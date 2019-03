Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új szakértői bizottsága, amely a biotechnológiai beavatkozással kapcsolatos tudományos, etikai, társadalmi és jogi kérdéseket vizsgálta Genfben tartott első ülésén.","shortLead":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte...","id":"20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192507a6-1ce3-40a8-9290-d22c34f9bcf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","timestamp":"2019. március. 24. 18:03","title":"Felszólalt a WHO: felelőtlenség lenne emberi reprodukciós célokra használni a génszerkesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos szerint a vádhatóság hibát vétett.","shortLead":"Galambos Lajos szerint a vádhatóság hibát vétett.","id":"20190325_Ujraindult_Lajcsi_bunteto_pere_aki_az_eljarasi_hibak_miatt_reklamalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20763f90-fb37-45bb-895e-d4bae19aa254","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Ujraindult_Lajcsi_bunteto_pere_aki_az_eljarasi_hibak_miatt_reklamalt","timestamp":"2019. március. 25. 13:59","title":"Újraindult Lajcsi büntetőpere, aki az eljárási hibák miatt reklamált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1cbeb5-f31a-40f3-8e30-027fe8fb62bb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Éhesen ne fegyelmezzünk, és a kötőszavak különösen fontosak – hangsúlyozza egy amerikai nevelési tanácsadó, aki új könyvében tömören szedi csokorba a szülők számára legfontosabb nevelési elveket és gyakorlatokat. ","shortLead":"Éhesen ne fegyelmezzünk, és a kötőszavak különösen fontosak – hangsúlyozza egy amerikai nevelési tanácsadó, aki új...","id":"20190324_Gond_van_a_gyerekkel_Kepzelje_magat_szallodai_recepciosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd1cbeb5-f31a-40f3-8e30-027fe8fb62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bb70e9-2c74-4b5e-81ac-5fd4dd612586","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190324_Gond_van_a_gyerekkel_Kepzelje_magat_szallodai_recepciosnak","timestamp":"2019. március. 24. 20:15","title":"Gond van a gyerekkel? Képzelje magát szállodai recepciósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem omlik össze a világ, ám még mindig maradtak bizonytalanságok. A legnagyobb persze az, megállapodás nélkül távoznak-e a britek az EU-ból.","shortLead":"Nem omlik össze a világ, ám még mindig maradtak bizonytalanságok. A legnagyobb persze az, megállapodás nélkül...","id":"20190325_Egy_jo_hir_a_Brexitrol_felkeszult_az_EU_a_no_deal_esetere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2634aa-922f-4168-b0ca-a21e00e8b7aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Egy_jo_hir_a_Brexitrol_felkeszult_az_EU_a_no_deal_esetere","timestamp":"2019. március. 25. 12:12","title":"Egy jó hír a Brexitről: felkészült az EU a no deal esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6594af5-237f-44c3-9f7f-8c6d25695679","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttörést értek el rákkezelésen áteső fiúk termékenységének megóvásán dolgozó kutatók, akik szerint erre egy kísérleti technológia segítségével született egészséges majom a bizonyíték. ","shortLead":"Áttörést értek el rákkezelésen áteső fiúk termékenységének megóvásán dolgozó kutatók, akik szerint erre egy kísérleti...","id":"20190324_rakkezelesen_ateso_fiuk_termekenysege_grady_majom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6594af5-237f-44c3-9f7f-8c6d25695679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516b2ff1-e53f-4707-a5b9-1398970abae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_rakkezelesen_ateso_fiuk_termekenysege_grady_majom","timestamp":"2019. március. 24. 10:03","title":"Ismerje meg Gradyt, a kis majmot, aki új reményt hozott a rákkal kezelt fiúknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerült hatástalanítani a Budafoknál a Dunából kiemelt bombákat, a környéken lakók visszatérhettek otthonaikba, a forgalom újraindult.","shortLead":"Sikerült hatástalanítani a Budafoknál a Dunából kiemelt bombákat, a környéken lakók visszatérhettek otthonaikba...","id":"20190323_Videon_a_Budafoknal_kiemelt_egytonnas_bombak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8004fe25-5627-471a-8f3b-b2713a1980d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Videon_a_Budafoknal_kiemelt_egytonnas_bombak","timestamp":"2019. március. 23. 17:48","title":"Videón a Budafoknál kiemelt egytonnás bombák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rossz börtönkörülmények miatt megítélt sérelemdíjból kártalaníthatták volna a Szögi családot.","shortLead":"A rossz börtönkörülmények miatt megítélt sérelemdíjból kártalaníthatták volna a Szögi családot.","id":"20190325_Megtarthatja_az_otmilliot_a_Szogi_Lajost_meglincselo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523201a8-4fcc-4ff4-aa7c-9fca20a65d42","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Megtarthatja_az_otmilliot_a_Szogi_Lajost_meglincselo_ferfi","timestamp":"2019. március. 25. 08:12","title":"Megtarthatja az ötmilliót a Szögi Lajost meglincselő férfi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190325_Nagy_razzia_lesz_a_palyaudvaroknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b81e62e-f857-4ad3-85f1-c733d2453362","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Nagy_razzia_lesz_a_palyaudvaroknal","timestamp":"2019. március. 25. 11:48","title":"Nagy razzia lesz a pályaudvaroknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]