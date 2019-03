Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gép az Egyesült Államokban utasok nélkül szállt fel, de hajtóműhiba miatt rögtön le is szállt inkább. ","shortLead":"A gép az Egyesült Államokban utasok nélkül szállt fel, de hajtóműhiba miatt rögtön le is szállt inkább. ","id":"20190327_Ujabb_Boeing_hibasodott_meg_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986866a8-282f-4a34-a899-d827a136f4b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_Ujabb_Boeing_hibasodott_meg_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania","timestamp":"2019. március. 27. 05:49","title":"Újabb Boeing hibásodott meg, kényszerleszállást kellett végrehajtania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket a Párbeszéd is megerősítette.","shortLead":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu...","id":"20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01b58a0-5bd5-4231-969a-0f6ff292d132","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","timestamp":"2019. március. 26. 07:30","title":"Korábbi államtitkár segíti Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ekkora teljesítmény még egy benzinmotortól is tiszteletre méltó, nemhogy egy gázolajos egységtől.","shortLead":"Ekkora teljesítmény még egy benzinmotortól is tiszteletre méltó, nemhogy egy gázolajos egységtől.","id":"20190326_515_loeros_es_dizel_alaposan_felhergeltek_az_uj_bmw_x5ot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcc07a7-fbc7-4498-b1a4-bfe8f6b1cb78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_515_loeros_es_dizel_alaposan_felhergeltek_az_uj_bmw_x5ot","timestamp":"2019. március. 26. 11:21","title":"515 lóerős és dízel: alaposan felhergelték az új BMW X5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4173030f-7629-4efe-87b5-2ab320e0e89a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes az apa-gyermek viszony sajátosságait akarja megmutatni a színpadon.","shortLead":"Az énekes az apa-gyermek viszony sajátosságait akarja megmutatni a színpadon.","id":"20190326_Eurovizios_Dalfesztival_Az_en_apam_Papai_Joci_fotopalyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4173030f-7629-4efe-87b5-2ab320e0e89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3093988-bc88-4639-81d9-ae86574b3b25","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Eurovizios_Dalfesztival_Az_en_apam_Papai_Joci_fotopalyazat","timestamp":"2019. március. 26. 11:52","title":"Az ön édesapja is ott lehet Pápai Jocival az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dorogon lévő utcában volt, akit egy nap kétszer kaptak el.","shortLead":"A Dorogon lévő utcában volt, akit egy nap kétszer kaptak el.","id":"20190327_dorog_200_gyorshajtot_fogtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acadb628-14c1-4c27-bf57-3013ebffab85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_dorog_200_gyorshajtot_fogtak","timestamp":"2019. március. 27. 14:20","title":"Egyetlen utcában több mint 200 gyorshajtót fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés mutatkozik.","shortLead":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés...","id":"20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f02a7f-c4c8-49ab-ae25-c6f7be475827","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","timestamp":"2019. március. 26. 13:21","title":"Licitálhatunk az internet új sztárjára, a veszprémi nagypapa alig használt Trabijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl magas a termék D-vitamin-tartalma, ez nem jó a kutyáknak. ","shortLead":"Túl magas a termék D-vitamin-tartalma, ez nem jó a kutyáknak. ","id":"20190326_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_veszelyes_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed11193b-a2a6-4d46-9ed5-dc3ff3d80b32","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_veszelyes_lehet","timestamp":"2019. március. 26. 17:38","title":"Visszahívnak egy kutyaeledelt, veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef857dc-fe47-496b-802a-05e275cd523c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem tűnik súlyosnak a portugál támadó sérülése.","shortLead":"Nem tűnik súlyosnak a portugál támadó sérülése.","id":"20190326_cristiano_ronaldo_serules_kihagyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef857dc-fe47-496b-802a-05e275cd523c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64228aa6-a9db-4038-8a97-0786f8fc1c71","keywords":null,"link":"/sport/20190326_cristiano_ronaldo_serules_kihagyas","timestamp":"2019. március. 26. 09:23","title":"Elmondta Ronaldo, hogy mennyit kell kihagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]