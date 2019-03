Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kampányolnának, hogy jöjjenek haza a képzett építőipari dolgozók.","shortLead":"Kampányolnának, hogy jöjjenek haza a képzett építőipari dolgozók.","id":"20190326_Masfel_ev_egy_ajto_beepitesere__ekkora_a_munkaerohiany_az_epitoiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304e2672-05fb-4ef1-a2e9-ff7eca73ac67","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Masfel_ev_egy_ajto_beepitesere__ekkora_a_munkaerohiany_az_epitoiparban","timestamp":"2019. március. 26. 06:25","title":"Másfél év egy ajtó beépítésére – ekkora a munkaerőhiány az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több ezer felhasználó gépét fertőzte meg egy rejtélyes hackercsoport, amely a Kaspersky jelentése szerint kifejezetten Asus laptopokat vett célba. ","shortLead":"Világszerte több ezer felhasználó gépét fertőzte meg egy rejtélyes hackercsoport, amely a Kaspersky jelentése szerint...","id":"20190325_asus_laptop_hacker_malware_asus_live_update_utility_kaspersky_lab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6082a9-ba78-4d81-9921-3df0e7658e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_asus_laptop_hacker_malware_asus_live_update_utility_kaspersky_lab","timestamp":"2019. március. 25. 17:03","title":"Asus laptopja van? Komoly bajra derült fény, hackerek vették célba a gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da21bb3b-0c89-46d8-b72e-54630c465317","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először még kisüt a nap országszerte, aztán lassan beborul az egész ország felett az ég, néhol eső, viharos széllökések jelzik, ez még nem a nyár, hanem a tavasz.\r

\r

","shortLead":"Először még kisüt a nap országszerte, aztán lassan beborul az egész ország felett az ég, néhol eső, viharos széllökések...","id":"20190325_A_koranyarbol_visszaterunk_a_tavaszhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da21bb3b-0c89-46d8-b72e-54630c465317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820c326-9f69-4741-8041-6c10c9deee99","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_koranyarbol_visszaterunk_a_tavaszhoz","timestamp":"2019. március. 25. 05:05","title":"A koranyárból visszatérünk a tavaszhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b995e1-fbdb-46fd-be8e-dcb809a397b2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Menetrend szerint leszállította tavaszi csúcstelefonját és annak kisebb testvérét a Huawei. Nem csak az időpont, az újítások is menetrendszerűen érkeztek.","shortLead":"Menetrend szerint leszállította tavaszi csúcstelefonját és annak kisebb testvérét a Huawei. Nem csak az időpont...","id":"20190326_huawei_p30_pro_bemutato_specifikacio_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06b995e1-fbdb-46fd-be8e-dcb809a397b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffbbbc0-11bc-43f7-9f58-cd7149d448f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_huawei_p30_pro_bemutato_specifikacio_ar","timestamp":"2019. március. 26. 14:30","title":"Bemutatták a Huawei P30 Prót, ami feladja a leckét a konkurenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","shortLead":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","id":"20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4a68d1-7bbc-43d6-9b2b-f59a3c361202","keywords":null,"link":"/sport/20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 05:45","title":"A horvát szövetség is gratulált a magyaroknak a bravúrgyőzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Neptunuszon 4-6 évente jön létre egy hatalmas vihar, ami két, de akár hat évig is eltarthat","shortLead":"A Neptunuszon 4-6 évente jön létre egy hatalmas vihar, ami két, de akár hat évig is eltarthat","id":"20190326_Oriasi_vihar_volt_a_Neptunuszon_a_Hubble_le_is_fotozta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400dcbe9-83a4-4356-a108-32a4d891569f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_Oriasi_vihar_volt_a_Neptunuszon_a_Hubble_le_is_fotozta","timestamp":"2019. március. 26. 15:45","title":"Óriási vihar volt a Neptunuszon, a Hubble le is fotózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"10-20 százalékos emelkedéssel lehet számolni. ","shortLead":"10-20 százalékos emelkedéssel lehet számolni. ","id":"20190325_500_forint_lesz_husvetra_egy_doboz_tojas_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4a4463-3c6c-4f00-9788-06b5a2ca4ab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_500_forint_lesz_husvetra_egy_doboz_tojas_ara","timestamp":"2019. március. 25. 19:47","title":"500 forint lehet húsvétra egy doboz tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az árfolyam azért változott, mert elindult a jegybanki szigorítás.","shortLead":"Az árfolyam azért változott, mert elindult a jegybanki szigorítás.","id":"20190326_Gyengult_a_forint_a_jegybank_bejelentese_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66cf84a-a9a6-43f2-b3e6-169d0895758a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Gyengult_a_forint_a_jegybank_bejelentese_utan","timestamp":"2019. március. 26. 14:50","title":"Átmenetileg gyengült a forint a jegybank bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]