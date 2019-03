Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb8dc8e5-9d06-499e-a5d7-164ba6129289","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő szerint szemetet zúdítanak Magyarországra a nyugati élelmiszergyártók, ezért lassan, de biztosan mindent megtesznek, hogy ez megszűnjön.","shortLead":"A képviselő szerint szemetet zúdítanak Magyarországra a nyugati élelmiszergyártók, ezért lassan, de biztosan mindent...","id":"20190323_Lazar_Janos_Nincs_megint_nekiment_multiknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb8dc8e5-9d06-499e-a5d7-164ba6129289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fc3732-83fd-458e-90fa-da979b718bb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Lazar_Janos_Nincs_megint_nekiment_multiknak","timestamp":"2019. március. 23. 19:16","title":"Lázár János megint nekiment multiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892b628f-f504-4f93-a73f-d4b92006abd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Earth felvételeit készítő műholdak egyike örökítette meg a Wizz Air éppen hazatérőben lévő Airbus A321-esét.","shortLead":"A Google Earth felvételeit készítő műholdak egyike örökítette meg a Wizz Air éppen hazatérőben lévő Airbus A321-esét.","id":"20190324_wizz_air_airbus_a321_neo_ha_ltd_100_repulogep_muholdkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=892b628f-f504-4f93-a73f-d4b92006abd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3854b663-9f0f-4744-868b-8630d27d25bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_wizz_air_airbus_a321_neo_ha_ltd_100_repulogep_muholdkep","timestamp":"2019. március. 24. 11:03","title":"Látta már a Wizz Air 100. repülőgépét? És az űrből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban volt olyan nap Malibunál, amikor az intenzív viharban 5 perc alatt mintegy 1500 villámcsapást regisztráltak.","shortLead":"Márciusban volt olyan nap Malibunál, amikor az intenzív viharban 5 perc alatt mintegy 1500 villámcsapást regisztráltak.","id":"20190324_vihar_villamcsapas_video_kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559dbf20-125d-41f4-8c4e-6ebe53b41d34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_vihar_villamcsapas_video_kalifornia","timestamp":"2019. március. 24. 21:33","title":"Lenyűgöző és félelmetes: 1500 villám csapott le 5 perc alatt Kaliforniára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lezárult a vizsgálat a 2016-os amerikai elnökválasztás befolyásolásáról.","shortLead":"Lezárult a vizsgálat a 2016-os amerikai elnökválasztás befolyásolásáról.","id":"20190324_Befejezodott_a_vizsgalat_Trumpek_nem_jatszottak_ossze_az_oroszokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7082c89c-ff1c-48fc-9b4f-c72564ea07c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Befejezodott_a_vizsgalat_Trumpek_nem_jatszottak_ossze_az_oroszokkal","timestamp":"2019. március. 24. 21:19","title":"Befejeződött a vizsgálat: Trumpék nem játszottak össze az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","shortLead":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","id":"20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868a4520-ca72-4b58-b10d-5c8733fb47a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","timestamp":"2019. március. 23. 16:49","title":"Németh Szilárd elárulta a magyar gasztronómiát, és vétett egy helyesírási hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felvétel is van róla, hogy Jennifer győzött. ","shortLead":"Felvétel is van róla, hogy Jennifer győzött. ","id":"20190324_Jennifer_Lawrence_Adele_ivoverseny_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be2333-a5f2-451f-8c6a-ac78151314bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Jennifer_Lawrence_Adele_ivoverseny_video","timestamp":"2019. március. 24. 14:07","title":"Jennifer Lawrence és Adele betértek egy melegbárba, majd beneveztek egy ivóversenyre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60163159-faa4-4a89-94aa-e14a34ac4923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kicsi és sérülékenynek tűnő, közel húsz éves kis kabrió nagyon jól vizsgázott. ","shortLead":"A kicsi és sérülékenynek tűnő, közel húsz éves kis kabrió nagyon jól vizsgázott. ","id":"20190323_toyota_mr2_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60163159-faa4-4a89-94aa-e14a34ac4923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd48c1b-c2f3-464a-b812-ca9e0eba5c9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_toyota_mr2_baleset","timestamp":"2019. március. 23. 17:45","title":"Hihetetlen balesetet úszott meg egy autós, levelet írt a gyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b843bc6-4bbd-4c49-93d1-89d537706ac2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott olyan játékot nyújtott a Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőn, amilyen legutóbb talán a 2016-os kontinenstornán láthattunk tőle: fegyelmezett, koncentrált védekezés, hatékony támadójáték. És ennek meg is lett az eredménye: 2-1-es siker a jóval nagyobb nevekből álló rivális ellen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott olyan játékot nyújtott a Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőn, amilyen legutóbb...","id":"20190324_horvat_magyar_valogatott_eb_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b843bc6-4bbd-4c49-93d1-89d537706ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8e5689-b1b1-4df9-acbf-5c21f8836517","keywords":null,"link":"/sport/20190324_horvat_magyar_valogatott_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 24. 20:17","title":"Ilyen játékot 2016 nyarán láttunk utoljára Dzsudzsákéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]