12:46","title":"Van baj, a BKV zárolt pénzt kér pár új buszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f677bde3-73da-4a0f-a0e6-f5984336329e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi szélsőjobb vezérei pedig odadörgölőznek hozzá a karikatúrán.","shortLead":"A helyi szélsőjobb vezérei pedig odadörgölőznek hozzá a karikatúrán.","id":"20190322_Naci_karlenditessel_abrazoljak_Orbant_egy_szloven_cimlapon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f677bde3-73da-4a0f-a0e6-f5984336329e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d8203f-b4b2-4c55-9c9f-07d2ef4de4ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Naci_karlenditessel_abrazoljak_Orbant_egy_szloven_cimlapon","timestamp":"2019. március. 22. 13:55","title":"Náci karlendítéssel ábrázolják Orbánt egy szlovén címlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti fociakadémiához 3 milliárd forint tao-támogatás érkezett állami cégektől, még ugyanennyi az Orbán-család környékéről.","shortLead":"A felcsúti fociakadémiához 3 milliárd forint tao-támogatás érkezett állami cégektől, még ugyanennyi az Orbán-család...","id":"20190321_3_milliard_taopenz_zudult_Felcsutra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af30a35-faa3-4f45-a37c-e1a351b5f29a","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_3_milliard_taopenz_zudult_Felcsutra","timestamp":"2019. március. 21. 18:25","title":"3+3 milliárd tao-pénz zúdult Felcsútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]