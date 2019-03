Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalásra a Google jött rá. ","shortLead":"A csalásra a Google jött rá. ","id":"20190324_Bunos_adathalasz_ferfi_litvan_Facebook_Google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0d27f5-7ddb-4965-90a8-628691b0cae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_Bunos_adathalasz_ferfi_litvan_Facebook_Google","timestamp":"2019. március. 24. 15:41","title":"Beismerte bűnösségét a férfi, aki több mint 100 millió dollárt csalt ki a Google-től és a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1993b9f3-a1e3-4b58-89a2-ac639a3f0699","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hogy is mondjuk: hiánypótló kutatást végzett.","shortLead":"Hogy is mondjuk: hiánypótló kutatást végzett.","id":"20190326_Pezsgotabletta_feloldodas_sved_muvesz_lemez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1993b9f3-a1e3-4b58-89a2-ac639a3f0699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8da67ec-76b7-4ee9-ac5e-acd975a4fe02","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Pezsgotabletta_feloldodas_sved_muvesz_lemez","timestamp":"2019. március. 26. 12:30","title":"Pezsgőtabletták feloldódásának hangját rögzítette lemezre egy svéd művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169324cd-b92e-4ddf-823c-fbcc660b0930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobil világban általában iOS-es platformra jelennek meg hamarabb az alkalmazások. A WhatsApp üzleti változata viszont már korábban bekerült a Google Playbe, és sokáig nem is lehetett tudni, mikor jelenik meg iOS-re. A napokban elindult valami.","shortLead":"A mobil világban általában iOS-es platformra jelennek meg hamarabb az alkalmazások. A WhatsApp üzleti változata viszont...","id":"20190325_whatsapp_business_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169324cd-b92e-4ddf-823c-fbcc660b0930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d86abd6-8212-45a5-aea7-262663f1508c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_whatsapp_business_ios","timestamp":"2019. március. 25. 16:03","title":"Ideje volt: lassan az iPhone-okra is beszivárog a WhatsApp business változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos szerint a vádhatóság hibát vétett.","shortLead":"Galambos Lajos szerint a vádhatóság hibát vétett.","id":"20190325_Ujraindult_Lajcsi_bunteto_pere_aki_az_eljarasi_hibak_miatt_reklamalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20763f90-fb37-45bb-895e-d4bae19aa254","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Ujraindult_Lajcsi_bunteto_pere_aki_az_eljarasi_hibak_miatt_reklamalt","timestamp":"2019. március. 25. 13:59","title":"Újraindult Lajcsi büntetőpere, aki az eljárási hibák miatt reklamált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bármiről szavazhatnak és bármit az EU elé terjeszthetnek. Az nem világos, hogy lesz ebből kilépés.","shortLead":"Bármiről szavazhatnak és bármit az EU elé terjeszthetnek. Az nem világos, hogy lesz ebből kilépés.","id":"20190325_Brexit_halasztas_brit_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1256372c-3074-4220-9a8e-76f84afffe7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Brexit_halasztas_brit_parlament","timestamp":"2019. március. 25. 23:53","title":"Brexit: átvette az irányítást a brit parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket a Párbeszéd is megerősítette.","shortLead":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu...","id":"20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01b58a0-5bd5-4231-969a-0f6ff292d132","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","timestamp":"2019. március. 26. 07:30","title":"Korábbi államtitkár segíti Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403851c8-28ac-4198-ba99-aac5f86bd298","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ideális esetben vége az autókölcsönzők trükközésének a rejtett költségekkel, mert az EU egyértelműbbé és átláthatóbbá tette az autóbérlés árképzését.","shortLead":"Ideális esetben vége az autókölcsönzők trükközésének a rejtett költségekkel, mert az EU egyértelműbbé és átláthatóbbá...","id":"20190325_autoberles_szabalyozas_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403851c8-28ac-4198-ba99-aac5f86bd298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93718e8-ef0b-4250-bb82-f7c2f4286e45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_autoberles_szabalyozas_eu","timestamp":"2019. március. 25. 15:20","title":"Üzemanyagpótdíj, zárórafelár – ilyenekkel trükköztek eddig a turistákon az autókölcsönzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd4d943-be6b-4950-bf90-99c0b5a70c12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő bocsánatot kért.","shortLead":"A színésznő bocsánatot kért.","id":"20190325_Barbra_Streisand_nem_is_ugy_gondolta_hogy_rendben_van_a_gyerekmolesztalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd4d943-be6b-4950-bf90-99c0b5a70c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea1efe5-c65d-4c47-8deb-6de686f9c0cd","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Barbra_Streisand_nem_is_ugy_gondolta_hogy_rendben_van_a_gyerekmolesztalas","timestamp":"2019. március. 25. 10:21","title":"Barbra Streisand nem is úgy gondolta, hogy rendben van a gyerekmolesztálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]