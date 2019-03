Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"9-13 fok várható napközben. ","shortLead":"9-13 fok várható napközben. ","id":"20190327_Napos_de_szeles_ido_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4d40d6-dc07-4ff9-b617-a52c9d16944a","keywords":null,"link":"/idojaras/20190327_Napos_de_szeles_ido_lesz","timestamp":"2019. március. 27. 05:17","title":"Napos, de szeles idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Győző egy másik birkózó ismerőse pedig hogy, hogy nem nagy értékű közbeszerzést nyert a NAV-tól. ","shortLead":"Orbán Győző egy másik birkózó ismerőse pedig hogy, hogy nem nagy értékű közbeszerzést nyert a NAV-tól. ","id":"20190327_Orban_testverenek_birkozo_ismerose_dont_a_kozbeszerzesekrol_a_NAVnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdded99-35c0-4387-9824-52d166ec9e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Orban_testverenek_birkozo_ismerose_dont_a_kozbeszerzesekrol_a_NAVnal","timestamp":"2019. március. 27. 07:03","title":"Orbán testvérének birkózó ismerőse dönt a közbeszerzésekről a NAV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovén lap náci karlendítéssel ábrázolta Orbán Viktort, ami beindította a magyar diplomácia legkedveltebb eszközét az olvasóilevél-írást.","shortLead":"Egy szlovén lap náci karlendítéssel ábrázolta Orbán Viktort, ami beindította a magyar diplomácia legkedveltebb eszközét...","id":"20190327_Minden_eszkoz_megengedett_kiborult_a_nacizos_Orbancimlapon_a_szloveniai_magyar_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd95e6fb-a34d-403c-a6b4-aa1fa0db1326","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Minden_eszkoz_megengedett_kiborult_a_nacizos_Orbancimlapon_a_szloveniai_magyar_nagykovet","timestamp":"2019. március. 27. 14:42","title":"\"Minden eszköz megengedett?\" – kiborult a nácizós Orbán-címlapon a szlovéniai magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz. A Disney-nek pedig éppen erre volt szüksége a Dumbóhoz. Kristóf szakértőként került Tim Burton mellé, segített Eva Greennek legyőzni a tériszonyát, Colin Farrellel pedig összebarátkozott. Végül egy cameo erejéig még a filmbe is bekerült, láthattuk már az előzetesekben is. A forgatásról, az előkészületekről, Tim Burtonről és a sztárokról beszélgettünk vele.","shortLead":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz...","id":"20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48707674-5ae5-4398-85f9-966e21abd60f","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","timestamp":"2019. március. 27. 14:45","title":"Egyszer csak autót küldtek értem, hogy akkor elvisznek Tim Burton házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Herend mellett üzemelhetik be a White Energy Kft. napelemparkját, ha minden a tervek szerint alakul.","shortLead":"Herend mellett üzemelhetik be a White Energy Kft. napelemparkját, ha minden a tervek szerint alakul.","id":"20190327_Napelemparkot_epitene_az_Elios_egykori_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab257a06-e41c-4200-9d9a-69006d9703ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Napelemparkot_epitene_az_Elios_egykori_vezetoje","timestamp":"2019. március. 27. 10:18","title":"Napelemparkot építene az Elios egykori vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3e9aff-ced1-486a-8fdf-bd948831677d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"És mennyire igazuk van, mert ezenkívül valószínű semmi mást nem ért a versenyük. ","shortLead":"És mennyire igazuk van, mert ezenkívül valószínű semmi mást nem ért a versenyük. ","id":"20190326_bunetopont_tatabanya_kozuti_versenyzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a3e9aff-ced1-486a-8fdf-bd948831677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e78c052-9558-4253-823a-2665b7b9614c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190326_bunetopont_tatabanya_kozuti_versenyzes","timestamp":"2019. március. 26. 17:14","title":"Kreatív cím a rendőröktől: „Büntető pontokért versenyzett” két autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval gyorsabban fejlődik ki a demencia a kezeletlen cukorbetegeknél a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) tudósai szerint, akik több mint ezer embert vizsgáltak meg kutatásukhoz. ","shortLead":"Jóval gyorsabban fejlődik ki a demencia a kezeletlen cukorbetegeknél a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) tudósai szerint...","id":"20190327_cukorbetegseg_kezelese_demencia_alzheimer_kor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a13136-4299-42d4-b522-ec1a07a1e478","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_cukorbetegseg_kezelese_demencia_alzheimer_kor","timestamp":"2019. március. 27. 15:33","title":"Felfedeztek valami fontosat a cukorbetegséggel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP egyik alelnöke most pontosította, hogy az európai parlamenti képviselőcsoportnak is megvannak a maga szabályai, ott pedig senki nem kezdeményezett eljárást a fideszesek ellen. ","shortLead":"Az EPP egyik alelnöke most pontosította, hogy az európai parlamenti képviselőcsoportnak is megvannak a maga szabályai...","id":"20190326_A_fideszes_EPkepviselok_egyelore_maradnak_a_nepparti_frakcioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2c651e-70c2-4443-852a-ba906c476aea","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_A_fideszes_EPkepviselok_egyelore_maradnak_a_nepparti_frakcioban","timestamp":"2019. március. 26. 20:07","title":"A fideszes EP-képviselők egyelőre maradnak a néppárti frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]