[{"available":true,"c_guid":"99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lépéssel közelebb került a CEU ahhoz, hogy valóban Budapesten maradhasson. A szavakon túl már papírjuk is van arról, hogy folytathatják a kutatást és az oktatást a magyar fővárosban, de ehhez még a miniszterelnök ígérete és levele nem elég – így foglalható össze a CEU rektorának mondandója, amit az egyetemi közösségnek adott elő.","shortLead":"Egy lépéssel közelebb került a CEU ahhoz, hogy valóban Budapesten maradhasson. A szavakon túl már papírjuk is van...","id":"20190321_Mindenre_felkeszul_a_CEU__az_egyetemi_kozosseg_elott_beszelt_a_rektor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fbf34d-e848-49c5-8e85-876f28399c90","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Mindenre_felkeszul_a_CEU__az_egyetemi_kozosseg_elott_beszelt_a_rektor","timestamp":"2019. március. 21. 14:26","title":"Mindenre felkészül a CEU – az egyetemi közösség előtt beszélt a rektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e77e04a-51ed-4ddb-9e15-7e2a4b44b6e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okosórákat, fitneszeszközöket ma még szinte naponta kell tölteni. Az Európai Unió által finanszírozott egyik projekt viszont óriási előrelépést ígér ezen a területen.","shortLead":"Az okosórákat, fitneszeszközöket ma még szinte naponta kell tölteni. Az Európai Unió által finanszírozott egyik projekt...","id":"20190322_europai_unio_horizon_2020_smart2g_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e77e04a-51ed-4ddb-9e15-7e2a4b44b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7921a179-7451-4ba5-9c86-6362dfeadf01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_europai_unio_horizon_2020_smart2g_projekt","timestamp":"2019. március. 22. 18:33","title":"Ez tényleg jól hangzik: a jövőben talán már soha nem kell feltölteni az okosórákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon kedvezők a feltételek.","shortLead":"Nagyon kedvezők a feltételek.","id":"20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3edf79-2adf-441c-b03d-222e44ce103a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","timestamp":"2019. március. 22. 12:34","title":"Megtudtuk, hogyan lehet visszavenni a lakást az eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az orvosok szerint ezen a héten még biztosan bent kell maradnia.\r

